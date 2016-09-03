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Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре

03 Сентября 2016, 15:21 | Владивосток

Войти в новую эпоху российско-японских отношений и поставить точку в территориальном споре призвал президента РФ Владимира Путина Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу, 3 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент "Золотого Рога" с места события.

«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал, - сказал Абэ. - Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет».

На данное заявление японского политика Владимир Путин напомнил, что подписан и ратифицирован мирный договор был еще в 1956 году, но сначала сами японские партнеры, а потом уже и СССР его заморозили.

«Мы готовы рассматривать решение этой проблемы. Но нужна высокая степень доверия, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей», - подчеркнул он.

Путин считает, что Россия и Япония являются естественными партнерами как в вопросах экономического сотрудничества, так и в вопросах безопасности в регионе.

При этом он подчеркнул, что все решительные шаги в данном направлении должны быть хорошо подготовлены.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВАГазета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор:
Теги: вэф  Путин  Япония 






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Комментарии

  • Не толерантный17:08, 03.09.2016#

    Заключив мирный договор с Японией мы вовлечем ее в сферу интересов БРИКС и оторвем от США. Пендосам такой расклад не понравиться.

  • Псевдоним17:47, 03.09.2016#

    У путина. . морда на фото. . что нассал в штаны:)

  • vasya12:01, 05.09.2016#

    "и оторвем от США" - дураков нет отрываться от США. Эмпирический закон природы: Кто дружит с США, там люди живут хорошо, кто дружит с СССР и его обломком Россией, там диктатура, голодуха, экономический застой и технический упадок и низкий жизненный уровень населения. Теоретически закон никак не обоснован, но на практике не имеет ни одного исключения.

  • ANDRON17:47, 03.09.2016#

    БРИКС-ИСКУССТВЕННО ПРИДУМАННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЛИШЬ В ГОРЯЧИХ ГОЛОВАХ ПЫТАЮЩИХСЯ ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. ЯПОНИЯ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ КУРС И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕВЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВОТ В ЭТОМ И ЕСТЬ ЕЕ ИНТЕРЕС.

  • Gricko18:07, 03.09.2016#

    по морде видно что мозг отсутствует. такой же тупой взгляд у торчков что синтетику курят. Обосрался на весь мир, страну просрал теперь мычит как дешевая проститутка.

  • vasya12:02, 05.09.2016#

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