Дума Владивостока отчиталась о работе в 2013 году

Наравне с исполнительной властью итоги своей деятельности подвела и Дума Владивостока. На очередном заседании ее председатель Елена НОВИЦКАЯ выделила основные результаты работы депутатов в 2013 году, который стал для нынешнего созыва Думы Владивостока первым полным годом работы.

По словам Елены Новицкой, с первого дня работы нынешние депутаты поставили перед собой задачу сделать свою деятельность максимально открытой для горожан.

Открытие Думы

И сейчас можно сказать, что эта задача решена: обратная связь с жителями выразилась в росте количества обращений к депутатам: в 2013 году их зарегистрировано 824, что на 6 проц. больше, чем в 2012 году. Основная тематика обращений – это вопросы благоустройства городских территорий, правопорядка и законности, социального обеспечения.

Эффективным инструментом для выстраивания диалога с обществом стал такой формат, как круглые столы по различным темам. За минувший год в стенах думы было организовано и проведено семь таких мероприятий. Одно из них, посвященное введению социальной нормы потребления электроэнергии, Елена Новицкая выделила особо: по его итогам Думой Владивостока было принято обращение в адрес губернатора Приморья, и в итоге регион вышел из пилотного проекта по внедрению соцнормы.

Работать стали больше

В 2013 году состоялось 14 заседаний городской думы, три из которых были внеочередными. За год депутаты приняли 201 решение, что намного больше, чем в 2011-2012 годах. При этом увеличилось количество решений по внесению изменений в действующие решения и отмене тех или иных решений.

- Изменения связаны с проведенным тщательным анализом ранее принятых документов. Параллельно велась работа по приведению нормативной базы в соответствие с действующим законодательством, - пояснила Елена Новицкая.

В своем докладе председатель городской думы также выделила главные направления и результаты работы каждого из профильных комитетов. Говоря о деятельности комитета по бюджету, налогам и финансам, Елена Новицкая напомнила о том, что бюджет Владивостока на 2014 год впервые формировался по программно-целевому принципу: бюджетные ассигнования планировались для достижения конкретных показателей в рамках муниципальных целевых программ.

- Сегодня во Владивостоке работает 16 муниципальных программ, на реализацию которых в 2014 году выделено 77 процентов от всех расходов бюджета, - подчеркнула председатель Думы Владивостока. – По сравнению с 2012 годом программная составляющая бюджета увеличилась в семь раз.

Имущество любит точность

В центре внимания комитета по экономической политике и муниципальной собственности в 2013 году оказались вопросы, связанные с приемом и передачей имущества. Владивосток стал первым городом Приморья, который начал принимать передаваемое имущество Министерства обороны в муниципальную собственность. Благодаря оперативно согласованным Думой Владивостока решениям городу были переданы обширные земельные участки под военными городками, недвижимое имущество и объекты инфраструктуры на территории этих городков.

Кроме того, комитетом были проработаны и предложены к утверждению проекты документов о передаче муниципального имущества в федеральную и краевую собственность. Постоянно велась работа и по другому направлению – утверждению и корректировке программы приватизации муниципального имущества.

Комитет по городскому хозяйству в 2013 году неоднократно рассматривал вопрос о перспективах развития паспортных столов Владивостока.

- Результатом этой работы стало взаимодействие управляющих организаций с МБУ «Учетно-регистрационный центр Владивостока» путем заключения договоров на обслуживание и оптимизацию работы. Вопрос остается на контроле у комитета по городскому хозяйству в 2014 году, сообщила Елена Новицкая.

Депутаты и ветераны

Важным результатом деятельности комитета по городскому хозяйству стала дискуссия вокруг введения социальной нормы на электричество. Обмен мнениями состоялся в ходе круглого стола, о котором уже говорилось выше, а кроме того, проблема неоднократно обсуждалась и на заседаниях комитетов думы.

Из наиболее значимых документов, принятых комитетом по социальной политике и делам ветеранов, Елена Новицкая выделила Положение о присуждении премии «Есть за что» для молодых людей, чья деятельность вносит вклад в развитие Владивостока. Кроме того, комитет трижды рассматривал изменения в МЦП «Спортивный Владивосток».

По словам председателя думы, большое внимание по-прежнему уделяется работе с ветеранскими организациями. В 2013 году депутаты социального комитета лично проверили наличие в больницах Владивостока отдельных палат для участников Великой Отечественной войны. По итогам этой работы в краевой департамент здравоохранения были направлены предложения по улучшению условий для ветеранов ВОВ. Кроме того, комитетом было принято решение о формировании рабочей группы по подготовке к празднованию 70-летия Победы в 2015 году.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности в 2013 году продолжал работу по приведению городских НПА в соответствие федеральным законам, в том числе – в части контроля за доходами и расходами чиновников. Принятые изменения в федеральном и краевом законодательстве по борьбе с коррупцией нашли свое отражение и в Уставе Владивостока.

- В течение 2013 года городская дума успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления, - подвела итог Елена Новицкая. – Но время не стоит на месте и ставит новые задачи. Впереди у депутатов – серьезная работа по контролю за эффективностью расходования бюджетных средств, выполнением социальных программ, реализацией программ и наказов избирателей. Главная цель работы Думы Владивостока – сделать жизнь избирателей более комфортной и стабильной.

Михаил ВЕСЕЛОВ, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы Владивостока:

- Наш комитет в 2013-ом рассмотрел больше всего вопросов, сделав достаточно серьезный объем работы. Главный приоритет – это, конечно же, устав города. Кроме того, мы приводили в соответствие с российскими законами муниципальные правовые акты, поскольку они не должны противоречить друг другу. Много внимания в 2012 году уделялось оптимизации и совершенствованию структуры администрации Владивостока, формированию ее кадрового резерва. Для нас очень важно, чтобы в органах местного самоуправления работали квалифицированные специалисты, верные своему делу.

Игорь ЛАТЫШЕВ, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока:

- Первоочередные функции комитета - принятие бюджета и корректировок к нему, контроль за исполнением бюджета. Это ежемесячная работа, поскольку корректировки бюджета происходят регулярно. Также в 2013 году рассматривались вопросы о льготах для инвесторов по налогу на землю, рассматривались отчеты Контрольно-счетной палаты по деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.