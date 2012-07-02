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Медведев сказал: Проехали!
ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS.
Пока мост, который обеспечит доставку на остров Русский участников и гостей саммита АТЭС в сентябре, будет открыт для движения в тестовом режиме, движение общественного и городского транспорта начнется с 1 августа.
Новый мост соединяет материковую часть Владивостока с островом Русский и обеспечивает надежное всесезонное транспортное сообщение. Это один из крупнейших вантовых мостов в мире. Длина его центрального пролета составляет 1104 метра, а общая длина мостового перехода - 3,1 километра.
В ходе церемонии Медведев отметил, что построенный мост уже стал визитной карточкой города.
"Уверен, что он будет служить огромному количеству людей, живущих во Владивостоке, на острове Русский, и тем, кто приезжает сюда туристами из нашей страны и из других мест. И просто будет очень красивым инженерным сооружением, воплощающим гений инженерной мысли", - сказал глава правительства.
Медведев напомнил, что открытие движения по мосту приурочено к 152-й годовщине Владивостока и поздравил жителей с Днем города. Он добавил, что Владивосток значительно изменился в последние годы.
"Впереди еще очень многое, и через несколько месяцев состоится саммит АТЭС. Так вот, все, что мы делали в последние годы - это, конечно, связано с проведением саммита, но это не для саммита, это для вас, это для всех, кто живет здесь. Саммит - это повод, но хороший", - сказал Медведев.
По его словам, проведение саммита АТЭС позволило привлечь в регион существенные финансовые средства, сконцентрировать ресурсы, создать прекрасные трудовые коллективы.
"Они со своей задачей справятся. Уверен, что и качество будет. Там, где оно чуть хуже - поправим аккуратненько, мы это тоже умеем, вы знаете", - сказал премьер.
Глава правительства одним из первых проехал по открытому мосту: после церемонии Медведев сел в автобус вместе со строителями и пересек мост. В середине моста они сделали остановку, чтобы сфотографироваться на память. Премьеру рассказали, что мост произвел большое впечатление на французских строителей и на специалистов из Восточной Азии.
"Они были в шоке", - рассказали Медведеву.
Премьер согласился: "Мост на любых специалистов произведет впечатление... Он в эксплуатацию еще не введен, а уже стал визитной карточкой". По его словам, изображение нового моста уже публикуется в многочисленных проспектах о Владивостоке и Приморском крае.
Участники строительства особенно подчеркивали, что строительство вели российские специалисты.
"Все правильно. Иностранцам такие вещи доверять нельзя. К сожалению, может быть, мы дома строить не можем, но такие сооружения точно можем", - сказал глава правительства.
По прилете во Владивосток премьер осмотрел строящийся микрорайон, где ему рассказали, что панели, которыми обшивают дома, производятся японскими компаниями - Медведев отреагировал негативно, подчеркнув, что нужно осваивать такое производство в России.
После того как автобус пересек мост, глава правительства сказал: "Проехали, поздравляю всех".
Первый вице-премьер Игорь Шувалов обратил внимание Медведева на открывающийся с моста вид на строящийся Дальневосточный федеральный университет - кампусы и учебные корпуса.
Медведев предложил проехать посмотреть их, пишет РИА Новости.
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