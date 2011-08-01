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Китайские военморы устроили приморской элите «Священную войну»

01 Августа 2011, 22:34 | Владивосток

Сегодня, 1 августа, на учебном корабле китайских ВМС «Чжэн Хэ», который гостит в эти дни во Владивостоке, командующий тамошним Северным флотом вице-адмирал Тянь Чжун устроил официальный прием для приморской военной и политической элиты. Как водится, пробрались на раут цвета хаки и журналисты. В частности, на корабль удалось проникнуть и корреспонденту «ЗР».

Напомним, что отряд учебных кораблей военно-морского флота Национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл в столицу Приморья аккурат ко дню российского ВМФ. Пока наши военморы бряцали в Амурском заливе ржавеющими остатками некогда могучего флота, розовощекие китайские моряки щеголяли по городу в белоснежной форменной одеждой. Корабли из Поднебесной также блистали свежей краской на бортах, палубе и ракетных установках, миролюбиво смотрящих на Владивосток.

На высоком мероприятии военные двух стран, как водится, клялись друг другу в вечной дружбе и прославляли «крепкое военное братство». Политики поднимали бокалы за крепнущие изо дня в день российско-китайские отношения. Публика поддерживала и тех и других, обозначая свое отношения динамичными кивками голов – рты и руки были заняты фуршетной снедью.

А под занавес ансамбль песни и пляски Северного флота (опять же, китайского) устроил импровизированный концерт, на котором голосистые певцы в форме исполняли на двух языках залихватские русские песни типа «Рябины кудрявой», «Катюши» и пр. Правда, несколько диссонировала с этим репертуаром песня «Вставай, страна огромная!». Когда грянуло это произведение, российские гости, в основном стоящие спиной к певцу, все как один перестали жевать, куриные крылышки в соусе зависли между тарелками и ртом, а кое-кто даже поперхнулся от неожиданности. Впрочем, китайский певец пел с душой и, чего уж там, на очень высокой уровне. Грандиозная песня вырвалась далеко за форштевни корабля и накрыла, пожалуй, всю Корабельную набережную. На этой громкой ноте раут и завершился.

Автор: Юрий Рогов
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