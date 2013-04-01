Землю во Владивостоке начнут отбирать за грязь

Уже в июне Владивосток, вероятно, примет муниципальный закон об изъятии постоянно захламляемых и неухоженных территорий.

Необходимость в этом законе диктуется несколькими задачами. Это – постоянное возникновение на неконтролируемых собственниками и пользователями участках территории городского округа несанкционированных свалок, на уборку которых в год тратится более 8 млн рублей из городского бюджета. Многие территории убираются от случая к случаю – склоны сопок, пустыри, морское побережье и пр. К стыду, приходится привлекать для этого волонтеров из других стран. Кроме того, особенность Владивостока такова, что с высоких точек и просто из окон многоэтажных домов видны горы хлама и беспорядок на территориях предприятий и частного жилого сектора.

Предполагается, что в дальнейшем уборкой захламленных территорий по принципу «эвакуаторов» станут заниматься несколько хозрасчетных МУПов, которые будут выставлять счета землепользователям и землевладельцам, которым они будут помогать избавляться от мусора и хлама. Основанием для начала работ по конкретным участкам для них станут административные штрафы, которые будут выписывать (сейчас есть разночтения) надзорные органы или представители силовых структур.

Предполагается, что в короткие сроки уборка Владивостока в проблемных точках из головной боли превратится в доходный бизнес и даже принесет немного денег в городской бюджет.

Но самой действенной мерой нового закона, предполагается, станет изъятие у землепользователей участков земли, которые хронически остаются без их внимания и выставление их на земельные аукционы.

Виктор КУДИНОВ, 1 апреля 2013 г., ZRPRESS.Ru, Владивосток.