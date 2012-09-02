Сильвия КУРРАН, Генеральный консул США во Владивостоке: На Дальнем Востоке много возможностей для бизнеса

В сентябре Генеральное консульство США во Владивостоке отметит 20-летие. За эти годы Дальневосточный регион стал ближе и понятнее соседям из Соединенных Штатов Америки. Сотрудники консульства каждодневно прикладывают немало усилий для того, чтобы их страна открывалась дальневосточникам во всем разнообразии ее культурной, деловой, общественной жизни.

Об этом опыте «ДК» беседовал с Генеральным консулом США во Владивостоке Сильвией РИД КУРРАН.

- Госпожа Курран, сразу после саммита АТЭС во Владивостоке, 22 сентября, произойдет еще одно значимое событие: исполнится 20 лет, как консульство США во Владивостоке заработало после многолетнего перерыва. Поэтому прошу Вас уже сейчас подвести какие-то итоги этой работы, своеобразную черту под сделанным.

- Я бы сказала, что у нас было двадцать очень успешных лет, и мы надеемся на очередные двадцать не менее успешных. Наша деятельность осуществляется в самых различных областях. В дополнение к выдаче виз гражданам России, которые едут в Соединенные Штаты, мы активно проводим программы в области общественной дипломатии - это программы с участием людей искусства, художников, исполнителей из США. Мы также поддерживаем программы изучения английского языка. Обычно два раза в год осуществляются заходы кораблей ВМС США, которым мы тоже оказываем поддержку. И, конечно же, мы поддерживаем американский бизнес и торговлю с Соединенными Штатами.

- Яркий показатель присутствия американской миссии во Владивостоке в культурном смысле - частые джазовые фестивали, отдельные концерты, какие-то джэм-сейшены. И простые горожане, и искушенные меломаны Владивостока, и гости краевой столицы выражают свою благосклонность таким музыкальным событиям аншлагами и пустыми билетнымии кассами. Как вы оцениваете эту часть взаимоотношений?

- Те исполнители, которых мы приглашаем сюда, я знаю, очень популярны, они представляют самые различные стили в американской музыке, культуре. Вот вы упомянули джаз, но в дополнение к нему на Дальнем Востоке выступали артисты других стилей и направлений - хип-хоп, техно и других современных танцев. Также у нас были представители изобразительного искусства, карикатуристы, фотографы, то есть представители самых разнообразных направлений американской культуры, которую мы хотим показать нашим друзьям во Владивостоке и на Дальнем Востоке.

- Полагаю, вы неоднократно бывали на строительстве мостов во Владивостоке, видели, как возводится кампус Дальневосточного федерального университета. Как вы оцениваете масштабы этих строек?

- Действительно, был задуман крупный строительный проект, и когда он будет закончен, мне кажется, что это будут прекрасный кампус и научно-образовательный центр. Причем не только для Дальнего Востока, но и для других стран, регионов мира. Я неоднократно встречалась с руководством университета и знаю, что оно как раз нацелено на международное сотрудничество и желает, чтобы Дальневосточный федеральный университет был одним из таких центров.

- Каков уровень отношений в образовательной и научной сферах? Существуют ли какие-то особенные точки соприкосновения с ДВФУ?

- Как я уже говорила, у нас очень хорошие контакты с руководством университета, мы неоднократно встречались и знаем, что оно ездило в США и установило хорошие отношения с Гарвардским университетом, с Массачусетским Технологическим Институтом, насколько мне известно, с университетом Калифорнии в Беркли, и, в частности, я слышала, что один из калифорнийских университетов будет принимать участие в функционировании Медицинского центра ДВФУ.

- Есть ли какие-то ожидания в США на государственном уровне с проведением саммита АТЭС во Владивостоке?

- Я не могу комментировать какие-то политические моменты, поскольку это не является компетенцией консульства, не входит в его задачи, но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы саммит прошел успешно, состоялись полезные дискуссии и сохранилось чувство, что АТЭС как организация представляет собой очень важную площадку, как в прошлом, так и в настоящем и будущем.

- Известны достаточно жесткие таможенные и пограничные законы по отношению к туристам, планирующим отдохнуть с США. Насколько реально послабление этих норм в будущем, чтобы, например, рядовой житель Владивостока мог запросто побывать в городе-побратиме Сан-Диего?

- Думаю, что это миф, будто трудно получить американскую визу, поехать в США. Это неправда. В настоящий момент около 94% подающих заявление на визу ее получают. То есть очень маленький процент людей не получает визу. В наши задачи не входит препятствовать выезду людей в Соединенные Штаты. Как раз наоборот, мы хотим, чтобы люди посещали Соединенные Штаты, поскольку мы считаем, что такие поездки способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами. Также США и Россия провели переговоры по новому визовому соглашению, и Государственная Дума одобрила это соглашение 6 июля. Так вот в этом соглашении предусмотрено введение трехгодичной многократной визы практически для всех категорий путешествующих, и, конечно, это прогресс.

- Два года назад на своей первой пресс-конференции в этой должности вы отметили, что неплохо было бы привлечь к участию в строительстве объектов саммита крупные американские компании, частный бизнес. Сейчас большое строительство в приморской столице подходит к концу, удалось ли осуществить задуманное?

- Я бы сказала, да. Были американские компании, которые принимали участие в этом процессе подготовки. Из крупнейших я бы назвала AMUR MACHINERY - это CATERPILLAR и всевозможное оборудование, техника. Компания CATERPILLAR участвовала в проектах строительства на острове Русском, а также строительства автомагистрали и аэропорта. Несколько других фирм также участвовали, в частности, компания GOMACO, которая производила бетон для взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Кроме того, HAYATT - одна из крупнейших международных сетей - займется менеджментом двух пятизвездочных отелей.

- Насколько вообще велико присутствие американских компаний на Дальнем Востоке и в Приморье в частности? И какова экономика наших деловых отношений?

- Действительно, люди, возможно, заметили, что в девяностых годах было гораздо больше представителей американского бизнеса, чем сейчас, но, к сожалению, в прошлом было очень много случаев негативного опыта, который напугал других возможных участников делового сотрудничества. И это, конечно, очень грустно. Я считаю, что в этом регионе, очень много возможностей для бизнеса, и, хотелось бы видеть здесь гораздо больше представителей американского предпринимательства. Одним из таких моментов, дающих надежду, является то, что новый губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил о желании установить одинаковые правила игры как для местных, так и для иностранных бизнесменов. Конечно, если иностранный бизнесмен увидит, что он может работать здесь в нормальных условиях, найти хороших партнеров, что его интересы защищены понятным и одинаковым для всех законодательством, это будет действительно хорошим стимулом для развития.

- Что, по-вашему, мешает сближаться бизнесу?

- Мне кажется, в прошлом не все местные лидеры имели такой же взгляд, как и новый губернатор. И, конечно, коррупция остается проблемой.

- Мы все знаем о крупных проектах американской компании EХХON на Сахалинском шельфе, особенно в сфере энергетики большой интерес проявляют Китай и Япония, Корея. Насколько США заинтересованы в этом сотрудничестве?

- Очень заинтересованы. Как вы знаете, одна из частей саммита, один из пунктов программы - это встреча исполнительных директоров, руководителей крупнейших компаний со всего мира, в том числе сюда приедут и представители американской деловой элиты, и я думаю, что это будут также представители энергетических компаний.

- Спасибо большое вам за интервью.

- Спасибо вам.

Досье "ДК"

Сильвия Рид Курран пришла на дипломатическую службу США в 1987 году. В своих зарубежных командировках она работала в городе Сьюдад-Хуарес в Мексике (1987-1988), в Оттаве (1989-1991), Пекине (1993-1997), Ташкенте (2003-2005) и Тель-Авиве (2005-2006). С 1998 по 2001 год она работала в Посольстве США в Москве, где выросла до должности заместителя начальника политического отдела Посольства. В последнее время, с 2007 г. по 2010 г., Сильвия Курран была заместителем главы миссии и Временным Поверенным в делах США в Туркменистане (г. Ашхабад).

Наряду с работой в Госдепартаменте США, Сильвия Рид Курран была специальным помощником по делам Европы и Евразии заместителя госсекретаря по политическим вопросам (2001-2002 гг.).

До прихода на службу в Госдепартамент США Курран вела работу по исследованию лейкемии в лаборатории цитогенетики и биотехнологий Чикагского университета.

Владеет русским, испанским и китайским языками. Является членом клуба интеллектуалов «Менса». У неё два взрослых сына - Джеймс и Мартин.

Стас БОБКО, «Дальневосточный капитал».