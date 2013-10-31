В России налог на доходы физических лиц хотят поднять до 28%

Депутаты Госдумы вновь предлагают вернуть прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. Законопроект, предусматривающий внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс, разработал член фракции «Справедливая Россия» Олег НИЛОВ, пишет svpressa.ru.

Предполагается, что граждане, получающие больше 5 млн рублей в год (примерно 400 тысяч в месяц), будут платить 18% подоходного налога. Те, у кого годовая зарплата выше 50 млн, отдадут 23%. И, наконец, зарабатывающие более 500 млн перечислят в казну 28%. Для всех остальных НДФЛ останется на уровне 13%. При этом на доходы, полученные от предпринимательской деятельности, новые ставки распространяться не будут.

По мнению автора поправок, подобная мера необходима для сокращения разрыва в доходах между самыми высоко- и низкооплачиваемыми работниками.

«Во многих европейских странах законом установлено, что зарплата самого простого рабочего и самого высокооплачиваемого руководителя какого-то конкретного предприятия или госкорпорации не может иметь разницу более чем в десять раз, - пояснил Олег Нилов «СП». – В России этот разрыв бывает беспрецедентным – до тысячи, что никак не соответствует принципам социальной справедливости. Доходы наших граждан нуждаются в выравнивании, и мировая практика налогообложения доходов физических лиц однозначно говорит в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения».

- Но откуда взялась эта цифра – пять миллионов?

- Пять миллионов у нас получают президент и премьер. Вот откуда логика. Согласитесь, что столько ответственности и работы не ложится ни на чьи плечи. Поэтому все остальные должны располагаться ниже этой планки заработной платы. В проекте закона о максимальном размере оплаты труда в РФ (я предлагаю его также внести на рассмотрение в Госдуму) как раз эта сумма – пять миллионов – оговорена, как самая высокая зарплатная планка для всех госслужащих, руководителей корпораций, государственных предприятий, акционерных обществ и банков с государственным участием более 50%.

- На кого распространяется «налоговый» законопроект?

- Бизнес сюда не входит. И для 99% граждан, как показывают оценки экспертов (и я с ними согласен), ничего не поменяется – для них мы оставляем 13 %. Но для одного процента – тех, кто получает зарплату больше, чем зарплата президента и премьера – мы предлагаем другой подход. Это абсолютное меньшинство. Но у него, если брать в совокупности, доходы составляют порядка 20-30% всех доходов физических лиц в России. Так что это будет очень серьезная добавка к бюджету, который мы не знаем, как вообще залатать.

- Но проект бюджета уже принят в первом чтении…

- Да. И судя по всему, наступили очередные тяжелые времена. Причем, довольно продолжительные – на ближайшие три года, как нам говорят финансисты. В проекте нового бюджета не нашлось денег даже для того, чтобы на 5-6% просто инфляционный рост обеспечить для людей, которые служат государству. Принято решение не индексировать заработную плату военнослужащим. Не индексируют зарплаты рядовым сотрудникам других служб и ведомств. Это никуда не годится. При этом прогрессивный налог с одного процента супербогатых мы не сможем собрать - вот основная отговорка. Оппоненты говорят: да – это логично, это справедливо, это во всем мире применяют. Но в России якобы этот один процент будет искать какие-то уловки, какие-то серые схемы и уходить от налогообложения.

- Наверняка, постараются уйти в тень….

- Тогда зачем нам такая мощная налоговая служба, прокурорская и прочие силовые структуры, на которые мы тратим колоссальные деньги? Тем более, что я говорю о взимании налогов с тех высокооплачиваемых работников, кто все-таки находится на государственной службе. Там никаких серых схем быть не может.

Член думского комитета по бюджету и налогов, депутат-коммунист Владимир Федоткин согласен с тем, что дифференциация налога на доходы физлиц необходима:

- Прогрессивную шкалу нужно было вводить раньше: как говорится, любую болезнь надо лечить вовремя. Таких разрывов в доходах нет, наверное, нигде, кроме как в России. В Думе, к слову, тоже несколько лет лежит наш законопроект о прогрессивной шкале. Мы уже и меняли его несколько раз, потому что финансовая ситуация за эти годы менялась. Доход до 50 тысяч в месяц мы вообще не облагали налогом. До 100 тысяч ставка устанавливается где-то на уровне 15%, и максимальная ставка – 50%. Эта шкала более разумная, как мне кажется. Пять миллионов – это слишком высокий порог, это очень большая сумма - примерно 400 рублей в месяц. Кто из простых людей получает такие деньги? Да, элита получает. Но для нее оставляют льготу - 13%.

- Вы подержите справороссов?

- Конечно, поддержим. Хотя, безусловно, будем вносить свои поправки. Думаю, стоит пересмотреть верхний уровень 13-процентного налогообложения. Пять миллионов – это нереально.

- О введении прогрессивной шкалы говорят давно. Почему все остается на уровне разговоров и не принятых законопроектов?

- Тормозит «Единая Россия». Такой законопроект есть у нашей фракции. Есть у «Справедливой России». ЛДПР поддерживает прогрессивную шкалу: по крайней мере, мне говорили об этом неоднократно. Но я думаю, здесь не экономический, а чисто политический подход. Почему опять заговорили о прогрессивном налоге?

- Почему?

- Потому что очередной федеральный бюджет на три года сильно провалился по сравнению с бюджетом, который мы принимали в прошлом году на 2013-2015 гг. Девять месяцев всего прошло, а на 2014 год доходы уменьшаются почти на полтриллиона рублей! А на 2015 год - уже на один триллион девяносто пять миллиардов рублей. Отсюда колоссальное сокращение по всем социальным статьям. В пять раз сокращаются расходы на школы. В девять – на детские сады. Режется финансирование стационарной и амбулаторной медицинской помощи, программы по охране здоровья матери и ребенка. В три раза меньше денег выделено на ЖКХ. Нужны деньги. А они планируют залезть в большие долги. Но кто опять-таки отдает долги? Тот же самый простой народ. Поэтому, будут, наверное, идти на прогрессивней налог, тем более что мы чуть ли не единственные, у кого осталась плоская шкала.

- А откуда такие бреши в бюджете? Где доходы от нефти, газа?

- Правительство объясняет, что денег нет, потому что упала внешняя конъюнктура. Если в этом году у нас 50% бюджета – это нефтегазовые доходы, то через три года эти доходы снизятся до 43%. Но это значит, что уже много лет нам не на чем больше зарабатывать. У нас предприятий нет. Более того, в бюджете заложено дальнейшее ухудшение состояния не нефтегазовых отраслей. Например, финансирование станкоинструментальной отрасли (это заводы заводов) сокращается в три раза - с трех с половиной миллиардов до полутора. Сокращается значительно поддержка малого и среднего бизнеса. Программа создания благоприятной инвестиционной среды режется с 15 до 7 млрд. рублей. Резко уменьшены потоки федеральных денег в регионы, при этом центральные власти требуют выполнения на местах всех социальных обязательств. В результате области практически все резко, в разы сокращают капитальные вложения в развитие. То есть, развития нет, и не будет. Фактически, мы сегодня проедаем то, что осталось.

Доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей ГУДКОВ, в свою очередь, считает, что думские налоговые инициативы вряд ли помогут решить проблему кризисного бюджета:

- Не надо изобретать велосипед, да еще с четырехугольными колесами. Надо взять систему, которая существует во всем мире. А так все устроено крайне просто и разумно. Есть определенный, чуть выше среднего уровень заработных плат, от которых берется плоский подоходный налог НДФЛ (налог на доходы физических лиц). И с этого же уровня берутся страховые взносы. Причем берутся двумя частями: ту часть, которую платит работодатель (это все равно часть заработной платы), и ту часть, которую непосредственно вычисляется из того, что работнику начислено для выдачи в кассе. Раньше это было 25 тысяч евро. После того как кончается эта взнособлагаемая база заработной платы (у нас это где-то около 600 тысяч), взносы больше не берутся. Но идет прогресс в НДФЛ. И вот эта нарастающая ставка НДФЛ обычно имеет целевое предназначение - она пополняет социальную часть бюджета, из нее финансируются социальная поддержка. А если система социального страхования имеет дефицит (а большая часть европейских стран в области социального страхования имеют дефицитные бюджеты), то значит, погашается дефицит социального бюджета. Все просто и разумно устроено.

Вообще, я считаю, повышать надо до ставки 19,9 %.

- Поясните…

- Понимаете, помимо бухгалтерии и актуальных расчетов существует еще психология. Плательщик должен решить, что ему проще заплатить, чем бегать. Так вот психологически приемлемая ставка НДФЛ – это 19,9% . Кстати, в системе, которая существует в цивилизованном мире, есть еще один момент, о котором они забыли. Там люди, которые получают по минимальному размеру оплаты труда (у нас, напомню, он даже ниже прожиточного минимума), платят НДФЛ по пониженной ставке. И страховые взносы они тоже платят по пониженной ставке.

Досье

В 2012 году лидером по доходам в администрации президента стал помощник главы государства Юрий Трутнев (ныне вице-премьер, курирующий дальний Восток) – он, по данным «Российской газета», сумел заработать 210 млн 602 тыс. 339 рублей.

6 млн 366 тыс. 735 рублей - таков доход за 2012 год заместителя руководителя администрации президента - пресс-секретаря Владимира ПУТИНА Дмитрия ПЕСКОВА.

Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ 2012 году вышел на сумму в 22 млн 700 тыс. рублей.

Полпред в Южном федеральном округе Владимир УСТИНОВ за прошлый год заработал более 8 млн 400 тыс. рублей.

Доход первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА составил более 226 млн рублей.

Вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ в 2012 году заработала 8,1 млн рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.