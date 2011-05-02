Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморским другороссам предъявлены новые обвинения
25 и 29 апреля лидерам Приморского регионального отделения партии «Другая Россия» Игорю ПОПОВУ и Александру КУРОВУ следователь предъявил новые обвинения.
Напомним, вначале правоохранительные органы в октябре 2010 года обвинили Игоря Попова и Александра Курова в участии в деятельности запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Против них возбудили уголовное дело по ст. 282 ч.2 («Участие в деятельности запрещенной организации»), а также по ст. 282 ч.1 («Возбуждение ненависти по принадлежности к какой-либо социальной группе»). У них в квартирах и в домах их соратников по партии представители правоохранительных органов провели обыски и допросы. Расследование еще продолжается.
- Во время допросов и «бесед» следователи и оперативники дали мне понять, что если я прекращу заниматься оппозиционной деятельностью, то мне взамен будет гарантировано «спокойствие», если же нет, то меня могут убить или искалечить сотрудники Центра «Э». Но мы не намерены сдаваться, - сообщил «ЗР» Игорь Попов.
На прошлой неделе ему и Александру Курову предъявлены новые обвинения по делу, которое было возбуждено 5 октября 2010 года следователем Михаилом ФРОЛОВЫМ, сообщили в пресс-службе «Другой России».
Игорю Попову 25 апреля предъявили обвинение по двум статьям: 282.2 ч. 2 (Участие в экстремистской организации) и 282 ч.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.
Александру Курову 29 апреля предъявили обвинение по трем статьям: по ст. 282.2 ч. 2 (Участие в экстремистской организации), 282 ч.1 (Возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе «представители власти и правоохранительные органы») и ст. 280 ч. 1 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.
Обвинение по статье 282.2 ч. 2 построено на эпизодах с использованием черных флагов национал-большевиков, агитматериалов с адресом сайта «NAZBOL.RU» и на выступлениях от имени сторонников Эдуарда Лимонова. Экспертиза рассматривает эти моменты как доказательства членства Курова и Попова в НБП. Обвинение по статьям 282 ч. 1 и 280 ч. 1 построено на том, что ребята распространяли листовки «Нам нужна Другая Россия!». А также держали плакат «Долг каждого настоящего мужчины сегодня - вступить в священную войну против этого государства, против этой бандитской власти».
Оба обвиняемых, Игорь Попов и Александр Куров, отрицают свою вину и не согласны с обвинением.
Досье «ЗР»:
«Другая Россия» - российская политическая партия. Учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве на базе одноименного движения «с целью участия в ближайших парламентских выборах». 21 января 2011 года Минюст отказался зарегистрировать партию. Лидер «Другой России» – Эдуард ЛИМОНОВ (на фото), ранее возглавлявший Национал-большевистскую партию.
Только по 282-й статье с 2008 года уже осуждены 24 члена «Другой России». Еще десяти членам партии предъявлены обвинения по 282-й статье. Одновременно с делом приморских другороссов, в том же октябре 2010 года возбуждено уголовное дело против пяти активистов питерского отделения «Другой России», среди которых член исполкома партии, председатель питерского отделения Андрей ДМИТРИЕВ и член питерского исполкома Андрей ПЕСОЦКИЙ. За последнее десятилетие более 170 сторонников Эдуарда Лимонова прошли через тюрьмы и лагеря, утверждают сами «другороссы».
Новости тематики
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
- Владивосток может стать стыковочным узлом двух транспортных путей - северного морского и южного шелкового (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Елена Новицкая: "Наша задача - создать правовую базу, способствующую динамичному развитию Владивостока и повышению качества жизни населения"
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа