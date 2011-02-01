Администрация Владивостока занялась энергосбережением

Одной из первых среди муниципальных образований Приморского края решила внедрить программы энергосбережения администрация Владивостока.

Как рассказал «ЗР» начальник муниципального учреждения хозяйственного управления администрации Владивостока Павел БЫЧКОВ, работа в этом направлении началась еще в прошлом году. Главная задача администрации - снизить затраты на оплату тепла и электроэнергии.

«Федеральный центр давно призывает работать в этом направлении. Но внедрение новых технологий - дело не одного дня. Тем не менее глава администрации города дал поручение, чтобы вся необходимая работа была сделана. Поэтому администрация Владивостока провела запрос котировок и выбрала специалистов ТГЭУ в качестве партнеров», - говорит Павел Бычков.

Работа по проведению обследований для последующей выдачи энергопаспортов уже началась. Пока обследуются всего несколько зданий. Вся необходимая документация, касающаяся помещений и зданий, передана специалистам, проводящим обследования. Планируется, что будут обследованы все тепловые узлы, будет произведен замер теплопотерь, анализ потребления электроэнергии оборудованием, установленным в зданиях. Сам энергопаспорт - это объемный документ, который позволит заказчику понять, где он может снизить потери и какие финансовые затраты для этого необходимы.

«Так как мы первые проводим подобную работу, есть определенные сложности. Тем не менее результаты уже есть. После того как работы по внедрению энергосберегающих технологий на первых зданиях будут закончены, будем переходить на другие, - подчеркнул Павел Бычков. - В перспективе планируем провести энергоаудит в других муниципальных учреждениях - школах, детских садах. Однако это будет постепенная работа, так как это довольно затратные мероприятия».