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За списки избирателей Владивостока отвечают военком и мэр
Прокуратура Владивостока следит, чтобы все избиратели были учтены перед выборами. Устранить нарушения обязали отделы военных комиссариатов столицы Приморья, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА.
- Установлено, что сведения о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву, отделами военного комиссариата по Ленинскому и Фрунзенскому, Советскому и Первореченскому районам направлены главе города несвоевременно. По данным фактам начальникам названных отделов военного комиссариата края внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Про их результатам двум должностным лицам сделали замечание, - отметила Елена Телегина.
Кроме этого, в связи с необеспечением контроля за порядком и сроками предоставления сведений об избирателях, повлекшим непредоставление последних в установленный срок в Избирательную комиссию края, прокурором города внесено представление главе города Владивостока. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен: в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей двое муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
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