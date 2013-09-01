www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Наука и образование
Распечатать

ПУТИН: "Я китайскую кухню очень люблю"

01 Сентября 2013, 13:35 | Владивосток

Путин нашел "определенный кайф" в том, что День знаний в этом году можно отмечать два дня, и поддержал идею об организации китайского ресторана на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"В этом году странная ситуация, 1 сентября, а учебный год начнется только завтра, 2 сентября. Ну есть в этом определенный кайф: два дня поотмечать начало учебного года, и сегодня, в воскресенье, и завтра, когда учебный год действительно уже по-настоящему начнется", - заявил Владимир Путин во Владивостоке на встрече со студентами ДВФУ.

Глава государства отметил, что Дальневосточный университет должен являться естественной и неотъемлемой частью всего научно-образовательного сообщества мира и Азиатско-тихоокеанского региона.

"Он должен быть конкурентоспособным с точки зрения подготовки высококлассных специалистов мирового уровня, такие специалисты нужны нашей экономике, нашей промышленности, нашему государству", - сказал Путин, предложив студентам быть "посмелее и поактивнее" во время беседы.

Одними из первых вопросов, поднятых студенткой из Китая на встрече с президентом РФ, стали постоянное отключение горячей воды и плохая работа Wi-Fi на территории кампуса.

Президент выразил уверенность, что эти технические проблемы вскоре будут устранены хозяйственной службой университета.

Кроме того, он поддержал инициативу китайской студентки по организации китайского ресторана на территории кампуса.

"Я китайскую кухню очень люблю и не только пекинскую утку, но и другие блюда. Китайская кухня относится к одной из великих кухонь мира", - сказал он.По его словам, организация национальных кухонь на территории университета имеет большое значение.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ZRPRESS.RU и пресс-службы администрации края.

Автор: Олег Клименко
Теги: инфраструктура  Путин  кухня  образование  ДВФУ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:39, 02.09.2013#

    Богатенькие нынче студенты пошли!!!!Рестораны им китайские подавай!!!

  • Псевдоним14:46, 02.09.2013#

    Попросила-то китаянка. Думаю, кроме китайцев туда ходить никто и не будет. Да и то что китайцы будут - сомневаюсь. Там цены будут намного выше чем в китае. Китайцы просто ахренеют от них.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru