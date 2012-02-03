Саммит АТЭС не станет причиной роста тарифов

Депутаты освободили от налога на имущество организации, которые возьмут на баланс объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ, построенные в ходе подготовки к саммиту АТЭС. По замыслу авторов идеи, это поможет сдержать рост тарифов.

Балансовая стоимость этих объектов составляет около 19 млрд рублей. При действующей ставке в 2,2% годовая сумма налога на имущество составила бы 413 млн 700 тыс. рублей, что могло бы привести к повышению тарифов на услуги водоснабжения на 26,5%, а водоотведения – почти втрое.

Материнский капитал увеличен за счет краевых средств.

Сразу в трех чтениях в ходе февральской сессии депутаты ЗС ПК утвердили в краевом законе «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» новую статью под названием «Региональный материнский (семейный) капитал».

Согласно нововведению при рождении в 2012 году третьего и последующего ребенка приморские семьи получат единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Кроме того, депутаты откорректировали в первом чтении положение закона об определении площади жилья, приобретаемого для семей, в которых родились одновременно трое и более детей. Теперь она должно быть не менее учетной нормы, а именно от 9 до 18 кв. метров на одного члена семьи. Теперь, когда появилась более гибкая учетная норма, многодетным семьям Приморья станет легче подыскать себе жилье.

Игорный бизнес теперь будет платить и в краевой бюджет.

Изменилось законодательство, которое позволяет с 1 января текущего года оставлять доход от игорного бизнеса в субъекте федерации.

В прошлом году в Приморском крае осуществляли свою деятельность 19 пунктов приема ставок, которые платили налоги по месту своей регистрации в Москве. Теперь за их счет будет пополняться и краевой бюджет.

Отчисления составят:

- за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 тыс. рублей в месяц;

- за один пункт приема ставок тотализатора – 7 тыс. рублей в месяц;

- за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7 тыс. рублей в месяц.

При таких ставках, как ожидают разработчики, поступления от налога на игорный бизнес составят до 1,5 млн рублей в год.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».