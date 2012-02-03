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Саммит АТЭС не станет причиной роста тарифов
Депутаты освободили от налога на имущество организации, которые возьмут на баланс объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ, построенные в ходе подготовки к саммиту АТЭС. По замыслу авторов идеи, это поможет сдержать рост тарифов.
Балансовая стоимость этих объектов составляет около 19 млрд рублей. При действующей ставке в 2,2% годовая сумма налога на имущество составила бы 413 млн 700 тыс. рублей, что могло бы привести к повышению тарифов на услуги водоснабжения на 26,5%, а водоотведения – почти втрое.
Материнский капитал увеличен за счет краевых средств.
Сразу в трех чтениях в ходе февральской сессии депутаты ЗС ПК утвердили в краевом законе «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» новую статью под названием «Региональный материнский (семейный) капитал».
Согласно нововведению при рождении в 2012 году третьего и последующего ребенка приморские семьи получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
Кроме того, депутаты откорректировали в первом чтении положение закона об определении площади жилья, приобретаемого для семей, в которых родились одновременно трое и более детей. Теперь она должно быть не менее учетной нормы, а именно от 9 до 18 кв. метров на одного члена семьи. Теперь, когда появилась более гибкая учетная норма, многодетным семьям Приморья станет легче подыскать себе жилье.
Игорный бизнес теперь будет платить и в краевой бюджет.
Изменилось законодательство, которое позволяет с 1 января текущего года оставлять доход от игорного бизнеса в субъекте федерации.
В прошлом году в Приморском крае осуществляли свою деятельность 19 пунктов приема ставок, которые платили налоги по месту своей регистрации в Москве. Теперь за их счет будет пополняться и краевой бюджет.
Отчисления составят:
- за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 тыс. рублей в месяц;
- за один пункт приема ставок тотализатора – 7 тыс. рублей в месяц;
- за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7 тыс. рублей в месяц.
При таких ставках, как ожидают разработчики, поступления от налога на игорный бизнес составят до 1,5 млн рублей в год.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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