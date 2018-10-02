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Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста

02 Октября 2018, 20:51 | Владивосток

В должности градоначальника он не продержался и года

Виталий ВЕРКЕЕНКО, ставший первым мэром Владивостока, избранным по итогам конкурсных процедур, написал заявление об уходе с должности. Полномочия главы города он сложит с себя в следующий четверг, 11 октября. Главной причиной отставки Веркеенко назвал потерю мотивации.

О предстоящей отставке Виталий Веркеенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, приложив фотографию заявления «по собственному желанию».

«Сегодня передал в Думу г.Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности Главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею. Веркеенко», - написал глава Владивостока.

Ранее, приступая к должности мэра, Веркеенко признался, что не будет «цепляться за власть» и оставит пост, если поймет, что «его работа не нужна людям».

Напомним, что Виталий Веркеенко был наделен полномочиями мэра Владивостока по решению депутатов городской думы 21 декабря 2017 года, после проведения конкурса на замещение должности главы города. В должности мэра он запомнился «войной» с нестационарными торговыми объектами, проверками муниципальных предприятий и закрытием «Спецзавода» на Второй Речке.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Комментарии

  • ................21:53, 02.10.2018#

    МОЛОДЕЦ МУЖИК!! АПЛОДИРУЮ СТОЯ!! . . . . . . . . Причину такого решения понимаю. . . . . . .

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