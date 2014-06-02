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Дума Владивостока может пополниться директором МУПа

02 Июня 2014, 11:51 | Владивосток

Пока реформа местного самоуправления дойдет до логического завершения, владивостокцам предстоит также избрать нового депутата городской думы по округу №3, который ранее представлял предприниматель Евгений КОРЖ. 31 мая «Единая Россия» провела праймериз, на которых определился кандидат от партии на эти выборы.

Претендовали на право быть выдвинутым от партии в основном директора крупных компаний столицы Приморья. Четверо из шести участников праймериз возглавляют предприятия, либо являются топ-менеджерами. Это директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир ЛАТЫШЕВ, директор компании «Ава-Трейд» Александр ПАЛЬЧИКОВ, гендиректор ООО «Тимьян» Виталий ШЕВАКИН, а также директор отдела оптовых продаж компании «Алко-ДВ» Юрий ХОВАНСКИЙ. Помимо руководящих кадров, участие в партийном отборе приняли педагог дополнительного образования одного из детских центров Владивостока Наталья ПОХИЛЕЦ, а также безработный Илья ЧЕРНОУСОВ.

По итогам народного голосования более 92 % выборщиков поддержали кандидатуру директора МУП ВПЭС Владимира Латышева. Остальные кандидаты набрали считанные проценты голосов.

Как ожидается, довыборы в Думу Владивостока по округу №3 пройдут в Единый день голосования 14 сентября. Округ включает в себя район Второй речки – улиц Русской и Давыдова, а также проспекта 100 лет Владивостоку. Добавим, что на выборах в гордуму в октябре 2012 года борьбы на округе №3 не получилось: единоросс Евгений Корж набрал две трети голосов избирателей, обойдя ближайшего преследователя более чем в пять раз. Как полагают наблюдатели, в Советском районе, где «ЕР» традиционно набирала более высокий процент, чем в среднем по городу, вряд ли следует ждать серьезного противостояния на довыборах в гордуму. А присутствие в гордуме директора муниципального предприятия так или иначе будет выгодно действующему главе города, учитывая, что не за горами внесение поправок в устав Владивостока в связи с реформой МСУ. 

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: единая россия  выборы  Дума Владивостока  предпринимательство  партии  муп  предприятия  праймериз 



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