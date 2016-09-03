Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре
Войти в новую эпоху российско-японских отношений и поставить точку в территориальном споре призвал президента РФ Владимира Путина Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу, 3 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент "Золотого Рога" с места события.
«Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость и возьмем на себя ответственность, оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал, - сказал Абэ. - Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет».
На данное заявление японского политика Владимир Путин напомнил, что подписан и ратифицирован мирный договор был еще в 1956 году, но сначала сами японские партнеры, а потом уже и СССР его заморозили.
«Мы готовы рассматривать решение этой проблемы. Но нужна высокая степень доверия, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя проигравшей», - подчеркнул он.
Путин считает, что Россия и Япония являются естественными партнерами как в вопросах экономического сотрудничества, так и в вопросах безопасности в регионе.
При этом он подчеркнул, что все решительные шаги в данном направлении должны быть хорошо подготовлены.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС.
Новости тематики
Новости раздела
- Елена Новицкая: "Наша задача - создать правовую базу, способствующую динамичному развитию Владивостока и повышению качества жизни населения"
- Премьер-министр Японии во Владивостоке призвал Россию поставить точку в территориальном споре
- Президент Республики Корея сегодня вечером прилетит во Владивосток
- Владивостокскую агломерацию продлили до 2021 года
- "Ворота на Восток" должны быть удобными для горожан
- Опальный мэр не теряет надежды вернуться в обжитое кресло
- У Владивостока, похоже, новый и.о. мэра
- На пикет в защиту опального мэра Владивостока вышло полтысячи человек (ФОТО)
- Всеволод Ию: "Нас слышат в высоких кабинетах"
- Чиновников мэрии Владивостока научили, как не стать коррупционером
Комментарии
-
-
-
vasya12:01, 05.09.2016#
"и оторвем от США" - дураков нет отрываться от США. Эмпирический закон природы: Кто дружит с США, там люди живут хорошо, кто дружит с СССР и его обломком Россией, там диктатура, голодуха, экономический застой и технический упадок и низкий жизненный уровень населения. Теоретически закон никак не обоснован, но на практике не имеет ни одного исключения.
-
ANDRON17:47, 03.09.2016#
БРИКС-ИСКУССТВЕННО ПРИДУМАННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЛИШЬ В ГОРЯЧИХ ГОЛОВАХ ПЫТАЮЩИХСЯ ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. ЯПОНИЯ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ КУРС И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕВЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВОТ В ЭТОМ И ЕСТЬ ЕЕ ИНТЕРЕС.
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Заключив мирный договор с Японией мы вовлечем ее в сферу интересов БРИКС и оторвем от США. Пендосам такой расклад не понравиться.