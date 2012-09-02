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Губернатор Приморья встретился с руководством «Ростелеком-Дальний Восток»
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел рабочую встречу с вице-президентом ОАО «Ростелеком» Андреем Балаценко. Встреча прошла в офисе «Ростелекома».
Владимир Миклушевский и Андрей Балаценко обсуждали вопросы развития электронного правительства на территории Приморского края. «Ростелеком» являясь основным исполнителем работ в рамках государственной программы «Информационное общество», разработал и внедрил единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На этом портале любой гражданин России может получить справочную информацию о государственных услугах, а также заказать их, не обращаясь к чиновникам.
Уже тысячи приморцев зарегистрировались на портале. Самыми популярными услугами сегодня являются получение информации о пенсионных накоплениях, подача заявления в ЗАГС, заявления в ГИБДД на получение регистрационных номеров и т.д.
«Я крайне заинтересован в развитии электронного правительства в Приморье, - заявил губернатор края Владимир Миклушевский. - Держу этот вопрос на личном контроле, потому что считаю, что жители Приморья должны иметь возможность пользоваться государственными услугами без проволочек, максимально быстро, эффективно и в любом удобном для них месте».
«Золотой Рог».
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