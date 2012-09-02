Концепцию острова Русского поправят

Остров Русский после саммита АТЭС во Владивостоке может стать туристско-рекреационной и технико-внедренческой особой экономической зоной, сообщил глава ОАО «Особые экономические зоны» Олег КОСТИН.

Костин отметил, что во Владивостоке есть сложность с местами отдыха, зелеными зонами, поэтому рекреационные функции должен взять за себя остров Русский. В то же время, по его словам, только за счет туризма невозможно обеспечить развитие этой территории. Учитывая развитие университета, по мнению Костина, там необходимо будет развивать деловой туризм и целесообразно организовать технико-внедренческую зону на базе университета.

По его словам, все эти проекты сейчас находятся на согласовании в Минэкономразвития.

Открытие моста через пролив Босфор Восточный способствовало тому, что на остров хлынули потоки горожан.

«Дальневосточный капитал».