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Что искала прокуратура в мэрии Владивостока

01 Декабря 2010, 12:56 | Владивосток

Дорогу «Дальхимпром-Горностай» владивостокцы получат не раньше лета 2011 года, то есть почти на год позже намеченного срока. Об этом «ЗР» сообщили в администрации краевого центра Приморья. Мэрия подала на подрядчика жалобу в арбитражный суд с требованием вернуть аванс. Подрядчик с претензиями не согласен и обвиняет чиновников в срыве срока сдачи объекта. Между тем прокуратура провела в администрации Владивостока обыск, в ходе которого, как стало известно «ЗР», изъяла документы по трассе.

Напомним, «ЗР» поднял тему трассы «Дальхимпром-Горностай» в начале ноября 2010 года. Генеральный директор компании-подрядчика ОАО «Дальэнергомаш» Александр ШТЕЙНИКОВ заверил, что строители могли давно заасфальтировать дорогу, но им мешают чиновники. По его предположению, из корыстных побуждений. Получить комментарий администрации Владивостока в тот раз не удалось. Но на прошлой неделе специалист мэрии все-таки встретился с нашим корреспондентом и дал пояснения.

- Дорога построена с серьезными нарушениями. И это не наше мнение, а заключение независимой экспертизы, - сообщил «ЗР» начальник отдела капитального ремонта и реконструкции Управления содержания жилищного фонда и городских территорий Владивостока Александр ГРЕВЦЕВ. - Водоотводные трубы плохо сварены, а в некоторых местах они были продавлены. Значит, впоследствии в эти места мог попасть грунт, забить сток, что в конечном итоге привело бы к разрывам на дороге. Толщина полотна не выдержана. Вместо положенных 50 см в некоторых местах уложено всего 25-35 см. Главное же - трасса проложена с отклонением от проектного маршрута. Отклонения составляют от 1,5 до 18 метров. Если дорога залезла на чужую землю, то придется решать вопрос с ее владельцем, и наверняка это будет не просто.

Строительство дороги контролировали «Дирекция по строительству объектов АТЭС» и ФГУП «Ростехинвентаризация» по Приморскому краю. Проблема с водоотводными трубами была обнаружена летом. Замечания по ним устранены только в ноябре. Все это время было потеряно, обращают внимание специалисты мэрии. Причем до сих пор остались проблемы с водоотводными лотками.

Самое же важное теперь выяснить - залезли строители на чужую землю или все-таки остались в рамках отведенного под дорогу участка, то есть нужно ли решать еще и вопросы по землеотводу? Однако разобраться пока невозможно.

- Подрядчик должен провести геодезическую съемку и представить мэрии все необходимые документы, но он этого не делает, - сетует Александр Гревцев.

Остается добавить, что укладывать асфальтобетонное покрытие нельзя до наступления тепла, то есть работу можно будет начинать лишь в апреле. Значит, горожане получат дорогу от Дальхимпрома до Горностая лишь в июне-июле 2011 года.

Досье
По проекту дорога пройдет от улицы Снеговой, 64 (район «Дальхимпрома») через сопку до Горностаевской трассы. Новая дорога будет пересекаться с новой трассой «Аэропорт - Де-Фриз - Седанка - Патрокл», причем в месте пересечения планируется построить автомобильную эстакаду. Благодаря новому объекту (особенно в сочетании с дорогой до Седанки) существенно сократится путь от Снеговой, бухты Тихой и всего Первомайского района до Шаморы, а также до Второй Речки и дальше в пригородную зону.
Автор: Олег Жунусов
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