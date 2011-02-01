126 муниципальных помещений Владивостока пустуют

Контрольно-счетная палата проверила эффективность распоряжения муниципальным имуществом и обнаружила отсутствие в мэрии краевого центра единого реестра муниципальной собственности, по ряду объектов нет сведений об их правообладателях и балансовой стоимости. Об этом шла речь в Думе Владивостока.

Полной и достоверной картины наличия и управления муниципальным имуществом нет, поскольку отделы управлений администрации Владивостока ведут самостоятельные реестры. Однако, по словам и. о. начальника управления муниципальной собственности Людмилы ВАТУТИНОЙ, положение о реестре разработано правительством РФ еще в 1999 году. Все попытки разработки более детальной его структуры на местном уровне натыкались на протесты прокуратуры. Впрочем, это не означает, что мэрия не знает, чем владеет. Так, Людмила Ватутина согласилась с выводом контрольно-счетной палаты о наличии пустующих 126 объектов недвижимости – подвальных помещений преимущественно всего на 10 тысяч квадратных метров, для которых мэрия не может найти арендаторов. Сейчас администрация подумывает о ремонте этих помещений для их рыночной привлекательности.

Обнаружилась и еще одна проблема, касающаяся неэффективного управления муниципальным имуществом. Так, никакие убеждения чиновников не могут заставить арендаторов платить за муниципальные помещения больше, чем цены, указанные в договоре. По словам заместителя главы администрации Владивостока Екатерины ХИМИЧ, договоры заключались прежними властями города, и суды в спорах арендаторов с чиновниками встают на сторону нанимателей, исходя из положения «договор аренды заключен на тех положениях, на которых заключен». Остается ждать окончания действия договоров.