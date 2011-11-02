Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Южная Корея готова помочь Владивостоку в подготовке саммита АТЭС-2012
Республика Корея входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров Приморья, но подготовка к саммиту АТЭС-2012 может дать связям новый мощный импульс. В этом убежден новый Генеральный консул Республики Корея на Дальнем Востоке, господин Ким МУ ЁН. Корреспондент ДДГ "ЗР" побеседовал с ним о перспективах сотрудничества.
- Господин генконсул, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС вызвала интерес у бизнеса вашей страны?
- Да, нам это очень интересно, ведь мы недавно проводили саммит в Пусане. На подготовку у нас было около трех лет, хотя инфраструктура города была, конечно, более развита, а на острове Русском все нужно создавать практически с нуля. Задача сложная, времени - мало, а наши компании очень эффективно работают и могли бы принять участие в строительстве объектов. Например, Samsung строит на Ближнем Востоке Burj Dubai Building - самое высокое в мире здание. Его высота - 800 м, и там 160 этажей.
Я знаю, что администрация Пусана очень хочет передать опыт своему побратиму - Владивостоку. Думаю, если ваши власти хотят успешно провести мероприятие, нужно привлекать к тендерам на строительство российские и иностранные компании, чтобы соединить ваш опыт работы и современные технологии. Это будет идеальный вариант, ведь корейские компании незнакомы с особенностями и сложностями геологических структур и метеорологическими данными Дальнего Востока.
Мы также готовы обеспечить вас и стройматериалами, хотя оптимальнее наладить совместное производство здесь.
- Ваша страна покупает у России рыбу и морепродукты, минеральное сырье, лес и заинтересована в увеличении поставок энергоресурсов - газа и нефти, а ей продает потребительские товары, стройматериалы, машины и оборудование. Изменится ли в ближайшие годы структура внешней торговли между нашими странами?
- Пока структура торговли между нашими странами взаимодополняема, вряд ли она изменится. У России есть высокие технологии, а мы умеем делать из этого конкурентоспособные товары, вот и нужно организовывать на этой почве совместные производства.
В Приморье можно наладить выпуск той же лапши "Доширак", а не везти ее из Кореи или из Москвы. Или организовать сборочное производство, ведь поставлять из Кореи комплектующие - всего сутки пути. Многие товары более экономично здесь производить и потом везти на запад России, а не наоборот.
- Много российских туристов отдыхает у вас? И сколько ваших туристов посещает Дальний Восток? Есть ли потенциал для расширения туристических связей?
- В 2007 году у нас побывало около 140 тысяч российских граждан, из них примерно 50 тысяч туристов. Больше половины из них были с Дальнего Востока. Около 60 тыс. наших граждан совершили путешествие в Россию, и примерно треть из них интересовал Дальний Восток, а остальных - Москва, Санкт-Петербург и Байкал.
Если учесть близость наших стран, очень интересным может быть трехсторонний маршрут: Южная Корея - Северная Корея- Приморье. Когда Транскорейская магистраль соединится с Транссибом, в путешествие можно будет поехать на поезде из Пусана.
- А когда это произойдет? Что этому сейчас мешает?
- Необходимо модернизировать участок дороги в Северной Корее, но, учитывая нестабильные условия для инвестиций и высокие затраты - около трех миллиардов долларов, сложно обеспечить финансирование проекта. Для соединения железных дорог между Югом и Севером Кореи нужно модернизировать 55-километровый участок Хасан - Раджин (инвестиции - около $70 млн) и развивать порт Раджин. Тогда будет возможна транспортировка грузов из Пусана в Раджин и далее по Транссибу. Сейчас идут переговоры о создании совместной логистической компании. Она и займется решением этих вопросов.
- Ваши впечатления от Владивостока?
- Впервые я побывал здесь в командировке лет 7-8 назад. Портовый красивый город, но нужно сделать его комфортнее. Например, сейчас старые порты, которые оказались в центре города, переносят, а на их месте создают инфраструктуру для туризма. Поэтому мы построили новый порт Пусан, и вы можете использовать корейский опыт для себя.
Я учился в Санкт-Петербурге в аспирантуре на экономическом факультете ЛГУ. Очень красивый город, и Владивосток можно сделать таким же при условии активного прихода иностранных инвестиций.
Новости тематики
- Бали принимает эстафету у Владивостока
- Игорь Шувалов предупреждал строителей объектов АТЭС – ждите прокуроров!
- Владимир Миклушевский недоволен работой дорожного департамента Приморья
- Владелец ДВМП потерял место в Деловом консультативном совете форума АТЭС
- Жители Приморского края не заметили миллиардов саммита АТЭС во Владивостоке
- Построенные объекты саммита АТЭС во Владивостоке передаются в оперативное управление
- Во Владивостоке в АТПФ впервые приняла участие делегация Республики Афганистан
- Во Владивостоке Валентина Матвиенко озвучила стратегическую задачу для России
- Миллиарды со строек саммита во Владивостоке никто не воровал
- Медведев потребовал 1 февраля ввести в эксплуатацию объекты ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Новости раздела
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение