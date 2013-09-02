Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юрий Трутнев: Мне очень нравится Приморский край
Только что назначенный на должность полномочного представители Президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев коротко пообщался с прессой.
«Министерство по развитию Дальнего Востока будет заниматься тем, что соответствует его названию - развитием всех территорий этого региона, созданием благоприятных условий для жизни людей», - сообщил Юрий Трутнев.
«Мне очень нравится Приморский край», - добавил он.
Напомним, 31 августа на совещании во Владивостоке Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Юрия Трутнева на должность вице-премьера России - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Также Юрий Трутнев возглавит специальную комиссию по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке.
На новой должности Юрию Трутневу предстоит курировать вопросы комплексного социально-экономического развития ДФО.
Новый взгляд и энергия Юрия Трутнева плодотворно скажутся на развитии Дальнего Востока, считает директор школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.
«Я знаю Юрия Трутнева как человека уравновешенного, компетентного и при этом динамичного и действенного. Дальневосточному региону нужен новый взгляд и энергия нового полпреда. Уверен, что хорошие коммуникативные способности Юрия Трутнева помогут быстро найти контакт с руководителями регионов Дальнего Востока, что даст синергетический эффект», - считает руководитель школы региональных и международных исследований ДВФУ.
Ранее Юрий Трутнев занимал должность помощника Президента РФ с 21 мая 2012 года. До этого на протяжении почти 8 лет он являлся министром природных ресурсов РФ.
Новости тематики
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Главу Владивостока выберут к середине декабря
- Владимир Миклушевский назначил нового куратора Владивостока
- В администрации Владивостока грядут кадровые перемены
- Миклушевский пообещал трудоустроить учительницу во Владивостоке
- Шувалов стал почетным гражданином Владивостока
- Коммуниста в Думе Владивостока не пустили в экономический комитет
- Юрий Трутнев: Мне очень нравится Приморский край
- Около 24 тысяч иностранных рабочих получили право на работу в Приморье в 2013 году
- Глава Владивостока выбран заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по ДФО
Новости раздела
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Те же яйца только в профиль.