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Во Владивостоке открылся молодежный форум АТЭС
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS.Торжественная церемония открытия прошла с участием губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея ИВАНЦА.
В ходе церемонии губернатор предложил сделать подобный молодежный форум ежегодным, а ректор ДВФУ пожелал видеть участников нынешнего форума уже в качестве студентов университета.
В рамках молодежного форума АТЭС во Владивосток съехалось свыше 100 молодых лидеров из более, чем 20 стран. В течение трех дней они будут работать над предложениями по решению проблем экономик стран АТР.
Работа молодежного саммита пройдет в форме дебатов и экономических квестов. С целью получения дипломатического опыта и усиления взаимодействия между действующим и будущим лидерским звеном участники познакомятся с политиками, бизнесменами, экспертами, деятелями науки и культуры стран региона.
Продолжением молодежного саммита станет международная программа для лидеров молодежи "Голоса будущего АТЭС" с 5 по 9 сентября. Это ежегодная программа, которая позволяет участникам посещать мероприятия саммита АТЭС. Участники вместе работают узнают много нового, а также обсуждают свои точки зрения на развитие региона с представителями политических, бизнес и научных кругов стран АТР. По мнению организаторов, своим участием в программе молодые люди помогают наладить самый важный диалог - между молодежью и управляющим сообществом, диалог о развитии, благополучии и процветании региона.
Итогом молодежного форума АТЭС должна стать декларация, которая будет представлена участникам встречи глав экономик АТЭС 8-9 сентября 2012 года.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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