Депутаты против прокуратуры

Прокуратура Приморья пытается опротестовать краевой закон «О наказах избирателей», мотивируя это тем, что депутаты вмешиваются в хозяйственную деятельность и самостоятельность муниципальных образований.

Правовое управление Законодательного Собрания считает, что нарушений нет, поскольку депутаты осуществляют расходы с помощью софинансирования и согласовывают планы и траты МО, которые в свою очередь принимают правовые акты на уровне думы. -Это все в рамках закона и поэтому, если будет необходимость, будем судиться. Суд покажет, кто прав, - заключил депутат Ахоян.