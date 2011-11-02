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13 городов АТР в гостях во Владивостоке

02 Ноября 2011, 01:25 | Владивосток

«Владивосток на глазах меняет менталитет - от закрытой военной крепости с задачей «оборонять и не пускать» в гостеприимный город, призванный «приглашать и восхищать», - заявил на открытии 9-го саммита городов Азиатско-Тихоокеанского региона мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Основная тема саммита - «Устойчивое развитие городов АТР: новые стратегии развития в условиях мирового экономического кризиса». И мероприятие столь высокого уровня впервые прошло в нашем городе, что является еще одним свидетельством признания Владивостока как перспективного центра международного сотрудничества в АТР. В нем приняли участие 13 делегаций из городов Фукуока, Кагосима, Миядзаки, Китакюсю, Кумамото (Япония), Пусан, Кваньян, Похан (Республика Корея), Далянь (Китайская Народная Республика), Гонконг (специальный административный район КНР), Ипо (Малайзия), Бангкок (Таиланд) и Владивостока, а также руководители и сотрудники постоянно действующего секретариата саммита.

С докладом «Устойчивое развитие городов в современную эпоху» выступил заведующий кафедрой мировой экономики ДВГУ, координатор программ Центра исследований АТР и АТЭС профессор Тагир ХУЗИЯТОВ. Затем участники саммита обсуждали актуальные вопросы восстановления экономики через международные обмены и посредством продвижения имиджа города.

В отеле «Хендэ» также состоялся прием Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между РФ и Республики Корея. Собственно и сам отель стал примером развивающегося сотрудничества с соседями по АТР города, впервые открытого 19 лет назад для посещения иностранцев.

Автор: Юрий Рогов
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