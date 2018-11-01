Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока

Когда-то он был замом у Владимира Николаева

На одном из телеграм-каналов появилась информация, в которой утверждается, что «мэром Владивостока, похоже, станет Олег Гуменюк». Поскольку известно, что городские законодатели на сегодняшний день так и не определились с процедурой избрания нового главы, Олега Гуменюка все же стоит называть вероятным претендентом на высокий пост в регионе. Впрочем, насколько известно, он сам не делал никаких публичных заявлений. Тем не менее цепочка перемещений чиновника по властным горизонталям и вертикалям заставляет задуматься, пишет деловая газета «Золотой Рог».

По некоторым сведениям Олег Гуменюк недавно перешел на работу в городскую администрацию на место ушедшего в сентябре в отставку заместителя главы Владивостока Леонида Вильчинского, который отвечал за дороги и благоустройство. Вернее, Гуменюк пока работает на этой должности неформально, являясь «теневым» руководителем, что весьма характерно для нынешнего смутного времени в приморской политике. До мэрии он работал начальником хозуправления краевой администрации. Известно также, что Гуменюк обладает несомненным опытом работы в административно-хозяйственных структурах. Так, он работал министром и даже замом главы в Амурской области, когда губернатором там был Олег Кожемяко. А еще раньше он был и заместителем мэра Владивостока Владимира Николаева. Но, повторимся, властные планы Олега Гуменюка пока из разряда слухов и домыслов.

Фото редакции газеты "Амурская правда".