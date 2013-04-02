Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста во Владивостоке
Уже в августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста, об этом в ходе рабочей поездки доложил главе города Игорю Пушкарёву начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий Леонид Вильчинский.
Строителям предстоит заменить старые железобетонные опорные части (они представляют собой технические детали между опорами и пролетом моста) на новые прорезиненные, более долговечные. Главная задача, поставленная главой города Игорем Пушкарёвым, – проведение работ качественно и без остановки движения на мосту.
«Рудневский мост – важнейшая составляющая в транспортной системе Владивостока. Если остановить по нему движение, сразу возникнут большие транспортные заторы. Поэтому поставил специалистам задачу – найти технологию, которая позволит проводить ремонт моста без перекрытия движения автотранспорта», - отметил глава города Игорь Пушкарёв.
Специалисты проработали различные варианты и нашли такую технологию. Для этого при замене опорных частей будут использоваться специальные гидросистемы и домкраты. При этом все работы будут проводиться под мостом, что не будет мешать автомобилистам. Подобная технология успешно использовалась при реконструкции моста через реку Уссури, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«После проведения капитального ремонта опорных конструкций приступим к проведению работ непосредственно на мосту, а именно - ремонту деформационных швов и укладке нового слоя асфальтобетона. Эти работы будут проводиться преимущественно в ночное время суток с минимальным ограничением движения», - подчеркнул начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский.
После капитального ремонта Рудневского моста будет рассмотрена возможность движения по нему большегрузного и пассажирского транспорта, но пропускная способность этого моста слишком низкая. Поэтому по-прежнему актуален вопрос строительства нового четырёхполосного моста, ведь во Владивостоке развиваются новые микрорайоны, а количество автотранспорта с каждым годом только увеличивается.
«В будущем необходимо строить новый Рудневский мост и генеральным планом города это предусмотрено. За счет средств бюджета Владивостока это сделать невозможно, строительство очень дорогое, - пояснил Игорь Пушкарёв. – При этом новый мост нам нужен четырехполосный, построенный, в отличие от нынешнего, по всем строительным нормам. Поэтому мы уже внесли предложение о его строительстве в федеральную программу «Экономическое и социальное развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года». Если программа будет утверждена и выделят средства, то будем проектировать и строить».
Для справки:
Путепровод через Снеговую падь (Рудневский мост) – восемнадцати-пролётный железобетонный мост, общей длиной 504 метра, с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами – по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом «Гипрокоммундортранс» МКХ РСФСР (г.Москва), период строительства: 1963г. – декабрь 1975г.
После окончания строительства мост не эксплуатировался в связи с отсутствием средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли с запретом движения большегрузного транспорта, но в эксплуатацию объект введён не был. Долгое время мост был бесхозным, но в 2012 году администрация города Владивостока взяла путепровод на баланс и провела аварийный ремонт, чтобы важная транспортная артерия Владивостока не оказалась перекрыта.
Фото с сайта администрации Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Губернатор Приморского края потребовал ускорить ремонт дорог
- Глава Владивостока распорядился начать проектирование дороги вдоль Амурского залива
- На участке федеральной трассы М-60 увеличен скоростной режим
- Строительство съездов к автомобильным дорогам "Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта" завершается
- Во Владивостоке полным ходом идет восстановление трамвайных путей
- В августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста во Владивостоке
- Власти Владивостока обещают не только ремонтировать старые, но и строить новые дороги
- В дороги Владивостока за год вложат 1 миллиард 513 млн рублей
- Во Владивостоке намерены построить еще три моста
- В администрации Приморского края обсудили вопросы профилактики ДТП
Новости раздела
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
В августе уже надо заканчивать ремонт, а не начинать.