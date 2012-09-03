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На карте АТЭС закрывается "серая зона" в виде России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. Россия за год своего председательства в форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) продвинула пакет важных инициатив, которые получили полную поддержку, сообщила на брифинге во Владивостоке в рамках мероприятий саммита АТЭС руководитель направления торговой политики РЦИ АТЭС Виттория ИДРИСОВА.
"На мой взгляд, нам (России) есть чем гордиться. Имея в виду, в первую очередь, продвижение наших инициатив и приоритетов", - сказала Виттория Идрисова.
Один из ключевых приоритетов российского председательства в АТЭС - либерализация торговли и инвестиций и региональная экономическая интеграция. Эта тема является ключевой для форума в целом, однако до недавнего времени она не была в полной мере проработана Россией.
"На самом деле, когда определялись приоритеты председательства (в АТЭС), мы (Россия) сознательно принимали достаточно непростые для себя обязательства продвигать эту тему. Эта тема была действительно неудобна по многим причинам, первая из которых связана с тем, что мы (Россия) до недавнего времени не являлись членом ВТО. На мой взгляд, это действительно существенный вклад в развитие интеграционной повестки АТЭС. Фактически закрывается "серая зона" на карте АТЭС в виде России. Сейчас мы все играем по единым правилам и можем делать существенные шаги по укреплению многосторонней торговой системы", - объясняет Идрисова.
На брифинге также было отмечено, что Россия взаимодействует с АТЭС в составе Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан).
"Мы пришли в АТЭС не как одна экономика, а как три. Это достаточно интересный формат для АТЭС, потому что степень интеграции внутри Таможенного союза очень велика", - сказала Виттория Идрисова.
Среди главных практических итогов российского председательства в АТЭС в 2012 году она назвала и реализацию инициативы по созданию главы о транспарентности в соглашении о свободной торговле. "Для качественного скачка, перехода к многосторонности необходимо единство подходов в формировании подобного рода соглашений", - сказала Идрисова.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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