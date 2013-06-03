Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке по Золотому мосту хотят организовать экскурсии
1 июня председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владимир Исаков и члены рабочей группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС открыли пешеходное движение по мосту через бухту Золотой Рог.
Пройдя через мост, Елена Новицкая отметила, что проход по нему вызывает сложности. Мост проектировался и строился исключительно как автомобильный, и пешеходные дорожки на нем не предусмотрены. Имеются технические проходы, которые довольно узкие и не подходят для пешеходного движения. Вместе с тем с моста открывается великолепный вид на город и бухту Золотой Рог. Поэтому, по мнению Елены Новицкой, возможно, стоило бы для небольших туристических групп разработать специальный экскурсионный маршрут с посещением моста.
В этот же день депутат Думы города Владивостока от избирательного округа № 9 Дмитрий Легкий принял участие в мероприятиях, прошедших в рамках праздника «День детей Владивостока». В городе прошел парад-шествие «Вместе весело шагать» и концертные программы с участием творческих коллективов.
Новости тематики
- Российско-китайский форум во Владивостоке посвятят туризму
- С 1 января можно забыть о дороговизне Владивостока и провести выходные в Корее без лишних забот
- Иностранцы смогут попасть во Владивосток без визы на три дня
- Из Владивостока в южнокорейскую провинцию Кангвон будем летать прямым рейсом и без виз
- Туризм будет приносить деньги Приморью
- Во Владивостоке обсудили перспективы развития сотрудничества Приморья и Филиппин
- Минэкономразвития РФ: ОЭЗ на о. Русском во Владивостоке вряд ли станет туристической
- Во Владивостоке по Золотому мосту хотят организовать экскурсии
- Сеул открыли для безвизового пребывания иностранцев на 72 часа
- Что японцу в Корее страшно, то россиянину – забава
Новости раздела
- Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города
- Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов
- Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
Ни каких сложностей. Все ходят, расходятся, 20 минут и ты в центре. Очень удобно и быстро. Только ветер надо выключить:-)