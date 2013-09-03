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Некоторые участники выборов во Владивостоке проиграли их еще задолго до 8 сентября

03 Сентября 2013, 11:24 | Владивосток

Исключением из списка кандидатов в мэры закончилось затянувшееся на несколько недель противостояние Николая МАРКОВЦЕВА и Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА с приморской Фемидой. Проиграв суды одной и той же команде юристов, политики оказались за бортом предвыборной кампании, а оставшиеся в игре персоны, похоже, руководствуются принципом: главное - участие, а не результат.

Первым исключили из участия в выборах бывшего депутата и участника памятных для Владивостока выборов-2004 Николая Марковцева. Менее чем за полмесяца до выборов, 26 августа, апелляционная инстанция краевого суда не стала подвергать сомнению решение судей Ленинского района и оставила в силе решение об отмене регистрации Марковцева от 9 августа. Как уже сообщал «ЗР», предлогом для снятия политика с выборов послужила неопределенность его правового статуса в отделении партии «Яблоко», ведь по данным Минюста руководителем партии в регионе до сих пор является Владимир НИКИФОРОВ. Кстати, по аналогичной причине был исключен из предвыборной гонки и нынешний глава Лесозаводска Николай ВОРОБЬЕВ, который в июне громко хлопнул дверью в «Единой России» и на очередные выборы пошел при поддержке «Яблока».

Спустя три дня после Марковцева, 29 августа, краевой суд поставил точку и в процессе отстранения от выборов кандидата партии «Союз горожан» Владимира Гильгенберга. После отмены решения избиркома о его регистрации кандидатом количество фамилий в бюллетене на выборах главы Владивостока сократилось до десяти.

На минувшей неделе Ленинский суд успел снять с выборов и еще одного кандидата – представителя партии «Демократический выбор» Павла ЩЕТИНИНА, которого ранее «очень не хотел» регистрировать кандидатом городской избирком. Однако решение суда еще не вступило в законную силу, и в бюллетень фамилия политика попала. Щетинин намерен обжаловать вердикт Ленинского суда, но, учитывая прецеденты Марковцева и Гильгенберга, в его возвращение верится с трудом. Так что не исключено, что накануне выборов у сотрудников участковых избирательных комиссий будет чем заняться, вычеркивая еще одну фамилию из бюллетеня уже вручную.

Следует принять во внимание, что, потратив все свое время на суды и в итоге все же выбыв из гонки, «заранее проигравшие» кандидаты не смогли провести и агитационную кампанию – их избирательные фонды были заморожены в течение практически всего периода агитации. Возможно, что из-за отсутствия сколь-нибудь резкой критики в адрес действующей власти выборы-2013 прошли практически незаметно для жителей Владивостока: уличной агитации и печатной продукции на них было заметно меньше, чем в 2008 и 2004 годах. Громкие скандалы и разоблачения с войной компроматов словно ушли в прошлое, так что даже замначальника городской полиции Сергей ГУСЕВ на брифинге, посвященном выборам, выразил удивление такому спокойствию в выборный период. Да и суды, в общем-то, прошли тихо: СМИ о предвыборных разборках в Ленинском суде почему-то не сообщали...

- Предвыборная кампания прошла достаточно спокойно, поскольку многие кандидаты участвовали в этих выборах не ради победы, а ради получения определенной известности, которая пригодится в их дальнейшей политической карьере. Решить многие организационные вопросы, растормошить людей в период отпусков, на который приходится основная часть избирательной кампании, для многих кандидатов оказалось делом сложным, - констатирует политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: суд  глава Владивостока  выборы 



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