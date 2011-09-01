Комитет по соцполитике и делам ветеранов поддержал инициативу учащихся

По инициативе комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока и действующего при нем Общественного Совета по вопросам семьи, при поддержке Уполномоченного по правам ребенка и общественной молодежной организации «Молодая гвардия» в августе для учащихся школ и вузов был организован обучающий курс «Основы информационной безопасности «Проект Барьер».

1 сентября школьники и студенты, прошедшие курс обучения, примут участие в проведении уроков медиа-безопасности в школах города Владивостока с презентацией программы «Основы информационной и психологической безопасности «Проект Барьер». С этой программой мобильная лекторская группа, как планируется, будет работать в течение всего учебного года в школах и дошкольных учреждениях города Владивостока.

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации решений «круглого стола» «Недетские игры», прошедшего в мае по инициативе председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмилы Талабаевой, а также учащихся МОУ СОШ №28.