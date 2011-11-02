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Саммит АТЭС - 2012
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Министр едет объяснять закон об АТЭС

02 Ноября 2011, 01:24 | Владивосток

Вопрос неправильной трактовки «Закона об АТЭС» будет поднят во Владивостоке перед главой Минрегиона РФ.

6 октября во Владивостоке ждут министра регионального развития РФ Виктора Басаргина и группу проверяющих из Генеральной прокуратуры РФ. Суть проблемы состоит в приостановке работ по расчистке морского дна, ведущихся для прокладки на остров Русский высоковольтного кабеля.

Чтобы проложить кабель по дну пролива, требуется очистить дно от 25 крупногабаритных объектов. 10 сентября 2010 г. ОАО «ФСК ЕЭС» представило проектную документацию по очистке дна на экологическую госэкспертизу, и подрядчики приступили к работе. Когда со дна пролива были подняты 11 из 25 объектов, на плавкран был направлен инспектор по охране природы по ДФО Алексей ПАЛЕХА, который обнаружил правонарушение, а именно - отсутствие положительного заключения экспертизы на борту судна.

Гендиректор ФГУ «Дальневосточная дирекция» Евгений РОГОЗА считает предлог надуманным, «Закон об АТЭС» разрешает работы с момента сдачи проектной документации в экспертизу, не дожидаясь ее итогов.

Недоумение у строителей вызывает и то, что управление Ростехнадзора обязало ОАО «ФСК ЕЭС» назначить общественные слушания по вопросу прокладки кабеля. Они назначены на 11 октября 2010 г. Работы настолько сложны технологически, что непосвященному в энергетическую специфику человеку просто трудно разобраться в механизме выполнения работ. А для подготовительного этапа работ, который и производится в проливе Босфор Восточный в настоящее время, государственной экологической экспертизы вообще не требуется. Кроме того, функции экологической экспертизы передаются от Ростехнадзора Росприроднадзору, а у последнего на сегодняшний момент просто нет необходимого штата экспертов.

Разбираться, в частности, в этой ситуации и будет министр Басаргин на совещании, посвященном строительству объектов саммита.

Автор: Александр Огневский, секретарь ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ»
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