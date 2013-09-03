На острове Русском подскажут, как оживить дерево инвестиций

«Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР» - так сформулирована тема Дальневосточного инвестиционного конгресса (площадка шестого Тихоокеанского инвестиционного конгресса), который проводит администрация Приморского края во Владивостоке на острове Русском 6-7 сентября при поддержке правительства Российской Федерации.

Актуальность выбранной для обсуждения темы определена геостратегическими интересами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организаторы конгресса исходят из того, что вопросы будущего дальневосточной России становятся особенно значимыми в ситуации, когда Азиатско-Тихоокеанский регион все больше берет на себя роль нового центра развития мировой экономики. АТР становится влиятельным партнером крупных экономик США и Западной Европы, неминуемо определяет транспортные потоки и становится ключевой частью международного логистического комплекса, а отдельные страны выходят на передовые позиции в темпах экономического развития.

Реализация российской политики в этом регионе приобретает все более важное значение, подтверждение тому - проведение во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году. Спустя год после саммита АТЭС во Владивостоке пройдет Дальневосточный инвестиционный конгресс (ДВИК) - правопреемник Тихоокеанского экономического конгресса, который ежегодно, начиная с 2007 года, проходил во Владивостоке.

Цель конгресса - способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока России через обмен опытом и координацию действий региональной, федеральной власти, российских и иностранных инвесторов. Он призван позиционировать Дальний Восток России как федеральную площадку для разработки, обсуждения и трансляции экономической политики России в АТР, включая видение России по вопросам дальнейшей активности АТЭС, АСЕАН. Будет способствовать реализации приоритетных задач Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» в рамках международного экономического и инвестиционного сотрудничества.

Исходя из этих задач определена и основная тематика конгресса, которая будет раскрыта в рамках пленарной дискуссии «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР». Она пройдет в формате Экспертной панели, где участникам конгресса предстоит зафиксировать основные вопросы для обсуждения, и панельных дискуссий.

Участникам дискуссий предлагается обсудить ключевые вопросы сотрудничества, которые исходят из приоритетов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стратегии развития регионов Дальнего Востока и Приморского края. В ходе диалога с ключевыми партнерами-странами Азиатско-Тихоокеанского региона будут подняты такие актуальные вопросы, как перспективы позиционирования регионов Дальнего Востока на азиатских рынках (сырья, переработки, услуг), инвестиционные факторы развития интеграционных процессов.

Предстоит обмен международным опытом реализации наиболее успешных проектов в сфере транспорта, производства, образования, торгово-экономических отношений, развития сферы образования, науки и инноваций. Организаторы конгресса предлагают обсудить проект создания в Дальневосточном федеральном университете программы подготовки кадров международного уровня, что может стать основой для стратегического сотрудничества государств и развития международных отношений.

Для обсуждения на панельных дискуссиях предлагаются темы, которые сегодня становятся определяющими в развитии Дальнего Востока России и выходят на первый план в вопросах укрепления экономического сотрудничества с соседями по АТР. В их числе поиск инструментов привлечения инвестиций через изучение лучших международных практик развития территорий. В центре внимания будут ключевые отрасли, определяющие конкурентные преимущества региона и являющиеся основой для экономического сотрудничества и интеграции России в АТР. Акценты будут сделаны на транспортно-логистическом обеспечении торговли и формировании новых глобальных маршрутов «АТР - Европа», перспективах развития углеводородной энергетики, вопросах продовольственной безопасности и повышения стабильности продовольственных рынков.

Отдельная тема - «Система образовательного обеспечения инвестиционного сотрудничества». По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрия Пескова, если научиться сопрягать приток инвестиций с притоком компетенций - а это как раз то, что делает Национальная система компетенций и квалификаций, - то можно вырастить квалифицированные кадры высокого уровня в точечных отраслях, у которых есть шанс встроиться в мировые экономические цепочки. Национальная система компетенций и квалификаций, новые рабочие с инженерными квалификациями, конкурентная среда Дальнего Востока и стран АТР - эти и другие вопросы поднимут участники в ходе дискуссии.

Участниками Конгресса станут представители бизнеса (деловой клуб АТЭС, крупные компании, работающие в АТР), экспертное сообщество (экономисты, политологи), представители органов власти стран-членов АТЭС, федеральных органов власти и органов власти регионов Дальнего Востока и Сибири, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, средств массовой информации, общественных и научно-исследовательских организаций.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Владимира Кобзаря.