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Политоппозиция Приморского края объединилась в коалицию
Оппозиция сформировала коалицию и на выборах в Думу Владивостока выставит единый список кандидатов в депутаты. Оппозиционеры воодушевлены тем, как проголосовали владивостокцы в декабре 2011 года, и планируют получить большинство мест в представительном органе власти краевого центра Приморья. И у нее есть все основания для оптимизма, поскольку власть раскололась сразу на несколько команд.
В коалицию для формирования единого списка оппозиции по одномандатным округам вошли КПРФ, «Яблоко», «Свобода и народовластие», ТИГР, казаки…
- Сильных кандидатов много, поэтому обсуждение проходило в довольно жесткой форме, - сообщил «ЗР» источник, принимавший участие в переговорах. - Но все же мы сумели найти консенсус.
По предварительной информации, почти половину всего списка претендентов по одномандатным округам составят представители КПРФ. «Свобода и народовластие» сможет выставить 2-3 человек. «Яблоко», ТИГР и казаки получат по два места в списке кандидатов.
Стоит учесть, что в следующем году предстоят выборы главы Владивостока. Так что выборы депутатов станут с одной стороны генеральной репетицией перед избранием мэра, а с другой - предоставляют возможность будущему руководителю администрации города сформировать лояльную к себе думу. Так что вполне можно ожидать жесткой борьбы за депутатские мандаты, полагают эксперты.
Сегодня позиции партии власти выглядят даже слабее, чем на декабрьских выборах 2011 года. Тогда «Единая Россия» смогла получить во Владивостоке на выборах в Госдуму всего 23,36% голосов. А на выборах в Законодательное собрание и того меньше - 22,22%, уступив не только КПРФ (28,51%), но даже «Справедливой России» (24,83%) и лишь чуточку опередив ЛДПР (21,5%).
Слабость единороссов - в руководстве. Приморское региональное отделение возглавляет Людмила ТАЛАБАЕВА. А она еще не успела поставить на ключевые посты своих людей.
Недавнее назначение Сергея ДАРЬКИНА на высокую должность - заместителем министра Минрегиона - ободрило его окружение в Приморье. И теперь многочисленные соратники экс-губернатора, занимающие ключевые посты в крае, вряд ли будут прислушиваться к рекомендациям Владимира МИКЛУШЕВСКОГО (по слухам, глава будущей избирательной компании) и Игоря ПУШКАРЕВА (возможный глава избирательного штаба «Единой России»).
Экс-сенатор Руслан КОНДРАТОВ вполне способен выставить собственную команду. Особенно учитывая, что региональное отделение «Единой России» теперь возглавляет близкий к нему человек.
Не стоит сбрасывать со счетов экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА. У него до сих пор достаточно крепкие финансовые и экономические позиции в городе. И для него весьма важно, кто возглавит краевой центр.
Такой раскол власти дает оппозиции, особенно объединенной, хорошие шансы на победу на выборах в думу Владивостока.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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