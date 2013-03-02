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Шойгу забрал у Владивостока еще не построенные "Мистрали"

02 Марта 2013, 14:51 | Владивосток

Вертолетоносцам типа «Мистраль» могут найти применение в качестве штабных кораблей для создаваемого по поручению Сергея ШОЙГУ оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, сообщил высокопоставленный представитель Генштаба.

«Гипотетически можно рассматривать такие корабли в качестве штабных для данного оперативного соединения. Однако пока нет самих кораблей, кроме того, необходимы соответствующая инфраструктура для их базирования на юге», – сказал представитель Генштаба, сообщают РИА «Новости».

Оперативное соединение кораблей и судов Военно-морского флота РФ в Средиземном море может насчитывать до 10 единиц, подчиняться оно должно командующему Черноморским флотом.

В то же время другой источник, знакомый с ситуацией, отметил, что такое управление может быть создано и при главном штабе ВМФ при координации со стороны Генштаба.

«Эти вопросы в стадии проработки. Такое управление занималось бы вопросами как применения кораблей в зоне ответственности, так и их обеспечением», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что такое соединение могло бы состоять из 6-10 кораблей и судов. «Это может быть межфлотская группировка кораблей трех флотов: Черноморского, Северного и Балтийского, по примеру той, которая в последние полгода регулярно проводит учения в восточной части Средиземного моря, близ берегов Сирии», – сказал источник.

По его словам, такая группировка находилась бы в море постоянно, но корабли разных флотов могли сменять друг друга на ротационной основе.

Напомним, контракт на строительство двух «Мистралей» во Франции Москва и Париж подписали в июне прошлого года. Сумма договора составила 1,2 млрд евро. Еще два вертолетоносца Россия планировала построить самостоятельно, с использованием французских технологий. Однако, похоже, эта задумка не будет иметь продолжения.

«Мистрали», построенные французами, будут носить названия «Владивосток» и «Севастополь». Изначально было заявлено, что два «Мистраля» будут переданы Тихоокеанскому флоту и будут базироваться во Владивостоке, для чего на главной базе ТОФ переоборудуются причальные стенки. Корабли, в случае необходимости, предполагалось использовать для оперативной переброски войск в различные районы побережья Дальнего Востока, к примеру, в район Курильских островов. Такую идею не раз высказывал бывший министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, в том числе отвечая на вопрос корреспондента газеты «Золотой Рог» во время своего визита во Владивосток. Однако Сердюков уже не в фаворе, а «Мистралям», похоже, ищут новый «дом».

Несколько ранее вице-премьер РФ Дмитрий РОГОЗИН заявил, что критически относится к закупке Россией французских вертолетоносцев "Мистраль".

"Очень странно, что мы закупаем для наших широт корабли для переброски десанта, которые не работают при температуре минус 7 градусов", - сказал Рогозин на Общем собрании Академии военных наук в Москве.

Ранее первый заместитель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Иван Харченко, выступая на заседании Лиги содействия оборонным предприятиям, заявил, что решение российской стороны о приобретении у Франции кораблей типа «Мистраль» было, по меньшей мере, нелепым. По его словам, эта инициатива экс-министра обороны Анатолия Сердюкова нанесла ущерб российской судостроительной отрасли и государству в целом.

Харченко отметил, что отказаться от строительства первых двух кораблей уже нельзя, так как Россия уже понесла колоссальные расходы. Решение о строительстве третьего и четвертого кораблей пока отложено, заявил он, добавив, что вся ситуация является сейчас большой проблемой.

Также газета «Золотой Рог» сообщала, что арсеньевская авиакомпания «Прогресс» готовится к выпуску корабельной модификации вертолета «Ка-52» «Аллигатор» - «К-52» «Катран». Этими вертолетами и планировалось оснастить «Мистрали». Один «Мистраль» берет на борт до 16 геликоптеров, так что работы у арсеньевцев при любом раскладе по части строительства «Мистралей» заметно прибавится.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU. Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: минобороны  Ка-52  мистраль  вооруженные силы 



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Комментарии

  • Псевдоним15:26, 02.03.2013#

    Курилы опять неприкрытыми останутся, доиграются, что Японцы высадят там десант свой, а потом хрен их оттуда выбьешь уже. . .

  • ЕдРосы15:39, 02.03.2013#

    Не думаю что так может произойти, но Тихоокеанский Флот не должен быть слабее японского или китайского. Кроме того спорные територии нада прикрыть противокорабельными комплексами и ПВО.

  • Турнепс23:15, 03.03.2013#

    Тихоокеанского флота уже нет, всё просрали.

  • мистраль18:09, 02.03.2013#

    короче станут круизными яхтами по Средиземному морю

  • Штрауs23:13, 03.03.2013#

    На них можно машины из Ипонии возить

  • Псевдоним18:51, 02.03.2013#

    Прикольно, набитые жучками-прослушками стран нато определить под штабные центры. чтоб нато все знало вперед москвы, чего там происходит.

  • Псевдоним09:41, 28.05.2013#

    У них крышак поедет если они прослушают ту бредятину.

  • Псевдоним18:58, 02.03.2013#

    ага, понятно, это ложные штабы будут, чтобы вводить в заблуждение страны нато, которые будут следить через вмонтированые прослушки. а иначе как же, по настоящему что-ли инфу натовцам сливать, это же ведь никому на ум не должно прийти ведь. . или там точно не будет скрытых прослушек "вдруг". . (что будет означать, что натовцы добрые и пушистые на самом деле, и ниче никогда против не замышляют. . )

  • Псевдоним19:38, 02.03.2013#

    "Очень странно, что мы закупаем для наших широт корабли для переброски десанта, которые не работают при температуре минус 7 градусов", - сказал Рогозин на Общем собрании Академии военных наук в Москве. Ну пусть тогда работают при температуре выше минус 7 градусов и ниже минус 7 градусов

  • гость04:56, 11.07.2013#

    такие у нас военные специалисты.

  • Псевдоним23:06, 02.03.2013#

    Вы идиоты? Какая прослушка? Если не дай бог пропалят хоть один жучок. . . . То это может спровоцировать международный скандал. Причём такой нехилый.

  • поЦоны с раЁна17:25, 03.03.2013#

    да это ты идиот. . . разведка важнее и всегда будет актуальнее любых скандалов

  • Псевдоним16:38, 11.07.2013#

    "Какая прослушка?! Скандал!!!" Бугагашенька. Привет от Сноудена))))

  • Псевдоним17:06, 03.03.2013#

    да сперли эти милиарды. не будет никаких мистралей

  • Псевдоним17:30, 03.03.2013#

    Господа очём эта вся история говорит, о том, что посадили гражданского человека на должность министра обороны и он нихера не шарит в военном деле, как они покупали суда не зная тех документации по этим судам я думаю скорее всего это ложная информация. Французы никогда небыли корабелами, если построят, то это будет месть за поражение Наполеона.

  • traktorbek00:50, 06.03.2013#

    а вы знаете?

  • Псевдоним17:33, 03.03.2013#

    Не , ну чЁ, в средиземном море то, все комфортнее, чем на ДВ.

  • Генерал Шер17:59, 03.03.2013#

    За всю историю России, никто не сделал столько гадостей для обороноспособности страны как Пердюков. Финансовые махинации они там расматриваю, это не махинации, это угроза стране - расстрел

  • Псевдоним18:11, 03.03.2013#

    Исходя из опыта военных действий России на Дальнем Востоке и первоочередных мероприятий для защиты своих интересов, для России на Дальнем Востоке важнее иметь наземную группировку сухоптных войск, склады вооружения, базы хранения техники и тылового обеспеченияю чем вкладываться в наступательные Мистрали. Главное отойти от той модели-бригадного сосредоточения, которое мы имеем сегодня, и вспомнить, что главная задача вооруженных сил-защита своих границ.

  • Псевдоним13:06, 08.03.2013#

    Пердюкова расстрелять, Мистрали переоборудовать под рыболовецкие сейнеры (у их сзади большая дырка, для трала в самый раз будет). И ещё два достроить уже как сейнеры, пополнить рыболовецкий флот. Перестройщики весь флот растащили, надо пополнять новыми кораблями. А на курилах поставить одну большую дуйку, для неожиданного возникновения цунами, периодически смывающих японские АЭС.

  • Псевдоним15:44, 10.03.2013#

    Пусть ВСЕ. . . . .

  • Приморец16:11, 10.03.2013#

    Пожарник рулит. . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним10:51, 23.03.2013#

    Мое мнение , вполне логичное решение!

  • Псевдоним11:45, 28.03.2013#

    ВЛАДИВОСТОК И СЕВАСТОПОЛЬ, ЭТО СЛИШКОМ КРУТО ДЛЯ МИСТРАЛЕЙ. НАЗВАЛИ Б НАПРИМЕР: БАЯН И ГРОМОБОЙ.

  • канифас02:35, 10.06.2013#

    В такой борт не промахнёшся.

  • nina e.04:08, 20.07.2013#

    В каждой отрасли нужны профессионалы , а не. . . артисты . А человек из торговли -в любую отрасль попади-превратит в "купи-продай"(хоть в медицине , хоть в обороне. )Хотя бы платные консультации брали у профессионалов, юристов. . Коллектив профессионалов, а не единая головка , тем более далекая от ВОЕННОГО ДЕЛА, да и юридически вряд ли близок.

  • nina e.04:17, 20.07.2013#

    Хорошо принять дела , организацию, отдел, где налажено -как по маслу. . . . . А когда вот так. . . . Дай Бог Шойгу хорошую команду и терпения , здоровья. . . Всегда так думаю -когда вижу (или читаю)его заботу о нашей мирной жизни.

  • vit23:55, 27.10.2013#

    да уж не промахнутся по такой мишени. ракетный катер стоимостью 2 млн долларов влепит в это чудовище 2 ракеты и привет 160 членов экипажа. ходить с охранением -зачем?что решает вертлетоносец в океане-удар вертолетами по надводным групировкам? ха-ха ха . Борьба фронтом с дальостью полета вартолетов с апл? см про 2 млн. может склеят 2 мистраля и получат один авианосец?. . . . . . .

  • Псевдоним20:18, 16.11.2013#

    да а что , можно машины возить из Японии . выгодно и просто. а еще и рыбу тралить по дороге

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