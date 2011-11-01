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Глава Владивостока проинспектировал ход ремонта городских дорог
Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, придомовых территорий и внутриквартальных подъездов. В конце минувшей недели мэр города Игорь ПУШКАРЕВ провел выездное совещание, проверив, как идут работы в Ленинском и Первореченском районах.
Специалисты оценили работу подрядчиков на улице Тунгусской, где ремонт вошёл в завершающую стадию. Основная часть дороги уже заасфальтирована, а оставшийся участок дорожники планируют завершить к началу следующей недели. На этой дороге впервые построена ливневая канализация и произведён капитальный ремонт с полным восстановлением дорожной инфраструктуры.
Также проведён ремонт по улицам Махалина, Славянской, и Абрекской. Восстановление этих улиц позволило разрешить транспортную проблему по выезду с Шилкинской через Тунгусскую и Ковальчука на улицу Светланскую, а также с улицы Махалина и Славянской на Шефнера без выезда на Светланскую.
Не остались без внимания придомовые территории по проспекту Красного Знамени 133/1, 133/2, 133/3, 133/4. Здесь ремонт дорожного полотна не проводился уже много лет.
По городской программе капитального ремонта во дворах по проспекту Красного Знамени 107, 109, 111, 117 полностью заменены бордюры, сделано основание дороги и уложено новое асфальтобетонное покрытие.
«В этом году ремонт дорог ведётся по нескольким направлениям – по наказам избирателей, федеральным и местным программам. Впервые проведён капитальный ремонт на ряде участков, куда никогда не заходили дорожные службы, - отметил глава города Игорь ПУШКАРЕВ. – Конечно, одновременно все дороги не отремонтируешь, но уже в этом году во Владивостоке обновили более 100 дорожных объектов и на 150 работы завершатся в ближайшее время. Главное наше требование – полное восстановление дорожной инфраструктуры, системы водоотведения, тротуаров, установка бордюра, асфальтирование всех прилегающих выездов. Подрядчик не получает оплату до тех пор, пока не выполнит все наши требования».
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