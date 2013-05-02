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Сергей Митрохин: В отличие от Владивостока во многих регионах все СМИ просто "закатаны в асфальт"
Николай МАРКОВЦЕВ официально возглавил Приморское региональное отделение партии «Яблоко» по итогам краевой партконференции состоявшейся 27 апреля во Владивостоке. Для участия в ней прибыл лидер «Яблока» Сергей МИТРОХИН, который в завершение своего визита дал пресс-конференцию в стенах Издательской компании «Золотой Рог».
— Вы прибыли в Приморье, чтобы провести региональную партконференцию лично. Насколько нам известно, такое внимание к региональной партконференции проявлено впервые. С чем это связано?
— Вообще-то это уже 4-й визит мой в Приморье. Впервые я приезжал во Владивосток 1998 году в составе делегации депутатов Госдумы разбираться в конфликте Виктора ЧЕРЕПКОВА и Евгения НАЗДРАТЕНКО (экс-мэр Владивостока и экс-губернатор Приморья. — Прим. «ЗР»). Но в региональной партконференции я действительно принимаю участие впервые.
Хотел бы отметить, что у меня сложилось самое положительное впечатление о приморских СМИ. Я езжу по всей России. Иногда дважды в неделю. И могу вас заверить, что в некоторых регионах просто невозможна такая пресс-конференция, как эта, или выступление на радио. Во многих регионах все СМИ просто «закатаны в асфальт». У вас же много критических публикаций. Значит, есть предпосылки для городской и региональной политики. Но должен признать, что приморское отделение «Яблока» в эти политические процессы пока не очень хорошо вписалось.
— Что вы имеете в виду?
— Местное отделение «Яблока» стало, на мой взгляд, филиалом КПРФ. Сигналы об этом к нам поступали давно. А осенью прошлого года чаша нашего терпения была переполнена. Двое членов нашей партии решили на выборах «прогуляться в чужом списке». (Двое членов «Яблока» вошли в предвыборный список КПРФ — Прим. «ЗР») Это было уже чересчур. На такое мы не можем смотреть сквозь пальцы. В Приморье КПРФ очень умело интегрировало «Яблоко». Это стало главной причиной моего приезда сюда.
Мы нашли общий язык с Николаем Владимировичем Марковцевым. Мы внимательно изучили его деятельность. Против него началась компания «черного пиара». Некоторые материалы присылали через «Ютюб». Мы внимательно с этим разбирались. В частности с обвинениями Марковцева в сталинизме и пришли к выводу, что все перевернуто с ног на голову, все обвинения высосаны из пальца.
Мы же оценивали Марковцева по его делам. В первую очередь по его деятельности как депутата Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) и Думы Владивостока. По тому, как он голосовал нам стало ясно, что он очень близок к «Яблоку». Он был единственным депутатом ЗС ПК, который проголосовал против назначения ДАРЬКИНА (экс-губернатор Приморья — Прим. «ЗР») на должность губернатора. Остальных депутатов, в том числе от так называемой оппозиции, покупали. Но Николай Владимирович не поддался давлению и не продался. По бюджету он всегда голосовал против секвестрования программ, то есть против лукавых, лживых бюджетов, в отличие, например, от коммунистов, которые на словах критикуют власть, а во время голосования поддерживают ее проекты.
— Николай МАРКОВЦЕВ, как депутат голосовал принципиально, но за время своей политической деятельности сменил много партий. Вас это не смущает?
— Знаете, бывает сложно разобраться в политических партиях и за словесной риторикой лидеров увидеть их суть. Существующие парламентские партии я называю «собаками на коротком поводке». То есть, у них есть некоторая свобода действий, и они даже порой высказывают критические высказывания в адрес власти. Но, когда власть хочет, то всегда может заставить их голосовать так, как ей это нужно, то есть укоротить поводок. Кстати, также ведут себя здесь ваши коммунисты. Но это понятно мне, как опытному политику. Но человек может ошибиться и купиться на оппозиционную риторику.
— Из ваших слов следует, что кандидатура Николая Марковцева возникла не спонтанно, и вы долго к нему присматривались?
— Да, решение по Приморью мы принимали очень долго. Взвешенно. И окончательное решение было принято в субботу на региональной партконференции. Конференция, я считаю, прошла очень удачно. Ее делегаты избрали все руководящие органы.
Кроме того, принято предварительное решение об участии регионального отделения в выборах мэра Владивостока, а кандидатом от нашей партии выдвинуть Николая Владимировича Марковцева.
У Николая Владимировича есть опыт административной работы. Он был вице-мэром, когда администрацию Владивостока возглавлял Виктор ЧЕРЕПКОВ. Период руководства Черепковым запомнился жителям города положительно. Хотя ему мешал конфликт с краевым руководством. Но, как я уже сказал, разбирался в той ситуации и понял тогда, что Наздратенко выступал в качестве деспота, который пытается подмять под себя Владивосток, а Черепков ему мешал.
В то время Николай Марковцев тоже проявил себя с наилучшей стороны, что дополнительно убедило меня в том, что он является подходящим кандидатом в мэры.
— Виктор Черепков рассказывал, что федеральное руководство «Яблоко» с ним тоже вело переговоры. Это так?
— Да, но это было давно. В октябре 2011 года я даже приезжал на квартиру к Виктору Ивановичу Черепкову. Мы говорили о его вхождении в наш партийный список. Но не договорились.
— Виктор Черепков тоже намерен выдвинуть свою кандидатуру в мэры Владивостока на выборах 2013 года. Может ли «Яблоко», например, снять кандидатуру Марковцева и поддержать Черепкова?
— Гераклит сказал, что «нельзя дважды войти в одну и ту же реку».
— Депутаты ЗС ПК приняли поправки в Избирательный кодекс Приморья, и теперь муниципальные выборы будут проходить в один тур, то есть как раньше объединяться в поддержку наиболее популярного оппозиционного кандидата нужно уже перед первым туром. «Яблоко» готово на выборах мэра Владивостока с кем-нибудь объединить свои силы?
— Мы готовы к объединению. Но нужно, чтобы единый кандидат реально мог объединить все оппозиционные голоса. Николай Марковцев — единственный кандидат, доказавший свою принципиальность. Коммунисты дискредитировали себя голосованием по бюджету и по другим принципиальным вопросам.
— Перед партконференцией вас встретили пикетчики, державшие в руках плакаты «сталинизм не пройдет». Что вы по этому поводу думаете?
— Николаю Владимировичу хотят приклеить ярлык сталиниста. КПРФ не нравится, что «Яблоко» вырвалось из их цепких объятий. Им не нравится, что мы будем двигать не их, а своего собственного кандидата.
— Как вы оцениваете шансы своего кандидата, насколько они высоки?
— Очень трудно оценивать шансы, поскольку, скорее всего, будет вакханалия фальсификаций. Но там, где вбросов нет, у нас хороший результат. Например, в Первоуральске осенью прошлого года наш партийный список получил 22%. В малых городах проще организовать контроль и пресечь нарушения. Нужно сделать контроль над выборами массовым.
— Выборы требуют серьезных финансовых вложений. Есть ли у «Яблока» деньги на выборы мэра Владивостока?
— Партия власти ввела единый день голосования. В результате выборы проходят одновременно сразу во многих регионах. В такой ситуации найти финансы сразу на все выборы довольно трудно. Поэтому мы обращаемся к региональным отделениям и предлагаем им самостоятельно работать с предпринимателями. Мы рассчитываем на активность наших региональных отделений. Николай Владимирович не первый раз участвует в выборах и у него были источники финансирования. Надеюсь, они станут спонсорами «Яблока».
— Разрешите вопрос к Николаю Марковцеву. Николай Владимирович, как новый руководитель регионального отделения, что вы считаете для себя первоочередной задачей?
— Одна из первоочередных задач — укрепление регионального отделения. Я уже проехал по краю. Посетил города «Большой Камень», Дальнегорск. Встречался со старыми членами партии. Будем восстанавливать старых членов, и привлекать новых. На сегодняшний день в региональном отделении партии 63 человека из старого состава. И привлечено 193 новых. Плюс один, которого мы приняли прямо на конференции. Пока у нас только четыре местные организации. Примерно 15 лет назад у нас была численность в 700 человек и этой цифры мы хотим достичь за ближайшие три года. Но главная задача — выборы мэра, а далее — выборы губернатора.
Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Адекват14:15, 05.05.2013#
Марковцев? Фуфуфу. Яблоко упало в моих глазах ниже некуда. Он же, мягко говоря, недалекий человек. Изучали, говорите, его биографию и поведение, сидя в Москве? Вы бы с ним лучше вживую пообщались чуть побольше, желательно как абстрактный избиратель. Он же людей за людей не считает, великий наш марковцев:)
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Марковцев - очень активный человек. К тому же он всегда голосовал против коррупционного бюджета. Так что Яблоко с его появлением усилится.