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Президент Республики Корея сегодня вечером прилетит во Владивосток
Госпожа Пак Кын Хе планирует обсудить с Владимиром Путиным и другими участниками форума состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Встреча Владимира ПУТИНА с Президентом Республики Корея ПАК Кын Хе состоится 3 сентября.
В ходе переговоров предполагается обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что делегация Республики Корея будет весьма представительной - более 70 руководителей крупнейших компаний страны, несколько десятков представителей средств массовой информации, культурных и общественных организаций.
По некоторым сведениям южнокорейский и российские лидеры также могут обсудить ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове и в целом в регионе после активизации ракетно-ядерной программы КНДР.
Досье "Золотого Рога"
Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Мероприятие пройдет под девизом "Открывая Дальний Восток". Более 2,5 тыс. участников будут обсуждать вопросы инвестиционного климата, поддержки предпринимательства, а также энергетические и инфраструктурные проекты. Участие в ВЭФ также примет премьер-министр Японии Синдзо АБЭ. Одной из самых представительных будет делегация из Китая. Приглашения для участия в ВЭФ направлены 47 главам дипломатических представительств и 36 министрам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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