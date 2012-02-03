www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Саммит АТЭС не станет причиной роста тарифов

03 Февраля 2012, 21:43 | Владивосток

Депутаты освободили от налога на имущество организации, которые возьмут на баланс объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ, построенные в ходе подготовки к саммиту АТЭС. По замыслу авторов идеи, это поможет сдержать рост тарифов.

Балансовая стоимость этих объектов составляет около 19 млрд рублей. При действующей ставке в 2,2% годовая сумма налога на имущество составила бы 413 млн 700 тыс. рублей, что могло бы привести к повышению тарифов на услуги водоснабжения на 26,5%, а водоотведения – почти втрое.

Материнский капитал увеличен за счет краевых средств.

Сразу в трех чтениях в ходе февральской сессии депутаты ЗС ПК утвердили в краевом законе «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» новую статью под названием «Региональный материнский (семейный) капитал».

Согласно нововведению при рождении в 2012 году третьего и последующего ребенка приморские семьи получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Кроме того, депутаты откорректировали в первом чтении положение закона об определении площади жилья, приобретаемого для семей, в которых родились одновременно трое и более детей. Теперь она должно быть не менее учетной нормы, а именно от 9 до 18 кв. метров на одного члена семьи. Теперь, когда появилась более гибкая учетная норма, многодетным семьям Приморья станет легче подыскать себе жилье.

Игорный бизнес теперь будет платить и в краевой бюджет.

Изменилось законодательство, которое позволяет с 1 января текущего года оставлять доход от игорного бизнеса в субъекте федерации.

В прошлом году в Приморском крае осуществляли свою деятельность 19 пунктов приема ставок, которые платили налоги по месту своей регистрации в Москве. Теперь за их счет будет пополняться и краевой бюджет.

Отчисления составят:

- за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 тыс. рублей в месяц;

- за один пункт приема ставок тотализатора – 7 тыс. рублей в месяц;

- за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7 тыс. рублей в месяц.

При таких ставках, как ожидают разработчики, поступления от налога на игорный бизнес составят до 1,5 млн рублей в год.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru