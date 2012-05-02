Приморцы отметили юбилей Ким Ир Сена в Пхеньяне

Из Пхеньяна во Владивосток возвратилась делегация дальневосточников, которую возглавлял Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского района, глава Ассоциации корейских организаций Приморского края.

Делегация находилась в столице КНДР в течение недели по приглашению Комитета помощи зарубежным корейцам по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения вождя Корейской Народно-Демократической республики товарища КИМ Ир Сена. В её состав вошли представители органов власти, дипломатического корпуса, корейских организаций Камчатки, Сахалина, Приморья, Хабаровского края, а также Русской Православной Церкви во главе с епископом Уссурийским Иннокентием, викарием Владивостокской епархии.

В связи с праздничными мероприятиями делегация Дальнего Востока была приглашена на ряд государственных церемоний, в которых принимало участие высшее руководство КНДР, Первый Секретарь Трудовой партии Кореи КИМ Чен Ын. В рамках торжеств на одном из стадионов Пхеньяна прошёл грандиозный праздник в честь столетнего юбилея со дня рождения Ким Ир Сена. Поразил своим масштабом также многочасовой военный парад, устроенный на центральной площади столицы КНДР, где собрались около 100 тысяч человек.

Здесь были продемонстрированы образцы современного вооружения Корейской народной армии, новая баллистическая ракета. Во время парада с первым обращением к нации выступил Ким Чен Ын, самый молодой в мире глава государства. Он говорил около 20 минут. Армия и народ ответили ему бурными овациями. Завершился парад грандиозным 40-минутным фейерверком на реке Тедонган у монумента «Чучхе».

Праздничные мероприятия продолжались и в последующие дни. Для гостей, среди которых находилось немало соотечественников, приехавших из разных городов России, СНГ, Китая, было организовано множество экскурсий, концертов. Валентин Пак в числе почётных гостей был приглашён на государственный приём, который проводился от лица председателя Постоянного совета Великого Народного собрания КНДР. Здесь присутствовали представители руководства страны, армии КНДР, зарубежных дипломатических миссий.

В ходе визита в КНДР глава дальневосточной делегации Валентин Пак встретился также с председателем Комитета корейско-российской дружбы Верховного собрания КНДР Хон СО ХЫНОМ. В ходе беседы обсуждалась возможность активного содействия - на уровне представителей парламента КНДР и Ассоциации корейских организаций Приморского края – в развитии культурных отношений, углублении взаимного сотрудничества в области высшего образования (укреплять связи с ДВФУ), а также разработке новых совместных проектов в сфере сельского хозяйства, марикультуры.

Знаковым событием в поездке в Пхеньян стала встреча Валентина Пака с настоятелем храма в честь Святой Живоначальной Троицы г. Пхеньяна Феодором КИМОМ и священником Иоанном РА. В 2007 году Валентин Пак передал в дар Приморской епархии здание женского православного монастыря в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Раздольное.

Визит дальневосточной делегации в Пхеньян по случаю 100-летия вождя корейского народа Ким Ир Сена прошёл на высоком уровне.

Татьяна КИМ, «Золотой Рог».