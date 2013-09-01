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ПУТИН: "Я китайскую кухню очень люблю"
Путин нашел "определенный кайф" в том, что День знаний в этом году можно отмечать два дня, и поддержал идею об организации китайского ресторана на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
"В этом году странная ситуация, 1 сентября, а учебный год начнется только завтра, 2 сентября. Ну есть в этом определенный кайф: два дня поотмечать начало учебного года, и сегодня, в воскресенье, и завтра, когда учебный год действительно уже по-настоящему начнется", - заявил Владимир Путин во Владивостоке на встрече со студентами ДВФУ.
Глава государства отметил, что Дальневосточный университет должен являться естественной и неотъемлемой частью всего научно-образовательного сообщества мира и Азиатско-тихоокеанского региона.
"Он должен быть конкурентоспособным с точки зрения подготовки высококлассных специалистов мирового уровня, такие специалисты нужны нашей экономике, нашей промышленности, нашему государству", - сказал Путин, предложив студентам быть "посмелее и поактивнее" во время беседы.
Одними из первых вопросов, поднятых студенткой из Китая на встрече с президентом РФ, стали постоянное отключение горячей воды и плохая работа Wi-Fi на территории кампуса.
Президент выразил уверенность, что эти технические проблемы вскоре будут устранены хозяйственной службой университета.
Кроме того, он поддержал инициативу китайской студентки по организации китайского ресторана на территории кампуса.
"Я китайскую кухню очень люблю и не только пекинскую утку, но и другие блюда. Китайская кухня относится к одной из великих кухонь мира", - сказал он.По его словам, организация национальных кухонь на территории университета имеет большое значение.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото ZRPRESS.RU и пресс-службы администрации края.
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Богатенькие нынче студенты пошли!!!!Рестораны им китайские подавай!!!