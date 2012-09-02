Повестка Делового саммита АТЭС 2012

Представляем вашему вниманию темы дискуссий, заседаний, их участников и модераторов.

7 сентября 2012 года

Пленарное заседание «Экономическая интеграция: преимущества и побочные эффекты»

Модератор: Тиан Вей, телеведущая канала «CCTV»

Какие выгоды приносит странам экономическая интеграция? Способствует ли она устойчивому экономическому росту? Существуют ли пределы продуктивной интеграции? Польза экономической интеграции выражается в увеличении объемов международной торговли и росте прямых иностранных инвестиций. Согласно теории международных экономических отношений, позволяя странам специализироваться на производстве тех товаров и услуг, где они имеют наибольшие конкурентные преимущества, интеграция ведет к созданию дополнительной стоимости. Однако последние европейские события со всей очевидностью показали, что глубокая экономическая интеграция несет в себе не только преимущества, но и значительные риски, связанные с несовершенством соответствующих государственных и общественных институтов. Следует также отметить, что теория не дает рекомендаций относительно распределения плодов интеграции не только между странами, но и внутри каждой отдельно взятой страны. Соответственно, вопрос об «оптимальных» путях и масштабах интеграции очень часто становится предметом ожесточенных споров.

Скотт Прайс, президент и генеральный директор «Walmart Asia», спикер сессии «Экономическая интеграция: преимущества и побочные эффекты»:

«АТЭС 2012 предоставляет, действительно, эпохальную возможность своим участникам. Благодаря саммиту за одним столом собираются главы государств и ключевые министры экономик АТЭС, руководители корпораций, представители СМИ и другие влиятельные лица. Все это делается для обсуждения наиболее проблемных вопросов - экономического роста, стабильности, постоянной борьбы с голодом и предоставления экономических полномочий женщинам. Также АТЭС не первый год фокусирует внимание на такой значимой проблеме, как обеспечение свободной и беспрепятственной торговли и инвестиций в регионе АТЭС, что является чрезвычайно важным в высококонкурентной экономической среде.

В течение последних нескольких лет форум АТЭС превратился в место, где его участники открыто размышляют и дискутируют на актуальные экономические и социальные проблемы, не ограничиваясь рамками границ государств. Обсуждения отличаются большой прозрачностью и открытостью. Сочетание политического и корпоративного руководства, присутствующего на Деловом саммите АТЭС, довольно уникально. Партнерство государственного и частного сектора помогает сформировать рациональные ответы на многие мировые проблемы.

Сейчас время испытаний. В последние несколько лет мы видим, что экономический кризис стал постоянным фактором, грозящим появлением протекционистских тенденций. Важно, что пока в целом преобладает здравый смысл. Но все-таки непростые экономические времена всегда усложняют проведение переговоров о свободной торговле. Важно будет увидеть прогресс по вопросам ТТП (Транстихоокеанского партнерства). Мы обязательно коснемся во Владивостоке этого серьезного вопроса.

Этот форум предоставляет компаниям безопасную и, что очень важно, прозрачную среду для взаимодействия с некоторыми политическими лидерами по глобальным вопросам. Это единственный форум, где государственные и корпоративные лидеры, представители средств массовой информации и деятели в сфере образования собираются для обсуждения злободневных вопросов и проблем свободной торговли между членами АТЭС, а также для поиска общих решений.

Я искренне надеюсь, что саммит АТЭС 2012 учтет достижения последних лет и последует путем претворения в жизнь результатов этого прекрасного партнерства между государственным и частным сектором, дабы предложить нашим клиентам, потребителям и общинам лучшую жизнь».

В заседании принимают участие премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, председатель совета директоров и главный управляющий «International Paper» Джон Фарачи, президент «Inter-American Development Bank» Луис Альберто Морено, президент международной сети фирм «PwC International» Деннис Нелли, президент и генеральный директор «Walmart Asia» Скотт Прайс, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и другие.

Дискуссия «Сколько нужно валют?»

Модератор: Дэвид Пиллинг, редактор по Азии «Financial Times»

Повышенная волатильность основных валютных пар, значительно возросшая после кризиса 2008 г., а также растущая по всему миру популярность новых методов денежно-кредитной политики ставят вопрос о надежности отдельных валют как меры стоимости и средства накопления и сохранения капитала. В связи с этим перед всеми экономическими агентами, включая домохозяйства, компании и государство, встает задача диверсификации валютных рисков. Масштабы, темпы и возможные последствия такой диверсификации - главные темы панельной дискуссии.

Дэвид Пиллинг, редактор по Азии «Financial Times», модератор сессии «Сколько нужно валют?»

«Очевидно, что фоном, на котором проходит Деловой саммит АТЭС 2012 года, служат болезненное состояние экономики и опасения относительно рецессии, а также безработицы. Это не лучшие условия для успешных переговоров о свободной торговле и координации взаимовыгодных политик.

До сих пор мировому сообществу удавалось избегать решительных протекционистских мер, но вопрос о свободной торговле на повестке дня переговоров пока не стоит. Новые правила финансового регулирования также до сих пор не приняты. Важной темой является Транстихоокеанское партнерство, созданное на прошлогоднем саммите АТЭС. А один из главных вопросов на сегодня: сможет ли Япония быть частью соглашения такого высокого уровня. Возможно, во Владивостоке мы решим его.

Деловой саммит АТЭС дает возможность обсудить важные для делового сообщества АТР вопросы. Не стоит надеяться на слишком многое, но обсуждение - это уже хорошо».

В дискуссии принимают участие председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин, старший экономист «White Crane Group» Клифорд Беннет, генеральный директор и председатель по международным рынкам китайского подразделения «JPMorgan Chase» Джин Ульрих и другие.

Дискуссия «Устойчивая энергетика: проблемы и перспективы»

Модератор: Виджей Вайтисваран, редактор отдела бизнеса журнала «The Economist»

Дискуссия посвящена проблеме ограниченности энергетических ресурсов, вопросам повышения энергоэффективности и поиска новых источников энергии. Задача устойчивой энергетики состоит не только в том, чтобы удовлетворить нужды нынешних поколений, но и в том, чтобы не оставить без ресурсов поколения будущие. Могут ли инновации дать обществу новые, эффективные и безопасные источники энергии? Способны ли технологии, основанные на использовании возобновляемых источников энергии (к таковым относятся гидроэнергетика, солнечная, ветровая, волновая, геотермальная, приливная энергетика), повысить общую энергоэффективность экономики и какие выгоды это может принести обществу? Участники дискуссии обсуждают текущую ситуацию и достижения в области использования возобновляемых источников энергии. Увеличение роли возобновляемых источников энергии ведет к повышению глобальной энергетической безопасности, снижению зависимости от углеводородного топлива, а также создает условия для смягчения последствий выбросов парниковых газов.

Виджей Вайтисваран, редактор отдела бизнеса журнала «The Economist», модератор сессии «Устойчивая энергетика: проблемы и перспективы»:

«Известно, что в энергетическом секторе не происходит радикальных изменений. За последние 60 лет мы слетали на Луну, разработали достаточно мощное оружие, чтобы взорвать планету несколько раз, и превратили компьютеры из медленных машин размером с комнату в миниатюрные базы данных, содержащие больше информации, чем Александрийская библиотека. Однако способы производства электричества, движения машин и обогрева зданий за эти шесть десятилетий принципиально не изменились. Но эти изменения нам предстоят.

Существуют три «столпа нестабильности», которые способствуют этим изменениям: климатические перемены, геополитика и недостаток энергии. В нашем мире, где все соединено между собой, мы понимаем связь между использованием энергии и окружающей средой, мы осознаем огромные проблемы, связанные с тем, что мы получаем энергию в политически нестабильных странах. И люди, испытывающие нехватку энергии, теперь видят, как можно жить, имея доступ к ее богатым источникам.

Сложив все это, мы строим новую парадигму чистой энергии. Взятые вместе эти факторы создают проблемы для должностных лиц, являющихся ярыми защитниками грязной энергии. Однако это создает возможности для находчивых предпринимателей, которые вкладывают средства в чистые технологии.

Таким образом, некоторые из существующих энергетических компаний достаточно предприимчивы и дальновидны, благодаря чему ситуация может измениться.

Время идет, и мы слишком расслабились. Мы не внесли радикальных изменений в функционирование машин, нашей электрической парадигме уже несколько десятилетий, и мы не так много сделали для того, чтобы справиться с ситуацией, когда ресурсы нефти ограничены. Сможем ли мы снова воссоздать тот период инноваций, который был полтора века назад? Компании-производители солнечной энергии становятся международными поставщиками энергетических услуг; производители биотоплива уже рассматривают варианты коммерческого использования водорослей и целлюлозного топлива, что раньше стоило слишком дорого; маленькие компании, появляющиеся на рынке, подкрадываются к огромным автопроизводителям, заставляя их, несмотря на сопротивление, пересмотреть свою концепцию выпуска и представления на рынке личного транспорта. Я надеюсь, дискуссия на эти темы будет интересной».

В дискуссии принимают участие генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, председатель совета директоров и исполнительный директор «ExxonMobil» Рекс Тиллерсон и другие.

Заседание «Вода: новый глобальный ресурс стратегического значения»

Модератор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Тема дискуссии - ограниченный запас воды на Земле и пути предотвращения ее нерационального использования. В повестке обсуждение значимости данного ресурса для человечества с точки зрения использования в личных нуждах, а также для сельскохозяйственного и промышленного производства. Проблемы доступа к воде и контроль над ее запасами неоднократно становились предметами конфликтов, особенно в засушливых регионах (например, на Ближнем Востоке). Учитывая рост населения планеты, численность которого, как ожидается, к 2050 г. превысит 9 млрд человек, и тот факт, что львиная доля этого роста приходится на страны Азии и Африки, неминуемо усиление так называемого водного стресса (риска истощения запасов некоторых из наиболее востребованных мировых водных бассейнов). Стремительная индустриализация развивающихся стран усиливает остроту этой проблемы.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», модератор сессии «Вода: новый глобальный ресурс стратегического значения»:

«Ключевым вопросом дискуссии являются перспективы превращения воды в ресурс, который подобно другим ресурсам в истории будет генерировать острое соперничество и противостояние держав. Тем более что гипотетический дефицит воды может поставить страны, которые будут страдать от этого, в буквальном смысле на грань выживания. Важно понять, какие страны и регионы могут превратиться в проблемные зоны, какие факторы будут этому способствовать, как скажется изменение климата. Для стран, богатых водными ресурсами, это открывает дополнительные экономические и политические возможности. Особое внимание следует уделить роли крупного бизнеса, тому, что он может сделать сегодня и в перспективе для того, чтобы преодолеть грядущие негативные последствия.

Я надеюсь, что участники дискуссии предложат не только общую картину происходящего, но и представят практическое решение проблемы: что можно сделать на государственном и корпоративном уровне, чтобы минимизировать последствия будущих проблем.

АТЭС - это регион, который только формируется в качестве не просто единого пространства, но и пространства, центрального для мирового развития в целом. Это новое состояние, которое содержит как возможности, так и риски. Для бизнеса крайне важно понимать, что будет происходить на стыке политики и экономики в этом регионе, находящемся в процессе становления.

Деловой саммит АТЭС - прекрасное место для того, чтобы разобраться в этом, точнее, начать разбираться. Участие в Деловом саммите АТЭС дает уникальную возможность в одном месте встретить представителей всех возможных стран и компаний, обсудить самый широкий спектр вопросов, в том числе качественно новых и неожиданных».

В дискуссии принимают участие президент Чили Себастьян Пиньера, президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Таг Шанг, президент по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании «PepsiCo» Умран Беба и другие.

Заседание «Продовольственные ресурсы: накормить 7 млрд человек»

Модератор: Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», депутат Госдумы РФ

Тема дискуссии - вопросы, связанные с доступностью и распределением мировых продовольственных ресурсов. Главный вопрос формулируется так: как долго ограниченные продовольственные ресурсы смогут удовлетворять потребности растущего населения Земли? За последнее столетие население Земного шара увеличилось в несколько раз под влиянием совокупности факторов: на фоне более-менее неизменной рождаемости медицинские открытия и достижения сельского хозяйства - появление антибиотиков, развитие иммунизации, повышение урожайности - привели к снижению смертности, в первую очередь среди детей. Тем не менее, хотя современные технологии способны увеличить количество пищи, производимой на одном и том же участке земли, увеличить размер участка они не в состоянии. Как тогда человечество может увязать рост своей численности и ограниченность ресурсов?

Казухито Ямашита, старший научный сотрудник Исследовательского института экономики, торговли и промышленности, директор Института глобальных исследований «Кэнон», спикер сессии «Продовольственные ресурсы: накормить 7 млрд человек»:

«Даже если в долгосрочной перспективе на международном рынке может преобладать тенденция прибавочного продукта, есть вероятность наступления продовольственного кризиса и нехватки продовольствия в период пищевого излишка. A небольшое снижение поставок вызовет значительное увеличение цен, как в 1973 году, когда цены на зерно выросли в три-четыре раза, несмотря на всего лишь трехпроцентное снижение мирового производства. Япония как продовольственный импортер сможет купить еду даже тогда, когда мировые цены на продовольствие взлетят до небес. Но как бы там ни было, даже имея значительные суммы денег, Япония не сможет получить доступ к продуктам питания, когда произойдет физическая порча импорта. Мы не смогли бы найти другой способ расширить наше производство продовольствия в условиях такого кризиса. В этом случае для производства потребуется сельскохозяйственное сырье.

Высокая в сравнении с мировой предельная цена, которую правительство гарантирует фермерам, уменьшает спрос на продукцию собственной сельскохозяйственной отрасли. Политика ограничения роста внутренних цен на рис японского производства привела к уменьшению таких сельскохозяйственных ресурсов, как земля. Прямые выплаты фермерам не искажают рынок. Они непосредственно касаются и нацелены на такие реальные потребности нации, как доходы фермеров, продовольственная безопасность и многофункциональность. Ликвидация политики ограничения производства в сочетании с прямыми платежами приведет к снижению цен. Япония больше не будет нуждаться в тарифах, кроме как на экспорт риса, в то же самое время, импортируя пшеницу и говядину в условиях свободной торговли. Это позволит сберечь наши сельскохозяйственные угодья от исчезновения. Полное использование ресурсов будет расширять сельскохозяйственное производство Японии. Это приведет к увеличению мирового производства и внесет свой вклад в продовольственную безопасность в мире. В случае продовольственного кризиса, когда мы больше не сможем импортировать его из-за нарушения с перевозками, мы будем потреблять этот товар сами для того, чтобы выжить. Свободная торговля не может помочь стране-импортеру во время кризиса, но вывоз некоторых продуктов в обычное время в условиях свободной торговли поддержит сельскохозяйственные ресурсы в случае необходимости. Свободная торговля действительно является основой продовольственной безопасности.

Я хотел бы обменяться мнениями с политиками и бизнесменами в рамках Делового саммита АТЭС в отношении продовольственной и сельскохозяйственной политики, учитывая при этом законы торговой политики, а также Транстихоокеанское партнерство и зоны свободной торговли в этом регионе».

В дискуссии принимают участие старший научный сотрудник Исследовательского института экономики, торговли и промышленности, директор Института глобальных исследований «Кэнон»

Казухито Ямашита, председатель компании «COFCO» Нинг Гаонинг, председатель совета директоров «Deere&Company» Самуэль Аллен и другие.

Дискуссия «Ресурсы: пределы роста»

Модератор: Доминик Бартон, управляющий директор «McKinsey & Company»

Дискуссия посвящена проблеме доступности и эффективного использования ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста. Темы обсуждения - текущие и долгосрочные вопросы доступности энергоресурсов и повышения энергоэффективности, ограничений в цепи поставок металлов и других видов сырья, необходимости обеспечения рационального использования продовольственных и водных ресурсов. Особое внимание уделено опасности двух диаметрально противоположных взглядов на управление мировыми природными ресурсами: ресурсного национализма, с одной стороны, и призывов к отмене государственного суверенитета над природными ресурсами - с другой.

В дискуссии принимают участие главный исполнительный директор «Ройял Датч Шелл плс.» Питер Возер, директор программы по изучению вопросов глобальной безопасности, сохранению и развитию мира (PAWSS) Майкл Клэр и другие.

Дискуссия «Логистические цепочки: еще более эффективные, еще более уязвимые?»

Модератор: Дональд Альмейда, вице-президент, руководитель международной группы по работе с клиентами и рынками компании «PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC)»

Данная секция посвящена тенденциям в управлении логистическими цепочками (которые делают каналы поставок более эффективными, но при этом уязвимыми к факторам риска) и тому, как повысить эффективность и надежность логистических цепей. В основном речь идет о практике минимизации запасов (так называемая система just-in-time), сокращения расходов, экономии на масштабах, аутсорсинга непрофильных операций и консолидации поставщиков. Помимо множества примеров успешного применения такой практики, очевидно, существуют риски, возрастающие по мере ее распространения.

Эти тенденции могут сделать логистическую цепочку уязвимой к рискам в результате снижения ее гибкости и сокращения числа каналов поставок принципиально важных товаров ниже уровня, которого требует эффективная система долгосрочного управления рисками. К другим рискам можно отнести «эффект домино» в случае перебоев в поставках, потенциальную потерю контроля и географический разброс каналов поставок. Каковы пути повышения эффективности и надежности логистических цепей? Каков необходимый баланс между оптимизацией расходов и обеспечением прочности логистических цепей?

Дональд Альмейда, вице-президент, руководитель международной группы по работе с клиентами и рынками компании «PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC)», модератор сессии Логистические цепочки: еще более эффективные, еще более уязвимые?»:

«Основная тема дискуссии - обсуждение конкретных мер, которые следует предпринять для повышения эффективности и надежности логистических цепочек. В ходе дискуссии я хочу узнать мнения участников о том, как можно оптимизировать расходы и наладить беспрепятственную работу глобальных каналов поставок. Очень важно добиться здесь верного баланса. Снижение стоимости товаров и обеспечение их надежного перемещения по всей логистической цепочке, от производителя к потребителю, - ключевые факторы международной торговли. Сюда входят формирование конкурентоспособного и безопасного канала поставок продукции, координирование различных видов транспорта, организация транспортных узлов и коридоров с помощью новейших ИТ-систем и спутниковой навигации, гармонизация стандартов транспортной безопасности. Кроме того, дискуссия затрагивает общие преимущества региона АТЭС.

Я буду рад, если у нас получится интересная и полезная дискуссия и нам удастся достичь консенсуса по поводу конкретных шагов, которые необходимо предпринять в отношении каналов поставок. Я ожидаю, что участники дискуссии поделятся с аудиторией своими взглядами и опытом работы в АТЭС, а также видением будущего региона. Я надеюсь, что они затронут ряд глобальных вопросов, такие как помощь со стороны АТЭС ведущим мировым игрокам или ключевые проблемы каналов поставок.

Деловой саммит АТЭС 2012 - важнейшее событие для всех экономик АТЭС, и в особенности тех, кого интересует сотрудничество с целью модернизации экономики. Последнее включает в себя, прежде всего, обмен передовыми знаниями о том, как сформировать благоприятную экономико-правовую среду, стимулирующую инновационное развитие, и создать региональные механизмы совместной работы в науке, технологии и инновациях. Компания PwC была информационно-аналитическим партнером Делового саммита АТЭС-2011, который проходил с 10 по 12 ноября в г. Гонолулу, штат Гавайи. В этом году мы вновь опубликуем специальный «Опрос руководителей компаний региона АТЭС» (APEC CEO Survey). Мы уверены, что этот уникальный материал вызовет большой интерес у всех участников. Мы полагаем, что Деловой саммит АТЭС-2012 вновь предоставит участникам отличную возможность встретиться, наладить связи и заложить фундамент для дальнейшего сотрудничества».

В дискуссии принимают участие председатель совета директоров «Группа Сумма» Зиявудин Магомедов, президент «Walmart Asia» Скотт Прайс и другие.

Заседание «Перспективность удаленных регионов»

Модератор: Билл Пауэлл, старший корреспондент журнала «TIME»

Центральная тема дискуссии - неосвоенные ресурсы (природные, человеческие и географические) в различных странах и пути их использования в интересах экономики и самих стран. Существует целый ряд удаленных регионов, богатых природными ресурсами, включая почву, воду, минералы или энергоносители (нефть и газ). К числу таких регионов относятся Дальний Восток России и Аляска, а также некоторые части Китая и Австралии. Для целей их развития требуется привлечение капитала и людей для строительства дорогостоящей инфраструктуры. Понимание долгосрочных перспектив и выработка стратегии регионального развития в соответствии с особенностями данного региона имеют принципиальное значение для реализации существующего потенциала.

В дискуссии принимают участие генеральный директор «En+ Group» Артем Волынец, председатель «Внешэкономбанка» Владимир Дмитриев, Групп-президент компании «Caterpillar Inc.» Ричард Лавин и другие.

Дискуссия «Инфраструктура как основа устойчивого роста»

Модератор: Александр Габуев, заместитель главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть»

Во что обходится недостаточное развитие инфраструктуры для экономики страны? Насколько остро проблема дефицита инфраструктуры стоит сейчас; какова будет ситуация в дальнейшем? Чем обусловлен низкий уровень развития инфраструктуры? Причина возникновения такой проблемы в различных странах мира заключается в неэффективной политике в отношении долгосрочного планирования и долгосрочных инвестиций в инфраструктурное строительство. Участники секции обсуждают пути повышения эффективности и снижения стоимости инфраструктурного строительства. Одна из ключевых тем дискуссии - роль частного сектора и его возможный вклад в решение данной проблемы через участие в государственно-частных партнерствах (ГЧП), преследующих цель повышения эффективности и доступности инфраструктуры. Что определяет успех ГЧП? Существуют ли другие форматы, при помощи которых можно повысить эффективность развития инфраструктуры и сделать так, чтобы она в большей мере соответствовала потребностям национальной и глобальной экономики?

В дискуссии принимают участие президент компании «The DOW Chemical Company» по Азиатско-Тихоокеанскому региону Пэт Доусон, президент «En+ Group», генеральный директор компании «Русал» Олег Дерипаска, генеральный директор «POSCO» Чон Джун Ян, исполнительный директор «Hyundai Energy and Resources Ltd» Ян Бон Джин и другие.

Теледебаты «Капитализм: поколение «Next»

Модератор: Питер Лавель, ведущий программы «CrossTalk» телеканала Russia Today

Данная секция посвящена тому, как будут изменяться традиционные экономические модели и парадигмы в свете значительных сдвигов в развитии технологий и форм взаимодействия людей. Какие изменения претерпит институт прав на интеллектуальную собственность, преследуя цель максимально эффективного использования новых технологий? Как в эту схему вписывается вопрос частной жизни? Каковы социальные последствия новых трансграничных связей между людьми? Что это означает для производителей и потребителей, работодателей и работников, государственного сектора и корпоративного мира?

В дебатах принимают участие: профессор Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа Дэвид Даокуи Ли, учредитель организации «Global Institute For Tomorrow» Чандран Наир, международный инвестор, автор книги «Подарок моим детям» Джим Роджерс, президент Института свободы и демократии (Лиме) Эрнандо де Сото.

8 сентября 2012 года

Дискуссия «Человеческие ресурсы как основа развития». Разговор с лидерами АТЭС

Модератор: Брайан Каровиллано, редактор по азиатскому региону агентства «Associated Press»

Данная секция посвящена образованию и социальной политике как формам инвестирования в устойчивый рост, который все больше зависит от предложения квалифицированной рабочей силы и развития науки. В какой степени человеческий фактор влияет на темпы роста экономики? Какое воздействие демографические изменения (на международном и национальных уровнях) оказывают на возврат инвестиций в человеческий капитал? Еще одна важная часть дискуссии - развитие социальной политики, охватывающей сферы образования, науки, здравоохранения и др.

Дискуссия «Адаптация городов к потребностям бизнеса, людей и планеты в целом»

Модератор: Билл Хатчисон, председатель Ассоциации i-CANADA; исполнительный директор Центра развития «умных городов» компании «Эрнст энд Янг»

Центральная тема дискуссии - развитие и расширение городов (каковы основные движущие силы урбанизации?) и необходимость обеспечения того, чтобы их инфраструктура удовлетворяла растущим потребностям бизнеса и общества. Урбанизация - естественный процесс, обусловленный стремлением людей и компаний сократить время и расходы на передвижение и транспортировку грузов, улучшая при этом условия работы, образования, проживания и передвижения. Данный процесс тесно связан с другими тенденциями, такими как индустриализация и модернизация. Каких масштабов может достичь урбанизация; какое влияние она окажет на состояние окружающей среды и общества? Одна из ключевых проблем заключается в том, чтобы сделать города будущего жизнеспособными с экологической точки зрения.

Билл Хатчисон, председатель Ассоциации i-CANADA; исполнительный директор Центра развития «умных городов» компании «Эрнст энд Янг»

«Деловой саммит АТЭС очень важен, поскольку собирает ведущих представителей политики и бизнеса. Мировой опыт показывает, что успешными могут стать и мегаполисы, и небольшие города, если ими управляют сильные руководители, стремящиеся сделать свой город конкурентоспособным в глобальном масштабе. Крайне важно, чтобы управленцы поняли, какую роль играют они сами и какие возможности для развития существуют.

Иногда руководители ошибочно полагают, что развитие должно носить исключительно технологический характер. В результате проект возглавляет специалист по инвестициям. Мы называем такую ситуацию «инвестиционной ловушкой», поскольку здесь акцент ставится на разветвленную инфраструктуру. Следует сузить охват проекта, сконцентрироваться на жизни и работе в «городе будущего», где есть место для экономических и социальных инноваций завтрашнего дня. Важно, чтобы руководители не забывали об этой ловушке, поэтому данный вопрос очень важен для обсуждения.

Кроме того, дискуссия позволяет узнать, каким образом меняется город в целом с появлением новых направлений в бизнесе и внедрением инноваций в общественной и экологической сферах».

В дискуссии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Заседание «Образование как залог успеха»

Модератор: Татьяна Малкина, журналист, главный редактор журнала «Отечественные записки»

Секция посвящена обсуждению вопросов образования - как на региональном уровне, так и в рамках международного сотрудничества. Участники дискуссии говорят о важности новых идей и технологий с точки зрения устойчивого роста стран с развивающейся экономикой. Каким образом образование способствует достижению прогресса? Развитие образовательной системы имеет принципиальную важность для создания современной и высокотехнологичной экономики. Переход от ориентированной на экспорт экономики к устойчивому росту, базирующемуся на инновациях и технологиях, требует подготовки ученых и специалистов в каждой отдельной стране. Каковы возможные пути улучшения образовательной системы для поддержания технологического прогресса? Для повышения своего научного потенциала странам необходимо создавать новые учебные заведения, выпускающие квалифицированных специалистов, и развивать образовательную инфраструктуру и международное сотрудничество в сфере образования.

Майкл Барбер, главный советник по вопросам образования компании «Pearson», спикер сессии «Образование как залог успеха»:

«В мировой экономике наблюдается смена лидеров. Если на протяжении 350 лет на первых ролях всегда был Атлантический регион, то сейчас мы наблюдаем становление Тихоокеанской стороны как центра глобальной экономики. Экономическое лидерство требует постоянных инноваций в экономической, технологической и социальной областях. Чтобы будущий век удовлетворял все нужды человечества, также необходимы улучшения в разных сферах. Особенное значение это имеет для развития системы образования в регионе. Несмотря на то что системы просвещения в некоторых Азиатско-Тихоокеанских странах (например, в Корее и Сингапуре) на сегодняшний день являются образцовыми, они, в свою очередь, тоже должны улучшаться, если лидеры государств хотят воспитать новое поколение, которое поведет регион вперед, в следующий век. К примеру, средние и высшие учебные заведения должны помочь своим студентам развить предпринимательское и инновационное мышление, а также творческий подход, не забывая при этом об изучении естественных наук и языков. Университеты должны дать своим студентам не просто отличное образование, но и сформировать у них менталитет молодого предпринимателя. Потому что выпускникам предстоит не просто заполнить существующие рабочие места, но и создавать новые для себя и других. Это означает, что представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона должны быть открыты новым идеям, а также учить подрастающее поколение мыслить творчески и критически. Из обсуждений на саммите я хотел бы понять, как политические и бизнес-лидеры региона готовятся принять на себя руководство в «Тихоокеанский век», и понять, что это будет означать для глобального развития. Я надеюсь, что образовательные реформы находятся на первых позициях в списке приоритетов для всех руководителей стран АТЭС. Я надеюсь поспособствовать активному диалогу между участниками именно по этим важным вопросам».

В дискуссии принимают участие главный советник по вопросам образования компании «Pearson» Майкл Барбер, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и другие.

Дискуссия «Транснациональные корпорации развивающихся рынков: добро пожаловать в «клуб»

Модератор: Гордон Орр, председатель Совета директоров компании «McKinsey & Companу», Азиатский регион

Речь идет о транснациональных корпорациях, возникших на развивающихся рынках, которые меняют отраслевые форматы и определяют новую динамику развития в мировом масштабе. Внимание будет уделено стремительно растущим компаниям из таких стран с развивающейся экономикой, как Бразилия, Китай, Индия, Мексика и Россия. Насколько они конкурентоспособны на мировом уровне, насколько эффективно распределяют капитал? Каковы сходства и различия между новым и старым поколениями международных лидеров? Поддержка государства, которую имеет большинство созданных на развивающихся рынках международных корпораций, это конкурентное преимущество или препятствие для более стремительной международной экспансии? Имеются ли у отраслевых лидеров, пришедших на мировую арену из стран с развивающейся экономикой, специфические особенности?

В дискуссии принимают участие почетный профессор международного менеджмента, вице-президент и декан Китайско-европейской международной школы бизнеса (CEIBS) Джон Куэлч, со-основатель компании «Tune Group» Тони Фернандес и другие.

Дискуссия «Средний класс на развивающихся рынках: новый потребитель»

Модератор: Каори Энджоджи, шеф Токийского бюро «CBNC Asia Pacific»

Главная тема обсуждения - предстоящая переориентация потребления с развитых рынков на развивающиеся в связи с ростом среднего класса последних. Доля среднего класса стремительно увеличивается не только в странах БРИК, но и на развивающихся рынках по всему миру. В последнее время много говорится о переориентации потребления на внутренний рынок как о способе поддержки экономического роста в развивающихся странах и в мировом масштабе, поскольку на развитых рынках потребители испытывают финансовые трудности, а также ухудшается демографическая ситуация. Что нужно для подобной переориентации? Реализация идеи требует множества институциональных изменений, включая совершенствование системы социальной безопасности, расширение программ медицинского страхования и повышение уровня образования. Претворение в жизнь данных изменений является сложной задачей, поэтому нет уверенности в том, что это произойдет в среднесрочной перспективе.

В дискуссии принимают участие старший вице-президент «PayPal Europe» Руперт Кили, исполнительный директор Института изучения азиатского потребительского поведения и приглашенный профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре

Бернд Шмитт, президент группы компаний «Procter&Gamble» в азиатском регионе Деб Хенретта и другие.

Заседание «Роль женщины в современном мире»

Модератор: Марина Ким, телеведущая телеканала «Россия»

Участники дискуссии отвечают на вопрос, какие новые возможности в социальной, политической и деловой сферах появились у женщин в XXI веке. Какие плоды это принесло? Как это соотносится с их «равными правами» в большинстве развитых и развивающихся стран? Какие препятствия все еще стоят на пути успеха женщины в политической сфере и бизнесе?

Марина Ким, телеведущая телеканала «Россия», модератор сессии «Роль женщины в современном мире»:

«Экономическое и политическое развитие в странах АТР невозможно без участия женщин. Об этом неоднократно говорили на самом высоком уровне лидеры экономик АТЭС на предыдущих саммитах. С каждым годом в современном мире роль женщины постоянно растет, о чем свидетельствует тот факт, что появляется все больше женщин на руководящих постах в бизнесе и политике.

Однако, несмотря на возрастающие влияние женщин, гендерные стереотипы остаются сильными. И на данный момент потенциал женщин в экономиках АТЭС не задействован в полной мере.

Надеюсь, дискуссия позволит сделать еще один шаг к устранению гендерных барьеров».

В дискуссии принимают участие главный редактор медиахолдинга «Caixin Media» Ху Шули, президент компании «Feminomics Inc.» Астрид Прегель, президент компании «Русская Фитнес Группа» Ольга Слуцкер и другие.

Заседание «Технологии: следующий прорыв»

Модератор: Виджей Вайтисваран, редактор отдела бизнеса журнала «The Economist»

Какие технологические прорывы ожидаются в начале XXI века? Речь идет о преимуществах, которые новые технологии могут дать обществу и бизнесу. Внедрение новых технологий поможет модернизировать производства, создать новые производственные единицы, повысить эффективность производственного процесса и сократить его временные рамки. Современные технологии позволяют наносить меньший ущерб окружающей среде и помогают сберегать энергоресурсы (и в какой-то мере их возобновлять). Технологический прогресс в интересах бизнеса и общества в целом возможен во всех сферах жизни. Кроме того, в повестке - последние инновации в таких областях, как интернет-технологии, биотехнологии и искусственный интеллект.

В дискуссии принимают участие председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, генеральный директор и соучредитель компании «BeiGene (Biotech)» Джон Ойлер и другие.

Дискуссия «Дискуссия: Здоровье - это богатство»

Модератор: Дайан Брэди, старший редактор журнала «Bloomberg Businessweek»

В 2012 году экономики АТЭС активизируют усилия, направленные на решение приоритетных вопросов здравоохранения и экономических проблем, связанных с предоставлением медицинского обслуживания для различных возрастных групп жителей региона.

Наиболее прибыльны для инвестиций такие сферы здравоохранения, как охрана материнства и детства, а также борьба с неинфекционными заболеваниями. Каким образом сотрудничество и инвестиции в данные области здравоохранения обеспечивают социальные и экономические выгоды, сокращают расходы на борьбу с болезнями, стимулируют рост, увеличивают производительность? Как они превращают медицинское обслуживание из финансового бремени в экономический актив и двигатель развития?

Дайан Брэди, старший редактор журнала «Bloomberg Businessweek», модератор сессии «Здоровье - это богатство»:

«Моя задача состоит в том, чтобы развернуть интересную и полезную дискуссию. Мы стали свидетелями бума в Южной Корее и других странах Восточной Азии, который произошел благодаря инвестициям в здравоохранение. Я читала исследования, где говорится, что 50-процентный рост в этой сфере в 1965-1990 годах стал возможным благодаря снижению младенческой и детской смертности, более качественному планированию семьи и репродуктивного здоровья. Но это было раньше. Являются ли сегодня подобные задачи первостепенными? Как нужно расставлять приоритеты в ходе принятия решений об инвестициях?

В США и других развитых странах мы наблюдаем последствия избыточных доходов: высокий уровень ожирения, диабета, хронических заболеваний и так далее. Каковы в решении данной проблемы роли государства и частных компаний? Сохранение жизни ребенка посредством вакцинации или борьба с малярией звучат проще и понятнее, чем призыв спасти детей от чрезмерного потребления газировки и многочасового сидения за видеоиграми. Как далеко может зайти правительство во имя сохранения здоровья, особенно среди групп населения с повышенным риском? Действительно ли стоит тратить на это государственные средства?

Во многих развивающихся странах расходы на здравоохранение растут быстрее, чем ВВП. Это означает не только возможности для коммерческих предприятий, но и давление на государственные организации, чтобы они следовали стратегии сокращения расходов и стимулирования инноваций. Как обеспечить плодотворное сотрудничество государственных и коммерческих организаций? Каким образом можно соблюдать баланс между приоритетами первых и прибылью вторых, если речь идет о здоровье матери и ребенка и неинфекционных заболеваниях?

Очевидно, что это только начало. Надеюсь, дискуссия поможет понять, как будет выглядеть мир через три года, чтобы планировать наше будущее».

В дискуссии принимают участие председатель совета директоров и главный управляющий «Johnson & Johnson» Вильям Уэлдон, председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, старший вице-президент, директор по исследованиям и стратегии корпорации «Microsoft» Крейг Манди и другие.

«Дальневосточный капитал».