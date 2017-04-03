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В структуре управления Владивостоком грядут эпохальные изменения

03 Апреля 2017, 10:50 | Владивосток

Состоявшийся на днях переход вице-мэра Владивостока Александра ЮРОВА в краевую администрацию может стать спусковым крючком для кадровых перемен в «сером доме», которые могут стать эпохальными, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В «белом доме» бывший заместитель главы администрации – начальник управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Александр Юров будет курировать привычное со времен работы в мэрии направление – вопросы энергетики. Также ему доверят вопросы ЖКХ и лесного хозяйства. При этом вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ, курировавший эти направления ранее, в отставку не отправлен: в его ведении останутся вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Я очень доволен работой своего заместителя Евгения Вишнякова, особенно он доказал эффективную работу в период ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». По моему поручению теперь он займется выстраиванием эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае. Особенно важно начать эту работу сейчас, при вхождении территории в активную фазу паводкового и пожароопасного периодов», – прокомментировал кадровые перестановки губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По мнению губернатора, появление в «белом доме» такого опытного хозяйственника, как Юров, заметно усилит команду, цитирует главу региона его пресс-служба.

Крайне актуальным в связи с переходом Александра Юрова в краевую администрацию остается вопрос о том, кто займет его место в мэрии Владивостока. В ситуации, когда глава города Игорь ПУШКАРЕВ почти год находится в московском СИЗО, любая замена в его команде неизбежно воспринимается как политический ход. В этой связи непонятной пока остается роль экс-главы краевого управления «Почты России» Андрея БРИКА, которого прочат на пост сменщика Юрова. Показательно, что о грядущем назначении Брика в мэрию сообщила краевая пресс-служба, в то время как «серый дом» хранил по этому поводу молчание. На момент публикации материала, по неофициальной информации, документ о назначении Андрея Брика на должность заместителя главы Владивостока еще не был подписан.

Добавим, что Дума Владивостока 30 марта одобрила в окончательном чтении поправки в муниципальный Устав, где теперь будет прописан порядок замещения должности главы, если последний временно отстранен от должности по решению суда. Как уточнил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Михаил ВЕСЕЛОВ, в текущей ситуации продолжит действовать ранее изданное распоряжение, согласно которому обязанности главы в его отсутствие исполняет один из первых заместителей мэра.

Напомним, что до октября минувшего года Андрей Брик возглавлял краевое подразделение ФГУП «Почта России». Вскоре после ухода из ФГУП, в декабре 2016 года, он был избран одним из заместителей секретаря регионального отделения «Единой России». Показательно, что в ходе конференции, где проводилась ротация руководства «ЕР» в Приморье, Андрей Брик стал «спарринг-партнером» Валентина ШУМАТОВА на выборах нового лидера приморских единороссов, уступив Шуматову по количеству набранных голосов.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: администрация  юров  структура  миклушевский  Почта России  ЕР  мэр  вице-губернатор  тэк  жкх  губернатор  муниципалитет 



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