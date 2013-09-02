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Юрий Трутнев: Мне очень нравится Приморский край

02 Сентября 2013, 15:42 | Владивосток

Только что назначенный на должность полномочного представители Президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев коротко пообщался с прессой.

«Министерство по развитию Дальнего Востока будет заниматься тем, что соответствует его названию - развитием всех территорий этого региона, созданием благоприятных условий для жизни людей», - сообщил Юрий Трутнев.

«Мне очень нравится Приморский край», - добавил он.

Напомним, 31 августа на совещании во Владивостоке Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Юрия Трутнева на должность вице-премьера России - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Также Юрий Трутнев возглавит специальную комиссию по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке.

На новой должности Юрию Трутневу  предстоит курировать вопросы комплексного социально-экономического развития ДФО.

Новый взгляд и энергия Юрия Трутнева плодотворно скажутся на развитии Дальнего Востока, считает директор школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.

«Я знаю Юрия Трутнева как человека уравновешенного, компетентного и при этом динамичного и действенного. Дальневосточному региону нужен новый взгляд и энергия нового полпреда. Уверен, что хорошие коммуникативные способности Юрия Трутнева помогут быстро найти контакт с руководителями регионов Дальнего Востока, что даст синергетический эффект», - считает руководитель школы региональных и международных исследований ДВФУ.

Ранее Юрий Трутнев занимал должность помощника Президента РФ с 21 мая 2012 года. До этого на протяжении почти 8 лет он являлся министром природных ресурсов РФ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: полпред  Путин  минвостокразвития  Трутнев  Ишаев  назначение 



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Комментарии

  • Комунист20:10, 02.09.2013#

    Те же яйца только в профиль.

  • Псевдоним20:49, 02.09.2013#

    Гонщик раллист к тому же алигарх!

  • Володя22:54, 02.09.2013#

    Пусть перезимует а потом расскажет, как нравится.

  • Псевдоним10:54, 03.09.2013#

    Приезжайте к нам жить раз нравится!

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