Во Владивостоке продолжается ремонт дорог

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Во Владивостоке продолжаются работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия городских магистралей.



Работы проводятся по разным направлениям – ремонт проездов к многоквартирным домам, ремонт дорог общего пользования, ремонт придомовых территорий, а также аварийно-восстановительный ремонт. За строительный сезон уложено более 30 000 тонн асфальтобетона, капитально отремонтировано более 40 улиц, ещё на 10 работы входят в завершающую стадию.

Особое внимание уделяется ремонту придомовых территорий и проездов к многоквартирным домам, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями. На минувшей неделе состоялся очередной аукцион и дорожные бригады приступили к выполнению работ,сообщает пресс-служба администрации города Владивостока.

В настоящее время ремонт дорожного полотна ведётся на подъездной дороге к дому №50/2 по улице Карбышева, Тухачевского 24-26, Постышева, 37, подготовка дорожного основания ведётся по ул. Ватутина, 27 до дома №17 по ул.Невельского, Станюковича, 14-16, Руднева, 1 и других. Стоит отметить, работы проводятся с установкой бордюрного камня и устройством нового дорожного основания.

Кроме того, новое дорожное полотно укладывают на дороге, пользующейся большой популярностью среди автомобилистов - от ул.Бородинской до ул.Героев Варяга. Ранее дорога была грунтовой, но теперь здесь подготовлено дорожное основание – произведена отсыпка щебнем и дорожные рабочие приступили к укладке асфальтобетона.

Фото на сайте администрации города Владивостока.