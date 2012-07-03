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Исторические здания Владивостока приватизируют
Комитет по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока принял решение о приватизации нескольких объектов муниципального имущества. Это здания на ул.Посьетская, 21, Пологая, 57 и недостроенное здание по адресу Кимкинская, 17 (район 2-й речки).
Однако у депутатов возникли разногласия по поводу приватизации помещений. Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ заявил, что считает неправильным продавать исторически значимые для города объекты.
Другие члены комитета высказались о том, что считают нецелесообразным ремонтировать эти здания. Они считают, что восстановление их должного состояния обойдется городу в огромную сумму.
В итоге обсуждений четверо членов комитета проголосовали за принятие правового акта о приватизации, и судьба объектов была решена.
«Золотой Рог».
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