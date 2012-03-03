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Врио губернатора Приморья Миклушевский будет голосовать в бывшем роддоме
03 Марта 2012, 22:25 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 3 марта, ZRPRESS. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Владимир Миклушевский проголосует в ДВФУ.
В 9.00 временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Владимир
Владимирович Миклушевский будет голосовать на выборах президента Российской Федерации.
От центра города его избирательный участок весьма далек. Владивостокское общежитие Дальневосточного федерального университета расположено на улице Адмирала Юмашева, 40 – как известно, ранее это здание занимал один из родильных домов Владивостока.
Мария Кузовлева, «Золотой Рог».
Автор: Мария Кузовлева
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