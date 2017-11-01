Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перераспределение полномочий между местными и региональными властями в сфере градостроительной деятельности на территории Свободного порта Владивосток, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
В настоящий момент ряд полномочий в сфере градостроительства на территории Свободного порта осуществляется органами местного управления муниципальных образований. Согласно новому закону, отдельные полномочия местных властей в указанной области будут переданы на уровень субъекта.
Предполагается, что данная мера позволит привлечь новые инвестиции в объекты капитального строительства на территории СПВ.
Напомним, федеральный закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу в октябре 2015 года. Основная цель нововведения – обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока, в частности Приморья, а также повысить уровень жизни населения.
Нововведение предусматривает специальные налоговые, административные, таможенные условия для ведения на территории Свободного порта инвестиционной деятельности.
В настоящий момент льготный режим распространяется на 21 муниципальное образование, 16 из которых расположены на территории Приморья.
Новости тематики
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Впервые во Владивостоке Третьяковка представит шедевр русской живописи
- Путин пригласил еще одного высокопоставленного гостя на ВЭФ во Владивосток
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в третьем чтении
- Пункты пропуска во Владивостоке с 1 октября 2016 года будут работать круглосуточно
- Законопроекту о Свободном порте Владивостока дали ход в Госдуме
- Законопроект о Свободном порте Владивостока принят в первом чтении
- Свободный порт Владивостока станет гибким механизмом для инвестирования в ДФО
- Законопроект о свободном порте Владивостока уходит на рассмотрение в Госдуму
Новости раздела
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- Новым исполняющим обязанности главы Владивостока станет Алексей Литвинов
- Новым мэром Владивостока станет...
- Брика выбрали без крика
- Навальный отбил приморскую молодежь у власти
- Новая Дума Владивостока провела первое заседание
- Губернатор Приморского края принял участие в Едином дне голосования
- Руководство горизбиркома в упор не видит массовые нарушения при досрочном голосовании во Владивостоке
- После досрочного голосования на выборах во Владивостоке потребовали пересчета бюллетеней
- Владимир Путин вручил зеленую папку губернатору Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Крепость Владивосток пала
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект