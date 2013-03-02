Шойгу забрал у Владивостока еще не построенные "Мистрали"

Вертолетоносцам типа «Мистраль» могут найти применение в качестве штабных кораблей для создаваемого по поручению Сергея ШОЙГУ оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщил высокопоставленный представитель Генштаба.

«Гипотетически можно рассматривать такие корабли в качестве штабных для данного оперативного соединения. Однако пока нет самих кораблей, кроме того, необходимы соответствующая инфраструктура для их базирования на юге», – сказал представитель Генштаба, сообщают РИА «Новости».

Оперативное соединение кораблей и судов Военно-морского флота РФ в Средиземном море может насчитывать до 10 единиц, подчиняться оно должно командующему Черноморским флотом.

В то же время другой источник, знакомый с ситуацией, отметил, что такое управление может быть создано и при главном штабе ВМФ при координации со стороны Генштаба.

«Эти вопросы в стадии проработки. Такое управление занималось бы вопросами как применения кораблей в зоне ответственности, так и их обеспечением», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что такое соединение могло бы состоять из 6-10 кораблей и судов. «Это может быть межфлотская группировка кораблей трех флотов: Черноморского, Северного и Балтийского, по примеру той, которая в последние полгода регулярно проводит учения в восточной части Средиземного моря, близ берегов Сирии», – сказал источник.

По его словам, такая группировка находилась бы в море постоянно, но корабли разных флотов могли сменять друг друга на ротационной основе.

Напомним, контракт на строительство двух «Мистралей» во Франции Москва и Париж подписали в июне прошлого года. Сумма договора составила 1,2 млрд евро. Еще два вертолетоносца Россия планировала построить самостоятельно, с использованием французских технологий. Однако, похоже, эта задумка не будет иметь продолжения.

«Мистрали», построенные французами, будут носить названия «Владивосток» и «Севастополь». Изначально было заявлено, что два «Мистраля» будут переданы Тихоокеанскому флоту и будут базироваться во Владивостоке, для чего на главной базе ТОФ переоборудуются причальные стенки. Корабли, в случае необходимости, предполагалось использовать для оперативной переброски войск в различные районы побережья Дальнего Востока, к примеру, в район Курильских островов. Такую идею не раз высказывал бывший министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, в том числе отвечая на вопрос корреспондента газеты «Золотой Рог» во время своего визита во Владивосток. Однако Сердюков уже не в фаворе, а «Мистралям», похоже, ищут новый «дом».

Несколько ранее вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН заявил, что критически относится к закупке Россией французских вертолетоносцев "Мистраль".

"Очень странно, что мы закупаем для наших широт корабли для переброски десанта, которые не работают при температуре минус 7 градусов", - сказал Рогозин на Общем собрании Академии военных наук в Москве.

Ранее первый заместитель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, выступая на заседании Лиги содействия оборонным предприятиям, заявил, что решение российской стороны о приобретении у Франции кораблей типа «Мистраль» было, по меньшей мере, нелепым. По его словам, эта инициатива экс-министра обороны Анатолия Сердюкова нанесла ущерб российской судостроительной отрасли и государству в целом.

Харченко отметил, что отказаться от строительства первых двух кораблей уже нельзя, так как Россия уже понесла колоссальные расходы. Решение о строительстве третьего и четвертого кораблей пока отложено, заявил он, добавив, что вся ситуация является сейчас большой проблемой.

Также газета «Золотой Рог» сообщала, что арсеньевская авиакомпания «Прогресс» готовится к выпуску корабельной модификации вертолета «Ка-52» «Аллигатор» - «К-52» «Катран». Этими вертолетами и планировалось оснастить «Мистрали». Один «Мистраль» берет на борт до 16 геликоптеров, так что работы у арсеньевцев при любом раскладе по части строительства «Мистралей» заметно прибавится.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU. Владивосток.