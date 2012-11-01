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Во Владивостоке продолжается ремонт дорог
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия городских магистралей.
Работы проводятся по разным направлениям – ремонт проездов к многоквартирным домам, ремонт дорог общего пользования, ремонт придомовых территорий, а также аварийно-восстановительный ремонт. За строительный сезон уложено более 30 000 тонн асфальтобетона, капитально отремонтировано более 40 улиц, ещё на 10 работы входят в завершающую стадию.
Особое внимание уделяется ремонту придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями. На минувшей неделе состоялся очередной аукцион и дорожные бригады приступили к выполнению работ,сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.
В настоящее время ремонт дорожного полотна ведётся на подъездной дороге к дому №50/2 по улице Карбышева, Тухачевского 24-26, Постышева, 37, подготовка дорожного основания ведётся по ул. Ватутина, 27 до дома №17 по ул.Невельского, Станюковича, 14-16, Руднева, 1 и других. Стоит отметить, работы проводятся с установкой бордюрного камня и устройством нового дорожного основания.
Кроме того, новое дорожное полотно укладывают на дороге, пользующейся большой популярностью среди автомобилистов - от ул.Бородинской до ул.Героев Варяга. Ранее дорога была грунтовой, но теперь здесь подготовлено дорожное основание – произведена отсыпка щебнем и дорожные рабочие приступили к укладке асфальтобетона.
Фото на сайте администрации города Владивостока.
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