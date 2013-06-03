Во Владивостоке по Золотому мосту хотят организовать экскурсии

1 июня председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владимир Исаков и члены рабочей группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС открыли пешеходное движение по мосту через бухту Золотой Рог.

Пройдя через мост, Елена Новицкая отметила, что проход по нему вызывает сложности. Мост проектировался и строился исключительно как автомобильный, и пешеходные дорожки на нем не предусмотрены. Имеются технические проходы, которые довольно узкие и не подходят для пешеходного движения. Вместе с тем с моста открывается великолепный вид на город и бухту Золотой Рог. Поэтому, по мнению Елены Новицкой, возможно, стоило бы для небольших туристических групп разработать специальный экскурсионный маршрут с посещением моста.

В этот же день депутат Думы города Владивостока от избирательного округа № 9 Дмитрий Легкий принял участие в мероприятиях, прошедших в рамках праздника «День детей Владивостока». В городе прошел парад-шествие «Вместе весело шагать» и концертные программы с участием творческих коллективов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.