Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На острове Русском подскажут, как оживить дерево инвестиций
«Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР» - так сформулирована тема Дальневосточного инвестиционного конгресса (площадка шестого Тихоокеанского инвестиционного конгресса), который проводит администрация Приморского края во Владивостоке на острове Русском 6-7 сентября при поддержке правительства Российской Федерации.
Актуальность выбранной для обсуждения темы определена геостратегическими интересами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организаторы конгресса исходят из того, что вопросы будущего дальневосточной России становятся особенно значимыми в ситуации, когда Азиатско-Тихоокеанский регион все больше берет на себя роль нового центра развития мировой экономики. АТР становится влиятельным партнером крупных экономик США и Западной Европы, неминуемо определяет транспортные потоки и становится ключевой частью международного логистического комплекса, а отдельные страны выходят на передовые позиции в темпах экономического развития.
Реализация российской политики в этом регионе приобретает все более важное значение, подтверждение тому - проведение во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году. Спустя год после саммита АТЭС во Владивостоке пройдет Дальневосточный инвестиционный конгресс (ДВИК) - правопреемник Тихоокеанского экономического конгресса, который ежегодно, начиная с 2007 года, проходил во Владивостоке.
Цель конгресса - способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах Дальнего Востока России через обмен опытом и координацию действий региональной, федеральной власти, российских и иностранных инвесторов. Он призван позиционировать Дальний Восток России как федеральную площадку для разработки, обсуждения и трансляции экономической политики России в АТР, включая видение России по вопросам дальнейшей активности АТЭС, АСЕАН. Будет способствовать реализации приоритетных задач Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» в рамках международного экономического и инвестиционного сотрудничества.
Исходя из этих задач определена и основная тематика конгресса, которая будет раскрыта в рамках пленарной дискуссии «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в АТР». Она пройдет в формате Экспертной панели, где участникам конгресса предстоит зафиксировать основные вопросы для обсуждения, и панельных дискуссий.
Участникам дискуссий предлагается обсудить ключевые вопросы сотрудничества, которые исходят из приоритетов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стратегии развития регионов Дальнего Востока и Приморского края. В ходе диалога с ключевыми партнерами-странами Азиатско-Тихоокеанского региона будут подняты такие актуальные вопросы, как перспективы позиционирования регионов Дальнего Востока на азиатских рынках (сырья, переработки, услуг), инвестиционные факторы развития интеграционных процессов.
Предстоит обмен международным опытом реализации наиболее успешных проектов в сфере транспорта, производства, образования, торгово-экономических отношений, развития сферы образования, науки и инноваций. Организаторы конгресса предлагают обсудить проект создания в Дальневосточном федеральном университете программы подготовки кадров международного уровня, что может стать основой для стратегического сотрудничества государств и развития международных отношений.
Для обсуждения на панельных дискуссиях предлагаются темы, которые сегодня становятся определяющими в развитии Дальнего Востока России и выходят на первый план в вопросах укрепления экономического сотрудничества с соседями по АТР. В их числе поиск инструментов привлечения инвестиций через изучение лучших международных практик развития территорий. В центре внимания будут ключевые отрасли, определяющие конкурентные преимущества региона и являющиеся основой для экономического сотрудничества и интеграции России в АТР. Акценты будут сделаны на транспортно-логистическом обеспечении торговли и формировании новых глобальных маршрутов «АТР - Европа», перспективах развития углеводородной энергетики, вопросах продовольственной безопасности и повышения стабильности продовольственных рынков.
Отдельная тема - «Система образовательного обеспечения инвестиционного сотрудничества». По словам директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрия Пескова, если научиться сопрягать приток инвестиций с притоком компетенций - а это как раз то, что делает Национальная система компетенций и квалификаций, - то можно вырастить квалифицированные кадры высокого уровня в точечных отраслях, у которых есть шанс встроиться в мировые экономические цепочки. Национальная система компетенций и квалификаций, новые рабочие с инженерными квалификациями, конкурентная среда Дальнего Востока и стран АТР - эти и другие вопросы поднимут участники в ходе дискуссии.
Участниками Конгресса станут представители бизнеса (деловой клуб АТЭС, крупные компании, работающие в АТР), экспертное сообщество (экономисты, политологи), представители органов власти стран-членов АТЭС, федеральных органов власти и органов власти регионов Дальнего Востока и Сибири, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, средств массовой информации, общественных и научно-исследовательских организаций.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Владимира Кобзаря.
Новости тематики
- В Пекине опять подняли вопрос о судьбе Владивостока
- Россия и Северная Корея переходят на расчеты в рублях
- Береговая охрана России и Республики Корея обезвредили террористов в заливе у Владивостока
- Саммит стран Северо-Восточной Азии пройдет в Приморье
- Во Владивостоке законодатели пяти стран договорились о сотрудничестве
- На острове Русском подскажут, как оживить дерево инвестиций
- У Монголии появится выход к морю в Приморье
- Губернатор Приморья хочет сформировать в крае административный офшор
- Единый портал молодых парламентариев АТР появится в Интернете
- АТПФ во Владивостоке призван сблизить экономики стран-соседей
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала
расширение и углубление позиционирования перспектив в рамках глобальных проектов по сотрудничеству на передовых позициях компетентных инвестиций в системе инновационных обеспечений. . . заживё-ё-ё-ё-ём!!!