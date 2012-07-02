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Водопровод на Русский протянут после саммита
ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS. Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время осмотра Дальневосточного федеральном университета (ДВФУ), поднял проблему водоснабжения острова Русский.
"С водой нужно разобраться", - сказал премьер. Президента "Крокус Интернэшнл" (генподрядчик строительства) Араса АГАЛАРОВ сообщил, что сейчас на Русском построены и используются четыре опреснителя (производства США - "ЗР"). "У всех у них самостоятельный забор воды. Я брал пробы и месяц сдавал их в местную СЭС, никому не говоря, откуда вода, но каждый раз получал сертификат соответствия", - отметил Агаларов.
По его словам, на острове используются современные технологии очистки воды, которые применяются военными.
В свою очередь первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ сообщил, что на остров планируется протянуть водопровод, но поскольку его стоимость оценивается в 2,5 млрд рублей, сделать это предполагается уже после саммита.
Напомним, что строительство магистрального водовода на острове Русский до сих пор присутствует на официальном сайте саммита АТЭС-2012, правда, без всяких пояснений и ТЭО. Проект водовода не попал в программу подготовки к саммиту потому, что были надежды найти источник пресной воды на острове. Но поиски ничего не дали, поэтому и встал вопрос о водоснабжении Русского с материка.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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