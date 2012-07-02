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Саммит АТЭС - 2012
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Медведев сказал: Проехали!

02 Июля 2012, 15:06 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS. 2 июля во Владивостоке премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия движения по мосту через пролив Босфор Восточный в рамках рабочего визита на Дальний Восток.

Пока мост, который обеспечит доставку на остров Русский участников и гостей саммита АТЭС в сентябре, будет открыт для движения в тестовом режиме, движение общественного и городского транспорта начнется с 1 августа.

Новый мост соединяет материковую часть Владивостока с островом Русский и обеспечивает надежное всесезонное транспортное сообщение. Это один из крупнейших вантовых мостов в мире. Длина его центрального пролета составляет 1104 метра, а общая длина мостового перехода - 3,1 километра.

В ходе церемонии Медведев отметил, что построенный мост уже стал визитной карточкой города.

"Уверен, что он будет служить огромному количеству людей, живущих во Владивостоке, на острове Русский, и тем, кто приезжает сюда туристами из нашей страны и из других мест. И просто будет очень красивым инженерным сооружением, воплощающим гений инженерной мысли", - сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что открытие движения по мосту приурочено к 152-й годовщине Владивостока и поздравил жителей с Днем города. Он добавил, что Владивосток значительно изменился в последние годы.

"Впереди еще очень многое, и через несколько месяцев состоится саммит АТЭС. Так вот, все, что мы делали в последние годы - это, конечно, связано с проведением саммита, но это не для саммита, это для вас, это для всех, кто живет здесь. Саммит - это повод, но хороший", - сказал Медведев.

По его словам, проведение саммита АТЭС позволило привлечь в регион существенные финансовые средства, сконцентрировать ресурсы, создать прекрасные трудовые коллективы.

"Они со своей задачей справятся. Уверен, что и качество будет. Там, где оно чуть хуже - поправим аккуратненько, мы это тоже умеем, вы знаете", - сказал премьер.

Глава правительства одним из первых проехал по открытому мосту: после церемонии Медведев сел в автобус вместе со строителями и пересек мост. В середине моста они сделали остановку, чтобы сфотографироваться на память. Премьеру рассказали, что мост произвел большое впечатление на французских строителей и на специалистов из Восточной Азии.

"Они были в шоке", - рассказали Медведеву.

Премьер согласился: "Мост на любых специалистов произведет впечатление... Он в эксплуатацию еще не введен, а уже стал визитной карточкой". По его словам, изображение нового моста уже публикуется в многочисленных проспектах о Владивостоке и Приморском крае.

Участники строительства особенно подчеркивали, что строительство вели российские специалисты.

"Все правильно. Иностранцам такие вещи доверять нельзя. К сожалению, может быть, мы дома строить не можем, но такие сооружения точно можем", - сказал глава правительства.

По прилете во Владивосток премьер осмотрел строящийся микрорайон, где ему рассказали, что панели, которыми обшивают дома, производятся японскими компаниями - Медведев отреагировал негативно, подчеркнув, что нужно осваивать такое производство в России.

После того как автобус пересек мост, глава правительства сказал: "Проехали, поздравляю всех".

Первый вице-премьер Игорь Шувалов обратил внимание Медведева на открывающийся с моста вид на строящийся Дальневосточный федеральный университет - кампусы и учебные корпуса.

Медведев предложил проехать посмотреть их, пишет РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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