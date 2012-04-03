Владимир Миклушевский: Над экологией края мы должны серьезно поработать

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ проинспектировал строительство объектов саммита, значимых для города объектов инфраструктуры и ознакомился с работой уже действующего комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов и третьего водовода с насосными станциями.

Не только игра

Маршрутную программу губернатор начал с игорной зоны, строительство которой ведется в районе Артемовского городского округа в 15 км от международного аэропорта и в 50 км от Владивостока. На территории общей площадью 619 га планируют разместить многофункциональный развлекательный комплекс с казино, а также ряд 4-5-звездочных отелей и гостиниц, аквапарк, яхт-клуб, спа-салон.

Так как строительство всех объектов осуществляется без использования бюджетных средств, Владимир Миклушевский большее внимание уделил предполагаемой рентабельности зоны. Инвесторы должны понимать, куда вкладывают деньги, а потому необходимо создать игорную зону с развитой инфраструктурой, которая привлечет туристов не только из России, но и зарубежья. Кроме того, губернатор призвал выйти за рамки прямого назначения объекта. Игорная зона, по его замыслу, должна стать местом отдыха не только для любителей азартных игр, но и для членов их семей.

- Сейчас весь мир развивает интегрированные зоны, которые включают не только зоны развлечений, но и магазины, бутики. Только такие зоны дают эффект, - сказал Владимир Миклушевский. - Более того, мировой опыт эксплуатации игорных зон показывает, что доход собственно от казино составляет 30-40%, все остальные проценты приходятся на сервис, гостиничные услуги, развлечения, магазины.

По оценкам экспертов, новая игорная зона сможет принять до 219 тысяч туристов в год, однако губернатор предложил ставить более амбициозные задачи. Не согласился он и с очередностью строительства. В данное время возводится многофункциональный развлекательный комплекс с казино, срок реализации которого запланирован на сентябрь 2014 года, а вот отели, гостиницы, аквапарк, яхт-клуб пока остаются на бумаге, их строительство начнется значительно позже.

- Интервал между двумя очередями должен быть минимальным, - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Чистота – залог цивилизованного города

По сравнению с пока еще абстрактной игорной зоной более реален недавно пущенный в эксплуатацию комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, а также новые объекты инженерных коммуникаций.

В декабре 2010 года было завершено строительство магистрального водовода диаметром 1200-1400 мм, длиной 32,4 км от водонасосной станции «Муравьиная» до водонасосной станции «Горностай», что позволило увеличить надежность подачи воды ежесуточно до 120 тысяч кубометров. Осталось позади строительство внутриплощадочных сетей, устройство ограждения и КПП, реконструкция павильонов задвижек и прокладка инженерных сетей. В перспективе третий водовод должен обслуживать новый жилой район в бухте Патрокл.

В ходе выездного мероприятия Владимиру Миклушевскому также рассказали о значимости данного объекта для жителей края. Раньше от водонасосной станции «Муравьиная» до водонасосной станции «Горностай» шел один водовод диаметром 1200 мм. В случае аварии приходилось опорожнять водовод и проводить ремонтные работы, в результате без воды оставались жители нескольких районов города и ТЭЦ-2. С новым надежным водоводом такая ситуация исключена, более того, в будущем он образует закольцованную систему с Пушкинской депрессией.

Вопреки слухам о возможном закрытии, комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов встретил делегацию оживленной работой. Сейчас здесь трудятся около 260 человек. Новый объект разрешает не только экологическую проблему, но и проблему трудоустройства: благодаря комплексу и полигону ТБО жители поселка Горностай нашли работу. Также здесь был открыт центр экологического образования на 48 мест. Владимир Миклушевский остался доволен процессом переработки отходов, а после закрытого совещания сообщил журналистам: работа комплекса не будет приостановлена.

В рамках маршрутной программы губернатор также посетил очистные сооружения Южного планировочного района, которые должны заработать к 1 июля этого года. Сейчас перед подрядной организацией КГУП «Приморский водоканал» стоит задача завершить все монтажные работы до 1 мая и приступить к пусконаладочным работам. Для того, чтобы сдача нового объекта произошла в срок, нужно ускорить возведение инженерных сетей, сейчас готовность канализационных сетей составляет 15,538 км из 24,30 км. В комплексе с Северными и Центральными очистными сооружениями Южные очистные обеспечат цивилизованную обработку всего объема канализационных стоков.

- Отсутствие очистных сооружений – проблема, наверное, всех приморских городов России, - считает Владимир Миклушевский. - Владивосток в этом смысле шагает впереди, и это радует, потому что пуск трех очистных сооружений – серьезное улучшение экологической обстановки. Над экологией мы должны вообще серьезно поработать, в самое ближайшее время будем этим заниматься.

Критерий - здоровье

Повышение комфортности проживания в обновленном Владивостоке немыслимо без строительства новых медицинских учреждений, поэтому в рамках выездного совещания Владимир Миклушевский уделил особое внимание вопросам здравоохранения. Губернатор посетил площадку под будущий краевой медицинский центр, а также проинспектировал строительство лечебно-диагностического корпуса госпиталя для ветеранов войн.

Сначала на площадке по улице Можайской планировалась построить хирургический центр, но было принято решение о переносе центра на остров Русский. На базе заложенного фундамента теперь хотят возвести перинатальный центр, где будет возможность принимать до 200 рожениц в год.

Вице-губернатор края по вопросам градостроительства, дорожного хозяйства, земельных отношений и охраны объектов культурного наследия Владимир БАЛАН доложил губернатору о ходе строительства перинатального центра. На сегодня проектная документация по объекту проходит государственную экспертизу, затем будет объявлен аукцион на строительно-монтажные работы. Известно, что центр будет построен по монолитной технологии, отапливать новое здание будет блочно-модульная котельная «Рационал», мощностью 10 МВт. Медицинское оборудование для оснащения центра еще не закупалось.

Что касается строительства корпуса для госпиталя, то проектная документация уже прошла государственную экспертизу, вскоре будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Новая пристройка, которая будет выполнена в едином с главным корпусом стиле, даст дополнительных 2 тыс. квадратных метров. Владимир Миклушевский внимательно осмотрел проекты новых объектов и пообещал оказать поддержку.

На квартирный вопрос будет ответ

Жилищная проблема давно стала притчей во языцех, своей актуальности она не теряет и сегодня, особенно для социально незащищенной категории населения. В соответствии с маршрутной программой губернатор побывал на строительных площадках жилых домов в районе улицы О. Кошевого и микрорайона бухты Патрокл.

Как рассказал заместитель начальника компании заказчика-застройщика - ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Евгений ДЕЩЕНКО, строительство микрорайона Патрокл ведется в две очереди. Сначала на площади в 96 190 квадратных метров будут возведены 26 жилых домов разной этажности, 3 трансформаторные подстанции. На участке также появятся игровые площадки для детей младшего и дошкольного возраста, отдыха взрослых, хозяйственные площадки и парковочные места для автомобилей. В настоящее время уже идет утепление домов, монтаж подсистемы, фасадных панелей, наружных балок и оконных блоков, установка кровли и радиаторов, электромонтажные и сантехнические работы.

Вторая очередь строительства предусматривает возведение 11 малоэтажных жилых домов и трансформаторной станции на 40 250 квадратных метрах. Помимо площадок для взрослых и детей на территории разместятся физкультурно-оздоровительный комплекс и площадки для стоянки автомобилей. Ориентировочно первые жители здесь появятся уже у осени этого года.

В декабре прошлого года завершилось строительство 10-этажного дома на 99 квартир в районе улицы О. Кошевого, а к июню будут сданы два соседних с ним 16-этажных дома на 360 квартир. Завершится строительство жилого комплекса в июне 2013 года, когда будет возведен 25-этажный дом на 240 квартир. Большая часть квартир в комплексе однокомнатные - как наиболее востребованные на рынке жилья.

Новые дома предназначены для участников программы по переселению из ветхого и аварийного жилья и программы предоставления квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Владимир Миклушевский уточнил, будут ли все ветераны края обеспечены жильем, и дал поручение решить этот вопрос как можно быстрее. По его мнению, должен быть ускорен и процесс по предоставлению квартир детям-сиротам.

Ключи от квартиры в новостройке могли бы стать долгожданным подарком для жителей аварийного двухэтажного дома по улице Острякова, 42, который губернатор осмотрел в ходе выездного мероприятия. Проблем у жильцов хватает: отсутствует фундамент, протекает крыша, да и сам дом уже покосился от ветхости. Кроме того, недалеко от него пролегает железная дорога, так что сон обитателей старого барака спокойным не назовешь. Поэтому жильцы обратились к губернатору с просьбой о помощи через его личный сайт.

Владимир Миклушевский выслушал жильцов и предложил разработать комплексную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, в нее войдут и муниципальные программы:

- Такая проблема есть не только во Владивостоке, но и в других городах края. Вместе нам будет проще ее решать.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».