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Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока

01 Ноября 2018, 09:41 | Владивосток

Когда-то он был замом у Владимира Николаева

На одном из телеграм-каналов появилась информация, в которой утверждается, что «мэром Владивостока, похоже, станет Олег Гуменюк». Поскольку известно, что городские законодатели на сегодняшний день так и не определились с процедурой избрания нового главы, Олега Гуменюка все же стоит называть вероятным претендентом на высокий пост в регионе. Впрочем, насколько известно, он сам не делал никаких публичных заявлений. Тем не менее цепочка перемещений чиновника по властным горизонталям и вертикалям заставляет задуматься, пишет деловая газета «Золотой Рог».

По некоторым сведениям Олег Гуменюк недавно перешел на работу в городскую администрацию на место ушедшего в сентябре в отставку заместителя главы Владивостока Леонида Вильчинского, который отвечал за дороги и благоустройство. Вернее, Гуменюк пока работает на этой должности неформально, являясь «теневым» руководителем, что весьма характерно для нынешнего смутного времени в приморской политике. До мэрии он работал начальником хозуправления краевой администрации. Известно также, что Гуменюк обладает несомненным опытом работы в административно-хозяйственных структурах. Так, он работал министром и даже замом главы в Амурской области, когда губернатором там был Олег Кожемяко. А еще раньше он был и заместителем мэра Владивостока Владимира Николаева. Но, повторимся, властные планы Олега Гуменюка пока из разряда слухов и домыслов.

Фото редакции газеты "Амурская правда".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: бюлетень  кожемяко  мэрия  политика  урна  владивосток  выборы 



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  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:51, 01.11.2018#

    Винни пух потихоньку возвращается. . .

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