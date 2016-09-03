Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре

Войти в новую эпоху российско-японских отношений и поставить точку в территориальном споре призвал президента РФ Владимира Путина Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу, 3 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент "Золотого Рога" с места события.

«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал, - сказал Абэ. - Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет».

На данное заявление японского политика Владимир Путин напомнил, что подписан и ратифицирован мирный договор был еще в 1956 году, но сначала сами японские партнеры, а потом уже и СССР его заморозили.

«Мы готовы рассматривать решение этой проблемы. Но нужна высокая степень доверия, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей», - подчеркнул он.

Путин считает, что Россия и Япония являются естественными партнерами как в вопросах экономического сотрудничества, так и в вопросах безопасности в регионе.

При этом он подчеркнул, что все решительные шаги в данном направлении должны быть хорошо подготовлены.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.