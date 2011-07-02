Дорогие жители города Владивостока!

От всей души хочу поздравить вас с Днем рождения нашего любимого города. Владивостоку - городу воинской славы - 151 год!

Владивосток - необычный город, с особенным ландшафтом, климатом, культурой, историей и архитектурой. Но самая главная особенность нашего города - его жители. Мужественные, уверенные в себе, не боящиеся никаких трудностей и бесконечно обаятельные.

Владивосток сегодня стоит на пороге больших перемен. И мы можем гордиться этими переменами. Строятся новые дороги, развязки, сбывается многолетняя мечта всех жителей города о мостах на мыс Чуркин и о.Русский. Вырастают современные жилые микрорайоны, детские сады, скверы и парки. Вместе мы строим новый Владивосток, в котором будут жить наши дети, внуки и правнуки. Которые, как и мы, будут гордиться и любить прекрасный город у моря.

В наших с вами силах сделать так, чтобы Владивосток стал еще лучше и красивее, чтобы жить в нем было еще приятнее и комфортнее.

Желаю каждому жителю самого лучшего города на Земле здоровья, счастья и благополучия. С праздником!

Глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ.