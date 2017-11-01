Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перераспределение полномочий между местными и региональными властями в сфере градостроительной деятельности на территории Свободного порта Владивосток, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

В настоящий момент ряд полномочий в сфере градостроительства на территории Свободного порта осуществляется органами местного управления муниципальных образований. Согласно новому закону, отдельные полномочия местных властей в указанной области будут переданы на уровень субъекта.

Предполагается, что данная мера позволит привлечь новые инвестиции в объекты капитального строительства на территории СПВ.

Напомним, федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Основная цель нововведения – обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока, в частности Приморья, а также повысить уровень жизни населения.

Нововведение предусматривает специальные налоговые, административные, таможенные условия для ведения на территории Свободного порта инвестиционной деятельности.

В настоящий момент льготный режим распространяется на 21 муниципальное образование, 16 из которых расположены на территории Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.