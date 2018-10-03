Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вице-мэр Владивосток подал в отставку
Вслед за странной отставкой мэра Веркеенко к выходу, похоже, потянулись и его замы
Утром 3 октября стало известно, что заявление об увольнении, помимо главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО, написал первый вице-мэр Алексей ЛИТВИНОВ. Он стал третьим из уволившихся в последние недели заместителей главы, которые работали еще в команде предыдущего мэра – Игоря ПУШКАРЕВА.
В должности первого заместителя главы города Алексей Литвинов отработал несколько лет, а работать в мэрию пришел практически одновременно с Игорем Пушкаревым. Литвинова даже называли «правой рукой» бывшего градоначальника, а после ареста Пушкарева в июне 2016 года Литвинов некоторое время исполнял обязанности мэра. Кроме того, и.о. мэра Литвинов вновь стал после отставки Игоря Пушкарева в конце минувшего года, проработав в этой должности до проведения конкурса на замещение должности мэра и избрания Виталия Веркеенко. Более того, кандидатура Литвинова стала одной из трех, рекомендованных Думе Владивостока конкурсной комиссией, однако он призвал депутатов не голосовать за себя, а поддержать Виталия Веркеенко.
Напомним, что в конце сентября из администрации Владивостока уволились первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ и заместитель главы города Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, работавшие еще под началом Игоря Пушкарева. А вечером 2 октября о своей предстоящей отставке сообщил Виталий Веркеенко, в декабре 2017 года ставший первым мэром Владивостока, избранным по итогам конкурсных процедур, написал заявление об уходе с должности. Полномочия главы города он сложит с себя в следующий четверг, 11 октября. Главной причиной отставки Веркеенко назвал потерю мотивации.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы
- "Коллективного Пушкарева" разбавили коллективом "Сумотори"
- Глава Владивостока рассказал, чего он больше всего боится
- Виталий Веркеенко принес присягу мэра Владивостока
Новости раздела
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Китайцы "оккупировали" остров Русский
- Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- На ВЭФ Путин сделал предложение Абэ, от которого трудно отказаться
- Президент России Владимир Путин пообещал Дальнему Востоку светлое будущее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
Видимо Веркеенко глубоко капнул и запахло сыростью Партизанского, 28.