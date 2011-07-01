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Президент России побывал на «Палладе»
Президент России Дмитрий Медведев посетил парусное учебное судно «Паллада». Глава государства признался, что впервые находится на таком судне.
Для Дмитрия Медведева провели экскурсию по паруснику. Президенту показали, как вязать калмыцкий узел, работать с навигационными приборами, как поднимается парус, рассказали, чему обучаются курсанты судна. Дмитрий Медведев осмотрел курсантский кубрик и побывал в рулевой рубке.
Президент подарил паруснику картину. По его мнению «Паллада» - уникальное учебное судно, которое необходимо сохранить.
Во время посещения «Паллады» Президенту задали вопрос о возможности прохождения альтернативной воинской службы для курсантов на рыболовецких судах. Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть такую возможность.
Уже завтра парусник «Паллада» отправится в очередную экспедицию. Глава государства пожелал всем удачи в плавании.
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