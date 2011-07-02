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Военные в Приморье хотят, но не могут передать землю краевым властям
Военные в Приморье хотят, но не могут передать принадлежащую им землю краевым и городским властям из-за несовершенства российского законодательства, поэтому приказ президента России, отданный министру обороны в ходе совещания во Владивостоке, может оказаться невыполненным. Об этом корр. РИА PrimaMedia председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза военнослужащих, офицер запаса ВВС ВС РФ Юрий Тарлавин.
"Передача земли, принадлежащей Министерству обороны - это проблема для всего Приморского края, а не только для Владивостока, где строятся основные объекты саммита АТЭС. И дело не в том, что военные не хотят передавать землю, а в том, что земля не оформлена, на нее нет соответствующих документов.
Мы передаем муниципалитетам освобождающиеся военные городки, а все дороги остаются в ведении Минобороны, потому что они не были правильно оформлены. По этой причине, например, долго не могли начать строительство микрорайона в Снеговой Пади во Владивостоке. Эту проблему нужно решать на государственном уровне, нужно принять поправки в законодательство об упрощении порядка передачи земель Министерства обороны, без этого даже резкий приказ президента может не иметь желаемых последствий", - сказал Юрий Тарлавин.
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