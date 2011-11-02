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Саммит АТЭС - 2012
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Южная Корея готова помочь Владивостоку в подготовке саммита АТЭС-2012

02 Ноября 2011, 01:44 | Владивосток

Республика Корея входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров Приморья, но подготовка к саммиту АТЭС-2012 может дать связям новый мощный импульс. В этом убежден новый Генеральный консул Республики Корея на Дальнем Востоке, господин Ким МУ ЁН. Корреспондент ДДГ "ЗР" побеседовал с ним о перспективах сотрудничества.

- Господин генконсул, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС вызвала интерес у бизнеса вашей страны?

- Да, нам это очень интересно, ведь мы недавно проводили саммит в Пусане. На подготовку у нас было около трех лет, хотя инфраструктура города была, конечно, более развита, а на острове Русском все нужно создавать практически с нуля. Задача сложная, времени - мало, а наши компании очень эффективно работают и могли бы принять участие в строительстве объектов. Например, Samsung строит на Ближнем Востоке Burj Dubai Building - самое высокое в мире здание. Его высота - 800 м, и там 160 этажей.

Я знаю, что администрация Пусана очень хочет передать опыт своему побратиму - Владивостоку. Думаю, если ваши власти хотят успешно провести мероприятие, нужно привлекать к тендерам на строительство российские и иностранные компании, чтобы соединить ваш опыт работы и современные технологии. Это будет идеальный вариант, ведь корейские компании незнакомы с особенностями и сложностями геологических структур и метеорологическими данными Дальнего Востока.

Мы также готовы обеспечить вас и стройматериалами, хотя оптимальнее наладить совместное производство здесь.

- Ваша страна покупает у России рыбу и морепродукты, минеральное сырье, лес и заинтересована в увеличении поставок энергоресурсов - газа и нефти, а ей продает потребительские товары, стройматериалы, машины и оборудование. Изменится ли в ближайшие годы структура внешней торговли между нашими странами?

- Пока структура торговли между нашими странами взаимодополняема, вряд ли она изменится. У России есть высокие технологии, а мы умеем делать из этого конкурентоспособные товары, вот и нужно организовывать на этой почве совместные производства.

В Приморье можно наладить выпуск той же лапши "Доширак", а не везти ее из Кореи или из Москвы. Или организовать сборочное производство, ведь поставлять из Кореи комплектующие - всего сутки пути. Многие товары более экономично здесь производить и потом везти на запад России, а не наоборот.

- Много российских туристов отдыхает у вас? И сколько ваших туристов посещает Дальний Восток? Есть ли потенциал для расширения туристических связей?

- В 2007 году у нас побывало около 140 тысяч российских граждан, из них примерно 50 тысяч туристов. Больше половины из них были с Дальнего Востока. Около 60 тыс. наших граждан совершили путешествие в Россию, и примерно треть из них интересовал Дальний Восток, а остальных - Москва, Санкт-Петербург и Байкал.

Если учесть близость наших стран, очень интересным может быть трехсторонний маршрут: Южная Корея - Северная Корея- Приморье. Когда Транскорейская магистраль соединится с Транссибом, в путешествие можно будет поехать на поезде из Пусана.

- А когда это произойдет? Что этому сейчас мешает?

- Необходимо модернизировать участок дороги в Северной Корее, но, учитывая нестабильные условия для инвестиций и высокие затраты - около трех миллиардов долларов, сложно обеспечить финансирование проекта. Для соединения железных дорог между Югом и Севером Кореи нужно модернизировать 55-километровый участок Хасан - Раджин (инвестиции - около $70 млн) и развивать порт Раджин. Тогда будет возможна транспортировка грузов из Пусана в Раджин и далее по Транссибу. Сейчас идут переговоры о создании совместной логистической компании. Она и займется решением этих вопросов.

- Ваши впечатления от Владивостока?

- Впервые я побывал здесь в командировке лет 7-8 назад. Портовый красивый город, но нужно сделать его комфортнее. Например, сейчас старые порты, которые оказались в центре города, переносят, а на их месте создают инфраструктуру для туризма. Поэтому мы построили новый порт Пусан, и вы можете использовать корейский опыт для себя.

Я учился в Санкт-Петербурге в аспирантуре на экономическом факультете ЛГУ. Очень красивый город, и Владивосток можно сделать таким же при условии активного прихода иностранных инвестиций.

Автор: Ирина Дробышева
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