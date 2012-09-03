Предвыборная коалиция во Владивостоке уже начинает разваливаться

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ZRPRESS. Как уже сообщал Zrpress.Ru, во Владивостоке была создана коалиция оппозиционных партий и движений, активисты которой заявили, что они намерены получить большинство мандатов на ближайших выборах в Думу Владивостока 14 октября 2012 года. Напомним, что в коалицию во главе с КПРФ вошли еще две партии и восемь общественных организаций.

Смесь получилась довольно малопонятной и довольно гремучей. К примеру, поборники (судя по партпрограмме) рыночной экономики нашли общий язык с коммунистами. Похоже, что в качестве объединительного начала тут прослеживается одна линия – попасть во власть любым способом, отодвинув, при этом, вездесущих единороссов. Такая конструкция, делал прогноз Zrpress.Ru, сколь-либо крепкой и долгоиграющей вряд ли будет. И как в воду глядел.

Сегодня было распространено заявление одного из участников вышеуказанной политтусовки представителя владивостокской ячейки Общественного движения «Суть времени» Николая Савина о выходе из коалиции. Вот что он пишет в своем открытом заявлении:

«Я, Савин Николай, подписал соглашение об оппозиционной коалиции как представитель Владивостокской ячейки Общественного движения «Суть времени», не имея на то права, поскольку решения подобного рода согласовывает лично руководитель движения «Суть времени» С.Е. Кургинян. Таким образом, я превысил отведенные мне полномочия, и данная подпись не имеет ни юридической, ни политической силы. Прошу считать нашу региональную ячейку вышедшей из оппозиционной коалиции.

При рассмотрении текста оппозиционного соглашения Политсовет движения «Суть времени» счел, что в нем содержатся неприемлемые для движения обязательства. «Суть времени» не будет создавать никакие объединения совместно с «ТИГР» и «Яблоком». Политсовет движения «Суть времени» также не согласен с пунктом договора №7: «После избрания в состав Думы Владивостока коалиция создает депутатское объединение. Члены депутатского объединения предварительно обсуждают все вопросы и голосуют консолидировано». Рассматриваемые Думой Владивостока вопросы могут иметь острый политический характер, и «Суть времени» считает необходимым оставить за собой право на независимую позицию по каждому вопросу.

От лица Владивостокской ячейки «Сути времени» заверяю, что решение о выходе из коалиции не отразится на нашей позиции по поддержке товарищей из КПРФ и других лево-патриотических организаций и по борьбе с либеральной политической линией. Между КПРФ и Владивостокской ячейкой движения «Суть времени» уже заключено соглашение о сотрудничестве в ходе выборов в Думу г. Владивостока в отдельном избирательном округе, в котором не будет других кандидатов, кроме как из КПРФ. Соглашение о сотрудничестве с КПРФ утверждено Политсоветом «Сути времени».

Владивостокская ячейка намерена и дальше всячески поддерживать и сотрудничать с любыми лево-патриотическими движениями, но никак не с движениями, придерживающимися лево-либеральной линии».

Юрий Рогов, «Золотой Рог».