В августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста во Владивостоке

Уже в августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста, об этом в ходе рабочей поездки доложил главе города Игорю Пушкарёву начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий Леонид Вильчинский.

Строителям предстоит заменить старые железобетонные опорные части (они представляют собой технические детали между опорами и пролетом моста) на новые прорезиненные, более долговечные. Главная задача, поставленная главой города Игорем Пушкарёвым, – проведение работ качественно и без остановки движения на мосту.

«Рудневский мост – важнейшая составляющая в транспортной системе Владивостока. Если остановить по нему движение, сразу возникнут большие транспортные заторы. Поэтому поставил специалистам задачу – найти технологию, которая позволит проводить ремонт моста без перекрытия движения автотранспорта», - отметил глава города Игорь Пушкарёв.

Специалисты проработали различные варианты и нашли такую технологию. Для этого при замене опорных частей будут использоваться специальные гидросистемы и домкраты. При этом все работы будут проводиться под мостом, что не будет мешать автомобилистам. Подобная технология успешно использовалась при реконструкции моста через реку Уссури, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«После проведения капитального ремонта опорных конструкций приступим к проведению работ непосредственно на мосту, а именно - ремонту деформационных швов и укладке нового слоя асфальтобетона. Эти работы будут проводиться преимущественно в ночное время суток с минимальным ограничением движения», - подчеркнул начальник управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

После капитального ремонта Рудневского моста будет рассмотрена возможность движения по нему большегрузного и пассажирского транспорта, но пропускная способность этого моста слишком низкая. Поэтому по-прежнему актуален вопрос строительства нового четырёхполосного моста, ведь во Владивостоке развиваются новые микрорайоны, а количество автотранспорта с каждым годом только увеличивается.

«В будущем необходимо строить новый Рудневский мост и генеральным планом города это предусмотрено. За счет средств бюджета Владивостока это сделать невозможно, строительство очень дорогое, - пояснил Игорь Пушкарёв. – При этом новый мост нам нужен четырехполосный, построенный, в отличие от нынешнего, по всем строительным нормам. Поэтому мы уже внесли предложение о его строительстве в федеральную программу «Экономическое и социальное развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года». Если программа будет утверждена и выделят средства, то будем проектировать и строить».

Для справки:

Путепровод через Снеговую падь (Рудневский мост) – восемнадцати-пролётный железобетонный мост, общей длиной 504 метра, с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами – по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом «Гипрокоммундортранс» МКХ РСФСР (г.Москва), период строительства: 1963г. – декабрь 1975г.

После окончания строительства мост не эксплуатировался в связи с отсутствием средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли с запретом движения большегрузного транспорта, но в эксплуатацию объект введён не был. Долгое время мост был бесхозным, но в 2012 году администрация города Владивостока взяла путепровод на баланс и провела аварийный ремонт, чтобы важная транспортная артерия Владивостока не оказалась перекрыта.

Фото с сайта администрации Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.