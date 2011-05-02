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Приморским другороссам предъявлены новые обвинения

02 Мая 2011, 15:34 | Владивосток

25 и 29 апреля лидерам Приморского регионального отделения партии «Другая Россия» Игорю ПОПОВУ и Александру КУРОВУ следователь предъявил новые обвинения.

Напомним, вначале правоохранительные органы в октябре 2010 года обвинили Игоря Попова и Александра Курова в участии в деятельности запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Против них возбудили уголовное дело по ст. 282 ч.2 («Участие в деятельности запрещенной организации»), а также по ст. 282 ч.1 («Возбуждение ненависти по принадлежности к какой-либо социальной группе»). У них в квартирах и в домах их соратников по партии представители правоохранительных органов провели обыски и допросы. Расследование еще продолжается.

- Во время допросов и «бесед» следователи и оперативники дали мне понять, что если я прекращу заниматься оппозиционной деятельностью, то мне взамен будет гарантировано «спокойствие», если же нет, то меня могут убить или искалечить сотрудники Центра «Э». Но мы не намерены сдаваться, - сообщил «ЗР» Игорь Попов.

На прошлой неделе ему и Александру Курову предъявлены новые обвинения по делу, которое было возбуждено 5 октября 2010 года следователем Михаилом ФРОЛОВЫМ, сообщили в пресс-службе «Другой России».

Игорю Попову 25 апреля предъявили обвинение по двум статьям: 282.2 ч. 2 (Участие в экстремистской организации) и 282 ч.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Александру Курову 29 апреля предъявили обвинение по трем статьям: по ст. 282.2 ч. 2 (Участие в экстремистской организации), 282 ч.1 (Возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе «представители власти и правоохранительные органы») и ст. 280 ч. 1 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

Обвинение по статье 282.2 ч. 2 построено на эпизодах с использованием черных флагов национал-большевиков, агитматериалов с адресом сайта «NAZBOL.RU» и на выступлениях от имени сторонников Эдуарда Лимонова. Экспертиза рассматривает эти моменты как доказательства членства Курова и Попова в НБП. Обвинение по статьям 282 ч. 1 и 280 ч. 1 построено на том, что ребята распространяли листовки «Нам нужна Другая Россия!». А также держали плакат «Долг каждого настоящего мужчины сегодня - вступить в священную войну против этого государства, против этой бандитской власти».

Оба обвиняемых, Игорь Попов и Александр Куров, отрицают свою вину и не согласны с обвинением.

Досье «ЗР»:

«Другая Россия» - российская политическая партия. Учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве на базе одноименного движения «с целью участия в ближайших парламентских выборах». 21 января 2011 года Минюст отказался зарегистрировать партию. Лидер «Другой России» – Эдуард ЛИМОНОВ (на фото), ранее возглавлявший Национал-большевистскую партию.

Только по 282-й статье с 2008 года уже осуждены 24 члена «Другой России». Еще десяти членам партии предъявлены обвинения по 282-й статье. Одновременно с делом приморских другороссов, в том же октябре 2010 года возбуждено уголовное дело против пяти активистов питерского отделения «Другой России», среди которых член исполкома партии, председатель питерского отделения Андрей ДМИТРИЕВ и член питерского исполкома Андрей ПЕСОЦКИЙ. За последнее десятилетие более 170 сторонников Эдуарда Лимонова прошли через тюрьмы и лагеря, утверждают сами «другороссы».

Автор: Олег Жунусов
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